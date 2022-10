Síkela překvapil Vladimíra Štěpána. Hrozně. Padla slova o vězení

Vladimír Štěpán dal v rozhovoru pro server Svědomí národa najevo, že se EU bez ruského plynu zkrátka a dobře neobejde. „To je úplnej nesmysl. Těch 200 miliard kubíků, když spotřeba Evropy je 400 až 450 miliard kubíků, tak je to 40 až 50 procent. U Německa je to ještě horší. To nejde nahradit ze dne na den. To trvá 10 až 15 let. I kdyby to bylo LNG, tak musíte mít terminály, musíte mít zdroje,“ jal se Štěpán vysvětlovat s tím, že těžba plynu frakováním v USA je náročná. Je náročná už proto, že 20 až 30 procent plynu se na lodi ztratí do ovzduší. „To je ekologie. Vždyť to je horší než uhlí,“ konstatoval Štěpán.

Konstatoval, že Karel Havlíček (ANO), ministr dopravy a průmyslu a obchodu ve vládě Andreje Babiše (ANO), se zachoval jako „d*bil“. „Já jsem upozorňoval, že potřebujme dlouhodobej dvoustranej kontrakt a já už ho vyjednával pro tři státy EU, tak jsem říkal, dejte mi papír a já zajedu do Ruska a přivezu vám ho. Můžeme kupovat třeba 50 procent. Dejte mi papír a já jedu,“ popsal Štěpán, s čím přišel za Karlem Havlíčkem, který v té době ještě byl dvojnásobným ministrem vlády. „A Havlíček mi odpověděl, že žádnej rozdíl mezi dvoustranným kontraktem a cenou na burze nevidí. A já jsem si říkal, že s takovýmhle d*bilem já se bavit nebudu. Ale on pak odešel, přišel někdo jinej a já si nemyslel, že může být někdo ještě blbější. A ten Síkela to dokázal,“ pokračoval Štěpán.

Síkelovi doporučoval, aby odvolal management ČEZ a jeho členy nechal zavřít do vězení za to, jak obchodovali s elektřinou na burze. Podle Štěpánova názoru to vedení ČEZ dělalo na objednávku ze zahraničí. „To není lokální, oni jsou řízený ze zahraničí, to je celkem evidentní,“ poznamenal Štěpán s tím, že jen český stát se snaží zbavovat českého bohatství, rozprodat a předat ho do zahraničních rukou. Podle Štěpána je to vidět na zemědělské produkci, u které premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že dosáhnout potravinové soběstačnosti je nesplnitelný sen. Totéž podle Štěpána platí u infrastruktury spojené s pohonnými hmotami, které v Česku v nemalé míře obchoduje polská společnost PKN Orlen. Štěpán se ptal, proč jsou pohonné hmoty v Polsku podstatně levnější než v Česku, když společnost PKN Orlen je jedna a tatáž.

„Tohle je naprosto dokonale promyšlená strategie, promyšlená už několik let, jak nás vystěhovat z této republiky. Zbavit nás majetku, zničit firmy, připravit nás o baráky,“ nechal se slyšet Štěpán s tím, že stále rostoucí inflace lidi připraví o úspory, pak přijde zvýšení daní z nemovitostí a to už nikdo nezaplatí. Tak to vidí Štěpán.

„Mně volal kamarád z Říčan a říkal, že u nás stojí čokoláda Milka 41 korun, v Německu za 30. Jak je tohle možný, když ty energie je stojí stejně? Vidíte to i na tom Orlenu, pět korun u nich marže, tady je 50. Naše vláda je spokojená. Z Maďarska jde plyn na Slovensko za 10, k nám za 20 a vláda je spokojená. Uhlí se vyváží na všechny strany, jako bychom ho na zimu nepotřebovali. Dřevo se vyváží do Německa,“ zlobil se Štěpán.

Prohlásil, že vysoké ceny v Česku máme v důsledku toho, že snad jako jediní dodržujeme protiruské sankce. Konstatoval, že Poláci, Američané, ale i další sankce obcházejí. Jen Česko je podle něj dodržuje.

Poté volal po zastropování cen elektřiny u producenta na 100 eurech, což pokryje jak výrobní náklady, tak to zajistí přiměřený zisk. „ČEZ prodává za 100 elektřinu do zahraničí, tak proč ji za stejnou cenu neprodává doma?“ ptal se Štěpán. Toto by se podle Štěpána dalo zařídit za 3 týdny a když to tato vláda nedokáže, musí podle jeho názoru skončit.

Česko má podle něj tolik elektřiny, že by část odběratelů mohla přejít z plynu na elektřinu a dál ekonomicky fungovat. A pokud by stát dotoval úspory energie, Česko by podle Štěpána energetickou krizi zvládlo. K tomu znovu doporučil na přímo odebírat plyn z Ruska. Např. z 50 procent.

Model podpory občanům, který zvolila vláda Petr Fialy (ODS), povede ze Štěpánova pohledu k tomu, že milion lidí přijde o domy a jen energetické firmy významně zbohatnou. Štěpán jedním dechem upozornil, že toto se v médiích většinou lidé nedočtou.

„My máme nejvíc lobbistů. My tady nemáme svobodný tisk. My tady máme mainstreamový tisk, který úmyslně šíří dezinformace. Zcela evidentně. My tady máme nejhorší cenzuru v celé Evropě, To je horší než za Protektorátu, jak už některý lidi říkaj. Média tady jsou vlastněný oligarchama a ti politici proti nim nepůjdou, protože ti oligarchové by na ně něco vytáhli. Tak první co je, zbavit tisk oligarchů,“ doporučil Štěpán s tím, že až 80 procent zpráv na Seznamu „je lživých“.

Volal po tom, že čeští politici musí opět začít pracovat ve prospěch Česka, ale když si to někdo dovolí říct nahlas, je extremista. Přitom z těch, kdo by měl zmizet, a to podle Štěpána nejlépe ve vězení, je současná garnitura, která Česko ničí. Podle Štěpána totiž česká vláda pracuje ve prospěch USA a EU. Jako jediná v EU nepracuje ve prospěch svého národa.

Česko podle jeho názoru potřebuje někoho, jako je v Maďarsku Orbán, kdo se postaví za Česko. Takoví lidé tu podle něj jsou, ale nedostanou se do médií. Štěpán je přesvědčen, že Maďarsku všechno vzkvétá, ale jak lidé z koalice, tak z opozice zatím nechtějí jít maďarskou cestou.

