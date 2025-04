Ševčík Čechům: 560 miliard Kč ročně. Prosím, zabraňte tomu

Miroslav Ševčík uznal, že Trumpova cla jsou dnes tématem, které rezonuje v celém světě. „Bohužel u nás převládají komentátoři, kteří nejsou vůbec vzdělaní v oblasti hospodářské politiky a ekonomie, protože považují tato Trumpova opatření za chaotická a za nesmyslná,“ postěžoval si na úroveň médií. Čtenářům ParlamentníchListů.cz připomněl, že na Trumpovu přísnou celní politiku upozorňoval už loni v říjnu, kdy ještě běžela kampaň k americkým prezidentským volbám. Trumpova cla označuje za promyšlený a fantasticky rychlý tah, kterým americký prezident reaguje na měnící se poměry ve světě. Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 2% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2585 lidí

„On ta opatření provedl zhruba před týdnem, a podívejte se. Během jediného týdne se ozvalo přes šedesát subjektů, které s ním chtějí vyjednávat. On je donutil k recipročním vyjednáváním o tom, jak se zbavit různých překážek, které jsou v zahraničním obchodu,“ uvedl Ševčík. Pokládá to za dostatečný důkaz, že Trumpova zdánlivě chaotická celní politika směřuje k jasným cílům a má smysl. Připomněl také výrok amerického ministra financí Scotta Bessenta, který uvedl, že se celou dobu jednalo o promyšlenou strategii s cílem dotlačit ostatní země k jednacímu stolu.

Miroslav Ševčík zmínil pohled svých příbuzných, kteří žijí již desítky let ve Spojených státech: „Oni se cítí ohroženi tím, že řada výrobků je nedostatková. To z toho důvodu, že jejich výroba byla přesunuta ze Spojených států pryč a je kolikrát problém tyto výrobky do Spojených států dostat. Týká se to například náhradních dílů pro některé nákladní automobily. Zvláště se to prokázalo v době covidismu, kdy byl narušen celosvětový oběh zboží a ukázalo se, že přesouvání výroby do zahraničí je velmi kontraproduktivní.“

„Berme to tak, že Trump má na prvním místě Spojené státy, kdežto u nás tomu tak není. V naší exekutivě, ať se díváme, kam se díváme, tak nemáme ani jednoho politika, který by měl Českou republiku na prvním místě. Mají na prvním místě své zájmy a zájmy úplně jiných mocností a subjektů,“ zkritizoval Ševčík evropské elity. Vládu Petra Fialy považuje za nejhorší v historii České republiky. Vrcholné unijní politiky označil za sluhy různých lobbistických skupin a fanatiky. Vypíchl tři: Ursulu von der Leyenovou, Franse Timmermanse a Kaju Kallasovou.

„Máme tady zelené vymývání mozků. Je to zničení energetického trhu, je to přebyrokratizovaný stát,“ řekl Ševčík. Vytáhl graf obsahu CO 2 v atmosféře: „Je to 0,04 procenta, a z toho je pouze 0,0016 procenta vytvářeno lidskou činností. Prosím, zapamatujme si, že Zelený úděl, Green Deal, musí být zrušen do základů. Je to naprosto nezpůsobilý program.“ Plán v oblasti energetiky nás bude podle Ševčíka stát až 560 miliard korun ročně a celková unijní energetická změna má vyjít dokonce na jeden bilion eur ročně, tedy asi 5 % HDP.

„A pak se tu za peníze daňových poplatníků vytvářejí takové nesmysly, jako jsou učební programy ‚udržitelná ekonomika‘, což jsou totální snůšky blbostí, které mají jen vymývat mozky s tím, jak je Green Deal záslužný a jak ho musíme prosazovat. Prosím, volte na podzim politiky, kteří budou mít Českou republiku na prvním místě, a kteří budou znát jak ekomomickou teorii, tak hospodářskou politiku, a kteří se budou snažit napravit to zlo, které nám tu vnesla Evropská unie, a které nám tu prosazují stávající představitelé vlády,“ apeloval Ševčík a s diváky se rozloučil tradičním přípitkem s Kofolou.

