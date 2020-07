Shoř v pekle, dědku. Drsná slova Jakešovi. Od mladíka

reklama

V 97 letech zemřel Miloš Jakeš. Jakeš zůstal po celý život skalním komunistou, po roce 1968 se podílel na čistkách ve straně a na vylučování lidí, kteří sovětskou okupaci bez obalu nazývali sovětskou okupací a nikoli bratrskou pomocí. Věřil, že komunistický režim, který byl podle českých zákonů režimem zločinným, byl lepší než dnešní demokracie.

Když se na konci roku 1987 stal generálním tajemníkem komunistické strany, urychlil pád režimu. O zesměšnění celého systému se zasloužil slavným projevem z Červeného Hrádku, kterým se národ dobře bavil.

Mladý komentátor serveru Info.cz Jan Palička poznamenal, že kdyby se takto vysokého věku dožili lidé jako Milada Horáková, kněz Josef Toufar nebo Heliodor Píka, zemřeli by v 90. letech minulého století, takže by na vlastní oči viděli pád zločinného komunistického systému. Ale nedožili se ho, protože je komunisté popravili. Jakeš, který do komunistické strany vstoupil v roce 1945 a byl poslán na stranická politická studia do Moskvy, si proto podle Paličky zaslouží shořet v pekle.

„Byl to jeden z hlavních představitelů totality, aktivně se podílel na jedné z nejtemnějších kapitol naší historie, nějaké přínosné skutky by u něj jeden spočítal na prstech jedné ruky, bůh ví jestli. Co je nicméně větší ostuda než samotný fakt, že ani on, ani mnozí jiní bolševičtí škůdci nebyli nikdy potrestáni, je ale to, že mu bylo umožněno dožívat v luxusu, s důchodem vyšším než mnozí, kdo pod jeho režimem trpěli, měli po revoluci plat, s nakradeným majetkem za miliony. Parazitoval na slušnosti druhých, které se mu nikdy nedostalo až do konce. Shoř v pekle, dědku,“ napsal Palička na sociální síti Facebook.

Komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo označil Jakeše za „gaunera“.

„Na Jakešovi fakt nebyl nejdůležitější ‚tragikomický projev‘ na Červeném Hrádku. Nebyla to žádná tragikomická figura, byl to v první řadě gauner. RIP, samozřejmě,“ napsal Šídlo.

Internetový glosátor Honza Paluska konstatoval, že si čert jednou přijde pro každého.

