Síkela přinesl Havlíčkovi do studia párky: Semelete páté přes deváté a toto z toho vyleze

Pánové debatu odstartovali zostra, a to nad údaji Eurostatu o růstu cen plynu v druhé polovině roku 2022 o více než 230 %. Tedy v Česku. V Polsku ceny plynu vzrostly jen o 21 %. Premiér Petr Fiala řekl, že jde o chybu a že ten, kdo chybu udělal, musí být odhalen.

Síkela sdělil, že odhalil celou řadu chyb. Chyb už v tom, že došlo k vysokému zvýšení cen v cenících pro lidi, kteří se rozhodli změnit dodavatele. Ale že řada lidí dostává nižší ceny, než jsou uvedeny v cenících. Podle ministra je toto důležité říct, zvláště když tyto informace využívá opozice, např exministryně financí Alena Schillerová (ANO), a že probouzí v lidech strachy „nepravdivými informacemi o cenách energií“. Energetický regulační úřad (ERÚ) podle ministra Síkely také říká, že uvedená čísla neodpovídají tomu, kolik lidé opravdu platí za energie. Síkela chtěl představit skutečné ceny, které platí čeští občané, ale...

Ale slovo dostal Karel Havlíček, a ten se pořádně rozjel. „My jsme svědky toho, že nezvládáme řídit energetiku, ale teď už se ukazuje, že nerozumíme ani statistice. Z tohodle se nedá vybruslit. Vy hrajete hokej na rybníku, kde není led. A jste v tom až po uši,“ vypálil na Síkelu.

„A to nejhorší, co na tom je, že v téhle šlamastice si dneska stoupne premiér Fiala, shodí Energetický regulační úřad a nahraje všem dezinformátorům. Tam lítají špunty dneska!“ nechtěl se dát Havlíček zastavit. A hřímal, že během roku 2022 vláda Petra Fialy neudělala nic, aby lidem s cenami energií opravdu pomohla.

A tady se Síkela ohradil. „Víte, pan Havlíček semele páté přes deváté a pak z toho vzejde něco, co má konzistenci jako vodňanské kuře nebo párky,“ pravil Síkela. A dodal, že data se často sbírají jen v hlavních městech a jen u některých dodavatelů, tudíž že dnes tolik probíraná „data nejsou relevantní“.

Jenže Havlíčka nepřesvědčil. Exministr upozornil, že jiné země dokázaly inflaci lépe zkrotit, s cenami energií tam zodpovědní lidé něco dělali – zatímco vláda Petra Fialy (ODS) nedělala nic.

Když se dostal ke slovu Zámečník, upozornil, že teď splácíme náklady inflace a že na inflaci bylo založeno před mnoha měsíci. I před nástupem vlády Petra Fialy. Havlíček tady znovu zopakoval, že ostatní země s inflací bojovaly dříve než vláda česká.

A tady se Zámečník rozesmál. „Pojďme si říct něco, co Karel ví, protože my se známe. DPHčko je nejhloupější sociální opatření, které můžete udělat. Ono se to líbí, ale je to dočasný a pak na to lidi doplatí. Podívejte se na Maďara, to byl učebnicový příklad, jak se to dělat nemá,“ podotkl Zámečník.

Síkela se do slovní palby do Havlíčka přidal. „Já se musím ozvat. Já už jsem pověřil někoho ze svého týmu, aby sbíral lži Karla Havlíčka a ten se úplně zděsil, že to nakonec vydá na knihu,“ pravil ministr.

A hned připomněl, že Havlíček jako ministr sliboval, že zavede energetické úspory, že vyřeší otázku výstavby nových jaderných bloků v Česku, že podpoří získávání energie z obnovitelných zdrojů, ale nakonec z těchto svých slibů „nesplnil vůbec nic“. „My jsme po vás převzali tohle nic a dokázali jsme tu energetickou krizi řešit tak, že jsme z ní vyšli lépe, než mnohé jiné okolní země,“ prohlásil ministr Síkela.

Síkela: Představte si třeba, že se nějaký válečný zločinec v Rusku zblázní

Zámečník vyjádřil naději, že z hlediska cen energií jsme snad z nejhoršího venku, protože termínované kontrakty na plyn jsou na čtvrtině ceny, než byly v dobách největší energetické krize.

Havlíček trval na tom, že vláda se na lidi vykašlala v roce 2022, kdy to lidé potřebovali nejvíc. „A nepřipomínejte tady jádro. To je drzost, pane ministře!“ vybouchl Havlíček.

Síkela meditoval, že ještě nemusíme být z nejhoršího venku. „Představte si třeba, že se nějaký válečný zločinec v Rusku zblázní a dojde k použití jaderných zbraní. V tu chvíli pak ty ceny energií opět vystřelí nahoru,“ vyjevil Síkela. A že proto vláda přijímá další opatření pro zajištění energetické bezpečnosti Česka. Ale to, co se dnes děje na trhu, ukazuje, že se temné zvěsti české opozice ohledně energetiky nenaplňují.

Když znovu dostal slovo Zámečník, upozornil, že vláda z windfall tax nevybere zdaleka tolik peněz, kolik předpokládala. To, že se v odhadech mnozí odborníci netrefili, nesvědčí o velké kvalitě analýz. Podle Zámečníka se např. ukázalo, že „teď zemědělci mohou v letošním roce slavit opravdu velké zisky“, jenže jedním dechem dodal, že tyto své zisky nedokážou v příštím roce zopakovat.

Havlíček na Síkelu znovu uhodil, že podobu windfall tax si prosadila vláda, naplánovala si, že získá 100 miliard, ale získá 40 miliard. „To je odpovědnost vlády. Je to o výsledcích. A to je fiasko. DPH, ceny energií. A když vezmu rozpočet ministra Stanjury, tak on nevyčerpal 54 miliard na dotacích. A když se podíváme na ministerstvo dopravy, tak to je další fiasko,“ nešetřil ostrými slovy Havlíček. „A zvyšovat DPH, to je zvrhlost. Zdražovat vodné, stočné a kulturu – a přitom snižovat daně z hazardu – no to si tady někdo dělá srandu!“ soptil Havlíček.

V druhé části debaty z první hodiny OVM došlo na téma ozdravení státních financí.

Síkela připomněl, jak rychle se Česko v posledních letech zadlužuje. Tuto rychlost je třeba snížit. Prudší brzdění je namístě. Pokud nebude zbytí, je Síkela připraven navrhnout i nějakou podobu sektorové daně, a to nejen u bank. „Chci se podívat na to, co se stalo v rámci bankovního sektoru, a pak na sektory, které na té válce vydělávají nadstandardně, jestli by tu nebyla namístě nějaká daňová progrese. Říkejme tomu třeba obranný průmysl,“ řekl Síkela.

Zámečník upozornil, že vláda musí provést něco, u čeho všichni pochopí, že je to zásadní a i opozice to přijme za své. A pokud ratingové agentury uvidí, že Česko dělá nějaké zásadní kroky, jak stabilizovat státní finance...

Havlíček připomněl, že dnešní vláda ještě před volbami slibovala, jak snadno škrtne sto miliard. Ale teď vidíme, co se děje doopravdy.

Zde Síkela vypěnil: „Vy všichni v hnutí ANO máte krátkou paměť a vyoperovanou hanbu!“ zvolal ministr. A dodal, že ANO a ČSSD ve velkém rozdávaly peníze voličům, vyplácely dotace kasinům a tak podobně.

Nakonec se pánové přeli o prodej strategických zásob kovů, což prosazoval ještě v roli ministra Havlíček. Teď vysvětloval, že chtěl prodat staré kovy a nakoupit např. novější slitiny. Síkela mu vyčetl, že chtěl jen zalátat své tehdejší díry v rozpočtu.

