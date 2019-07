Senátor Láska sepsal žalobu na prezidenta Zemana, dostal sólo v ČT: Hrubé porušení Ústavy, šest dokonaných skutků

„Máme žalobu, která byla dokončená, pod níž jsme získali příslušný počet podpisů. Přišel však ještě další skutek, který chceme do žaloby zakomponovat,“ řekl Láska úvodem k neodvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). „Těch šest skutků, které jsou v současné žalobě, jsou dokonány. Poslední skutek ohledně ministra Staňka byl vlastně také dokonán, neboť prezident nekonal tak, jak měl,“ míní Láska, že došlo k hrubému porušení ústavy. Výkonnou moc má totiž podle Lásky vláda. Prezident republiky se však podle něj snaží o prezidentský systém.

„Jde o kontinuální jednání prezidenta, který nerespektuje ústavu,“ dodal. Je prezident skutečně jen nosičem dekretů, které předává ministrům, zeptal se pak následně moderátor Takáč senátora Lásky. Podle něj jde o to, že nejde o ojedinělý skutek. „Pokud prezident systematicky činí tyto kroky a nerespektuje to, co má,“ dodal. Znovu pak zopakoval, že prezidentovo jednání opakovaně nesměřuje k uklidnění krize, ale spíše k jejímu prohlubování.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Láska rozhodně nyní nevnímá, že by zde byl prostor pro zásah do ústavy, nebrání se však právě ústavní žalobě na prezidenta a tomu, aby Ústavní soud sporné body vyřešil. Čtvrteční a páteční jednání prezidenta s premiérem a následně s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a ministrem kultury Antonína Staňka další postup senátorů podle jeho slov neovlivní. „Žaloba musí být podána komplexně proto, aby se ukázalo, že to, z čeho viníme pana prezidenta, jde o kontinuální porušování ústavy,“ sdělil.

„Pokud ta žaloba dojde až k soudu, bude úspěšná,“ je si jistý Láska. „Kdybych si tím nebyl jistý, tak tu aktivitu nevyvíjím,“ dodal. Ústavní žaloba však musí projít Poslaneckou sněmovnou. „Budeme se snažit přesvědčit poslance ANO, aby tu žalobu podpořili,“ dodal.

Závěrem se Láska vyjádřil k tomu, že ve vedení Evropské unie není nikdo ze střední Evropy. To nepovažuje za dobré vysvědčení. „V4 je v Evropské unii známá tím, že říká ne, ne, ne a nedává alternativy,“ zmínil.

Psali jsme: Úřad práce: Nezaměstnanost v červnu zůstala na 2,6 %, počet uchazečů klesl Cheb: Ve středu začne kácení stromů napadených kůrovcem SPÚ: Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv Pelhřimov: Společenský život v malé vesničce rozhodně nestrádá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef