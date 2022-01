Senátor Růžička: Totální nesmysly z Hradu, musím se zasmát

reklama

Senátoři napadli povinné očkování u vybraných skupin lidí u Ústavního soudu. „Je to návrh na zrušení té vyhlášky o povinném očkování, odeslali jsme to na soud již v pátek. Ve středu k tomu ještě v Senátu uspořádáme tiskovou konferenci,“ předeslal Růžička. Povinně mají být od března naočkováni lidé nad 60 let, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb nebo policisté.

Návrh k ÚS podáváme s odůvodněním, že v některých bodech jednak porušuje ústavu, jednak v některých bodech Listinu základních práv a svobod a pak porušuje i zákon o ochraně veřejného zdraví. Proto si myslíme, že zde existují pádné argumenty. Pak je úplně jedno, jestli by se to mělo týkat vybraných skupin nebo věkové kategorie, prostě pokud to porušuje Listinu práv a svobod, tak to porušuje pro úplně všechny,“ řekl rezolutně Růžička.

„My jsme přesvědčení o tom, že některé nové části té původní vyhlášky z roku 2006 nebo ta nová z minulého roku se mají úplně zrušit. Prostě očkování nemá být povinné!“ konstatoval.

Když se k věci vyjadřoval v podobném duchu na svém twitteru, dostal prý poměrně dost souhlasných reakcí. „A z nich nejvíce takových osobních zpráv mi poslali lidé, kteří pracují u policie. Psali: ‚My nechceme, aby to tak bylo.‘ My to podpíráme tím, že ta vyhláška skutečně porušuje ústavní pořádky,“ uvedl.

Kdyby byla kontroverzní vyhláška napsaná jinak, nebyl by prý vůbec proti očkování. „Já mám dokonce sám tři dávky, senátoři nejsou antivaxeři, ale musíme prostě dodržovat ústavní pořádek této země. My ho nemůžeme porušovat. To bychom pak mohli porušovat cokoliv jiného,“ rozhodil rukama Ružička, podivující se nad tím, že tohle někdo nechápe. Měla k tomu podle něj proběhnout debata v Parlamentu a udělat z toho zákonnou, nikoliv podzákonnou normu.

Růžička se jako ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera prozradil, jak vnímá nečekané rozhodnutí vlády zvýšit od ledna platy učitelům jen o dvě procenta oproti tříprocentnímu růstu schválenému Babišovým kabinetem.

„Není to správná strategie, protože neexistuje dobrá škola bez dobrých učitelů,“ zdůraznil, že právě jejich práce by se měla náležitě ohodnotit. „Posouváme se se vzděláváním někam maličko jinam a vzdělávání neznamená jen šestkrát denně 45 minut ve škole. Na vzdělání se podílejí učitelé i v rámci různých neformálních aktivit. Všechno, co se na školách odehrává, je nesmírně důležité, k tomu dobré učitele potřebujeme.

Máme sice spoustu dobrých učitelů, ale chtěli bychom jich mít ještě více. Musíme je zaplatit, prostě to jinak nepůjde!“ zdůraznil. Premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí vysvětlil nepříznivým stavem státního rozpočtu, k tomu Růžička dodává: „Ano, je tu obrovský dluh, jsme ve špatné situaci, potřebujeme někde šetřit. Ale proboha nezačínejme u škol, všichni víme, že to nepokryje ani inflaci,“ sevřel prosebně ruce.

„Tohle není dobrá zpráva. Covid někdy skončí, nemůže být naše priorita. Naše priorita musí být v tom, že se budeme starat o budoucnost, o to, co přijde po covidu. A kdo je naše budoucnost? Ty děti, studenti. Takže bez dobrých učitelů, jak jsem už řekl, žádná dobrá škola nebude,“ zopakoval senátor Růžička. Doufá, že se s ministrem školství domluví na zvednutí tarifních složek, které by mohly plat učitelům vyrovnat.

Závěrem okomentoval odpověď Kanceláře prezidenta republiky, ve které odmítla výzvu dvou pražských zákonodárců za STAN, aby zrušila bezpečnostní kontroly u vstupů do areálu Pražského hradu. Obvinila je z šíření dezinformací, Hrad je podle prezidentské kanceláře v rámci možností veřejnosti přístupný. Uvedla, že Růžička vzbuzuje svými provokacemi akorát nenávist.

Psali jsme: Hrad: Autoři výzvy zřejmě s cílem svého zviditelnění šíří hloupé a průhledné dezinformace

Senátor Růžička: Zrušte kontroly u vstupů k Pražskému hradu a otevřete ho lidem

„Tomu se musím zasmát,“ kroutil Růžička nevěřícně hlavou. „Ve zprávě bylo daleko víc hanlivějších věcí, které úplně odmítám. Jsou to totální nesmysly. Hrad nikdy neuvedl, na základě čeho se to opatření udělalo, vše jsou to jen chiméry,“ dodal závěrem Růžička, kterému v říjnu končí mandát senátora, jenž má v plánu obhajovat. „Pokud budu živý a zdravý, tak určitě ano,“ dodal závěrem.

