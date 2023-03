Shoda hostů u Moravce: To nejhorší máme za sebou, roli sehrála i Fialova vláda

Hosty druhé hodiny nedělních Otázek Václava Moravce byli energetičtí specialisté Martin Sedlák a zmocněnec MPSV pro řešení energetické chudoby Vratislav Ludvík. Debatovali, zda máme to nejhorší v energetické krizi za sebou. Shodli se, že to nejhorší opravdu máme za sebou, a popsali proč tomu tak je. Roli v tom dle nich sehrála i vláda Petra Fialy (ODS). Ludvík ale v průběhu pořadu důrazně varoval před využíváním jaderné energie. Vrátil se v myšlenkách až do pravěku.

reklama

Studie Ostravské univerzity a hnutí Duha ukazuje, že v loňském roce čelilo „energetické chudobě “asi 8 % populace.

Sedlák vyjádřil názor, že toto číslo již neporoste. Připomněl, že „Rusko odstartovalo v roce 2021 energetickou válku proti Evropě tím, že snižovalo dodávky plynu do Evropy. Tehdy bylo energetickou chudobou ohroženo asi 15 % lidí. V letošním roce se můžeme dívat na to, že některé společnosti nabízejí ceny pod stropem garantovaným vládou. Takže situace se začíná pomalu uklidňovat,“ řekl Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a zakladatel portálu Obnovitelne.cz a Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Máme to nejhorší za sebou. Ale neříkám tím, že máme před sebou zářivou budoucnost, to bych si netroufl,“ přidal se Ludvík. Situace je podle něj klidnější i proto, že „v této chvíli máme zajištěny rovnoměrné dodávky plynu na další měsíce, takže je z čeho plnit zásobníky. Ale kdybychom o tyto dodávky přišli, byl by to problém.“ Tak to vidí Ludvík.

Podle Sedláka „pomohlo i to, že částečně poklesla průmyslová výroba“, a pak také to, že se lidé „častěji sprchovali, než aby si pouštěli plnou vanu“. Teď je podle Sedláka namístě podpořit domácnosti tím, že stát podpoří zateplení budov, zateplení stropů a tak podobně.

Hosté se shodli, že by si Česko mělo připravit „zcela novou energetickou koncepci“, protože ta aktuální je z roku 2015 a už neodpovídá tomu, jak se za 7 až 8 let svět proměnil.

„Je třeba věnovat pozornost zemnímu plynu a z pozice dočasného paliva ho přeměnit na palivo doplňkové. Druhá věc, která je zásadní, ale která vím, že tam nebude, to je koncepce, která by měla vycházet zezdola. Nikoli z toho, kolik vyrábíme, ale z tezí toho, kolik spotřebujeme,“ vysvětloval Ludvík.

Vycházel by z toho, kolik lidí bude v Česku žít do roku 2100 a v jakém budou věku. „Z toho můžete dovodit, jaké budou návyky spotřeby, jaké budou schopnosti lidí zaplatit za tu spotřebu,“ míní Ludvík. A že jde i o to, jaké mohou být nároky energetických spotřebičů.

Sedlák znovu poukázal, že se bude muset pracovat také s konceptem úspor energie. Pokud zateplíme budovy a provedeme další úpory, bude to důležitý prvek. Podle Sedláka do budoucna budeme také víc energii dovážet, „což není špatně“. Pokud někde v Polsku nebo v Německu vyrůstají velké solární parky, pak je to něco, s čímž může do budoucna pracovat i Česko. Současně je podle Sedláka dobře, že „stát napomohl opět nastartovat plány za rozšíření fotovoltaiky. Za to je třeba vládě poděkovat,“ pravil Sedlák.

Ludvík varoval před tím, že by se Česko vydalo cestou jaderné energie. „Toto palivo je smrtelně jedovaté. To jsou emise záření na 100 tisíc let. A jestliže si vezmete, že před 50 tisíci lety vynalezl oheň a skončila doba pravěku, tak to palivo je smrtelně nebezpečné dvakrát tak dlouhou dobu. U nás se tím nikdo nezabývá vážně,“ vyjádřil svůj názor zmocněnec Ludvík.

Psali jsme: „Bylo to úplně jiné.“ Hladík v ČT chválil Pavla, je prý nejblíže Havlovi Ukrajina opět bez elektřiny. EU slíbila pomoc, je rád Zelenskyj Zelenskyj: Už teď zařizujeme, aby Ukrajina zvládla příští zimu Jablonec nad Nisou: Od dubna se objeví v ulicích výkopy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama