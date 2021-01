Sex s kulturistou: Učitel bavil Česko. Teď pobaví znovu. Vysvlečený

Někteří lidé mají natáčení videí na server YouTube jako svého koníčka, jiní se dokonce díky monetizaci tvorbou obsahu živí. Není jasné, jak je tomu u Antonína Doláka, doktora filozofie z Ostravské univerzity, ale jedno je jisté, vytváření videí ho baví. Jinak by jich za sedm let nevytvořil 6843. A pokud bude pokračovat stejným tempem, hranici sedmi tisíc překoná velice brzy.

Statistika kanálu Antonína Doláka

Zdroj: SocialBlade.com:

Politické smýšlení Antonína Doláka není těžké odhalit, jako příklad za všechny může sloužit tento titulek minutového videa: „Levice a socialismus tobě peníze nevezme, už to konečně pochop! Dá ti kvalitnější veřejné služby“, ve kterém se ohrazoval proti myšlence, že by komunismus a socialismus chtěl lidem vzít peníze na daních. „Vám nikdo prachy vzít nechce, proboha svatého. Socialismus a komunismus chce vzít prachy těm superbohatým, kterých je strašně málo, a chce je rovnoměrně rozdělit ostatním. Chce prostě poctivou miliardářskou, milionářskou daňovou progresi, jasné progresivní zdanění, které by mnohem víc danilo nadnárodní korporace, sektorové daně, bankovní daně, výrazně víc by danilo majitele velkých nemovitostí, superboháče,“ tvrdí Dolák.

„To se netýká vás, kteří se bojíte o své majetečky, kteří máte pár desítek tisíc, proboha svatého. To se týká hlavně těch superbohatých. To jsou ti, kteří tady parazitují na ostatních, ti superbohatí a ty je potřeba radikálně a rázně zdanit, ne vás, kteří si tady syslíte pár korun,“ pokračoval Dolák v „uklidňování“.

„Potom se nedivte, že jsme, kde jsme, když jsou tu takovýto voliči, kteří nechápou, co je to levice, co je to socialismus,“ komentoval Dolák, ale pak řekl, že si komentující odhlasují ODS a pravici. „Tak ať mají, co si volili,“ popřál jim. A ještě namítal, že progresivní daně jsou běžné v západní Evropě, takže je otázka, kam chtějí Češi patřit.

„Já tady ukazuju jakýsi průřez Čechů, asi pravděpodobně nějaký člověk sdílel to moje video mezi kapitalisty, ODSáky nebo anarchokapitalisty. Vidíte, jak jsou agresivní, zlí, zlovolní. A jak jsou zaslepení, to je jako bavit se s nějakými náboženskými fanatiky, jak s poblázněnýma křesťanama nebo s fanatickými muslimy. To je jak přes kopírák. Tolik zla, tolik zloby. Pak máme, co jsme chtěli, takhle uvažují pravičáci, takhle uvažují Češi,“ stěžoval si vyučující na Ostravské univerzitě, že dotyční prý vůbec nechápou, co je to levice a také nechápou původní ideje Karla Marxe a demokratického socialismu, „který může navázat na Frankfurtskou školu, na rok 1968, Bernie Sanders mluví o demokratickém socialismu, Jeremy Corbyn,“ dodal.

„Oni neví, že by jim to vlastně prospělo,“ pochyboval Dolák, že komentátoři jsou z řad superboháčů. „Kdyby mi tady psal Petr Kellner, tak bych to pochopil, že to nechce,“ mínil vyučující, že dotyční jsou proti vlastním zájmům, že je to jako kdyby do pí*i posílali někoho, kdo jim chce dát milion korun. V dalším videu pak obvinil vývojáře Daniela Vávru, že na něj poštval své fanoušky.

Vávra pak věnoval doktorovi filozofie 4 komentáře na Facebooku, v nichž se v kostce zříká odpovědnosti za reakce svých fanoušků, ale jinak na Dolákovi nenechává nit suchou. „Nikoho jsem k ničemu nenabádal a reakce diskutujících, které pan Dolák opakovaně uráží, dehonestuje a zpochybňuje jejich inteligenci, nejsou vyvolané mnou, ale jeho vlastním dílem. Nenesu žádnou zodpovědnost, že si někdo na základě zhlédnutí VEŘEJNÉ produkce pana Doláka o panu Dolákovi myslí, že je idiot a napíše mu to. Tím, že pan Dolák umisťuje svoje dílka dobrovolně na internet se automaticky vystavuje tomu, že na ně někdo může reagovat, a to i negativně. To není kyberšikana,“ shrnul.

Doplnil, že se probral osmi set komentáři a nenašel žádné výhrůžky. „Vyzývám pana Doláka, aby svoje tvrzení doložil a já mohl zjednat nápravu, nebo mě přestal pomlouvat, dehonestovat a obviňovat lživě z nějakých fiktivních trestných činů,“ vyzval s pohrůžkou, že pokud bude Dolák vyzývat k jeho nahlášení a díky tomu bude zablokován jeho profil, tak zváží právní kroky k náhradě škody. „Pokud bude pan Dolák pokračovat v obsedantním osočování a očerňování mojí osoby, podám na něj stížnost etické komisi jeho univerzity,“ řekl dále. Podle posledního statusu o něm Dolák natočil dohromady 12 videí. A jak Vávra podotkl, doktor filozofie vyučuje mládež.

Dolák dnes dopoledne svůj seriál videí o Danielu Vávrovi smazal a vysvětlil, že byl „vystaven velkému tlaku“ a „pernamentní kyberšikaně“ (doslovná výslovnost – pozn. red.), dále „extrémně tvrdým výhrůžkám“. A protože prý nechce vystavovat těmto věcem své okolí, tak videa smazal. A navíc podle něho spor nebyl ani věcný, ani filozoficky zajímavý. Dodal, že videa smazal, ale archivoval. „Stejně jako si archivuju všechny výhrůžky, které jsem dostal,“ podotkl. A už se nechce žabomyší válce věnovat, protože mu ubírá energii na blíže nespecifikované další věci. Videa údajně maže z úcty ke svému okolí, i k sobě samému.

Dolák nespecifikoval, čemu by věnoval energii odcizenou sporem s Danielem Vávrou, ale indicie je možné nalézt v jeho předchozích videích. Například v jeho projektu „Filozofického divadla“, jehož součástí jsou scénky jako „Před prvním sexem. Nečekaný zvrat“ nebo „Po sexu ředitele s milenkou“ či „Jaký je sex s kulturistou“. V nich přinejmenším polonahý simuluje popsané situace. Pro filozofické fajnšmekry je zde pak „V cizím těle. Fenomenologie těla“, opět s obnaženým Dolákem, tentokrát na židli místo v posteli.

Za svou tvrobu se Dolák zjevně nestydí, protože ve videu sám vyzývá, aby jeho tvorbu lidé sdíleli. „Protože v tom chci pokračovat a zdá se mi, že je to důležité, že to je zrcadlo společnosti z pohledu intelektuála, z pohledu filozofa, z pohledu mě, z pohledu člověka, lidské bytosti,“ popisoval svou satiru.

Na závěr pro úplnost dodejme, že Dolák vyučuje na Ostravské univerzitě. A podle počtu předmětů se rozhodně nedá říci, že by na filozofické fakultě zahálel, vyučuje či vyučoval přes třicet předmětů.

