Síkela na eurokomisaře, nadhodila Pekarová v ČT. Vondráček i Zaorálek ho hned smetli

Výsledek víkendových voleb do Evropského parlamentu bude mít nepochybně vliv na složení budoucí Evropské komise. Měl by mít vliv i na výběr českého eurokomisaře? „Dohoda, kterou jsme učinili hned na začátku sestavení vlády, je zcela jasná, nikdo ji nezpochybňuje, to znamená, že PirSTAN má možnost navrhnout kandidáta či kandidátku," poznamenala Pekarová Adamová, že i když Piráti a STAN pohoří, dohody by se měly ctít. „Neznamená to ale bianco šek, rádi bychom získali pro Českou republiku silné portfolio," řekla a zmínila jméno Jozefa Síkely, o němž se diskutuje jako o možném kandidátovi.

„Moc si nepamatuji, že by se tato koalice ohlížela na výši mandátů a důvěryhodnost v tom, co dělá za posledního 2,5 roku, takže nemyslím si, že výsledky voleb budou mít nějaký vliv. Bude to zase nějaká jejich interní debata. Můj pohled na věc je, že ten člověk má být odborně zdatný. Neměl by nám ten člověk dělat ostudu v Evropské unii, neměli bychom litovat, že jsme ho tam vyslali," sdělil Vondráček, pro kterého naopak Síkela není jedním z těch, kteří by měli ČR reprezentovat v Evropské komisi pět let.

Pro Zaorálka je rovněž důležité, aby člověk, jenž by byl za Česko eurokomisařem, měl silné portfolio a měl by patřit do silné politické rodiny. Síkela podle něj není tím kandidátem, který by měl nějaké výsledky. „Zatímco Slovensko dostalo pro Šefčoviče energetiku, tak nám se to chronicky nedaří," sdělil k tomu.

Vondráček se Zaorálkem následně pokračovali v kritice dohod ohledně eurokomisaře, kdy podle nich by měla být nejdůležitější odbornost. „To, že vy tady hodnotíte ministry této vlády negativně, je pro ně spíše dobrá vizitka. V tomto případě dávají spíše hodnocení naši partneři v zahraničí. Já s nimi opravdu velmi často jednám a hovořím a oni jsou všichni - na západ, na sever, na jih - tak jsou velmi jednoznačně přesvědčeni o tom, že české předsednictví, ve kterém sehrával právě i Jozef Síkela důležitou roli v oblasti energetiky, bylo zvládnuté," dodala Pekarová Adamová. „Jo o to tam šlo, já jsem myslel, že měl hájit české zájmy," oponoval Vondráček. Pekarová Adamová však oponovala, že ne vždy se mohou po celou dobu hájit zájmy země, ale zkrátka Síkela zvládl svoji práci v době předsednictví. „Vám se nelíbí to hodnocení, že bylo zvládnuté české předsednictví. Pan Síkela dává do pořádku českou energetiku poté, co ji přebral od vás, od vašeho ministra Havlíčka v tristním stavu," dodala Pekarová Adamová.

Hnutí ANO bralo evropské volby jako referendum o vládě Petra Fialy. Bude chtít následně vyvozovat případné důsledky, pohoří-li koalice SPOLU? „Evropské volby dlouhodobě trpí nízkou účastí. To víme všichni. Tato rétorika je součástí mobilizační snahy našich voličů, které ty evropské volby až tak nezajímají. Chtěli jsme tak zmobilizovat naše voliče a to, že je to referendum o vládě, si myslím, že je správná myšlenka," uvedl Vondráček, který vnímá evropské volby jinak.