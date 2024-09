Senátor Šlachta. Šídlo se neudržel

Poklid sčítání výsledků druhého kola senátních voleb o sobotním odpoledni jako první oživily výsledky z obvodu Břeclav.

Robert Šlachta se nad kandidátem ANO Miloslavem Janulíkem ujal výraznějšího vedení už od prvních sečtených okrsků.

V ČT zatím experti hovořili o tom, že tohoto kandidáta ANO podpořila i vládní koalice, Marek Benda s explicitním dodatkem, že „Šlachta do politiky nepatří“.

Psali jsme: Šlachta varuje: Spolupráce ODS a ANO. Už i tvor Benda podporuje Babišova kandidáta

Když se počet sečtených hlasů přehoupl přes 50 procent, začalo to docházet i českým sociálním sítím. Někdejší plukovník ÚOOZ, který je v paměti veřejnosti zapsán svou razií na Úřadu vlády a v poslední době upoutal zejména svým bojem za rodiny obětí střelby na FF UK, je na nejlepší cestě stát se zákonodárcem.

„Senátor Robert Šlachta,“ napsal na síť X stručně Jindřich Šídlo. A hned ho opravili, že na lístku bylo uvedeno křestní jméno ve znění Róbert, což komunitu českého Twitteru strašně pobavilo.

„Zní to skutečně nechutně,“ psali jiní. A ti z Břeclavi ujišťovali, že se stydí za svůj okres.

„Na výběr byl mor nebo cholera,“ lamentovali další.

Šlachtův soupeř Miloslav Janulík, který v kampani doprovázel na cimbál tance Aleny Schillerové, získal podporu hned několika kandidátů z prvního kola. Šlachtu přijel podpořit europoslanec Filip Turek a výsledky sledoval ve své domovské obci Pohořelice.

Při účasti kolem 15 procent si během sčítání stále držel zisk lehce pod 60 procent.

Jeden z účtů, komunikujících české dění světu v angličtině, se s mnoha plačícími smajlíky ptal, zda „are we really getting PM Šlachta“. Patrně bylo myšleno MP, member of parliament, ministerských předsedou se někdejší policista ještě nestává.

the first exit poll out of Czechia is insane, like wdym Vstaň fell under the threshold already? Vlast got over the threshold?? Čest is in first place??? this is so ungovernable there's no way we're getting a stable government out of this, are we really getting PM Šlachta ???????? pic.twitter.com/qQ3Z83jPyA