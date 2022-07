Síkelova tiskovka: Máme kapacitu v Nizozemí. Až na dva měsíce

reklama

„Evropské země jsou na ruském plynu velmi závislé a Česká republika je jednou z těch úplně nejzávislejších zemí. Naše loňská spotřeba plynu se pohybovala na úrovni devíti miliard a 400 milionů kubíků plynu a z této spotřeby bylo až 98 procent plynu ruského původu. Diktátor Putin o této naší slabině dobře ví a snaží se ji maximálně využívat, aby nás poškodil v rámci nevyhlášené energetické války, kterou Rusko vede proti Evropské unii a ten vývoj posledních dní to jenom potvrzuje. My ale máme teď šanci se závislosti na ruském plynu zbavit. České republice se ve spolupráci se skupinou ČEZ – a já bych za to chtěl celému týmu ČEZu poděkovat, se nám podařilo pro Českou republiku zajistit kapacitu v plovoucím terminálu na zkapalněný zemní plyn,“ uvedl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Na nizozemském pobřeží vznikne terminál a v rámci tohoto terminálu na zkapalněný zemní plyn se bude ve speciálně upravených tankerech tento zemní plyn dovážet. Jedná se o plyn, který je zchlazen na minus 160 stupňů, to znamená, že jeho objem se zmenší 600x a tento plyn se následně vpustí do tohoto terminálu, ohřeje se a pustí se do plynovodu a přesune se v rámci klasických propojení až na místo určení, v tomto případě tedy do České republiky,“ popsal Síkela.

„V Česku jsme ve spolupráci se skupinou ČEZ zajistili možnost zpracovat v tomto terminálu plyn o objemu tří miliard kubíků, což je tedy přibližně třetinová spotřeba naší země, kterou jsme původně dováželi z Ruska. Tou dobrou zprávou je, že díky skupině ČEZ se nám už podařilo zajistit také přepravní trasy, díky kterým ten plyn do České republiky umíme dopravit. Děláme maximum pro to, abychom pro tento terminál zajistili také dodávky zkapalněného zemního plynu a začali tento plyn používat vlastně od okamžiku spuštění provozu tohoto terminálu. Tahle iniciativa je velkým úspěchem,“ dodal Síkela.

Podle jeho slov plyn v zásobnících plynu v Česku pokryje spotřebu zhruba do ledna, plyn z LNG terminálu v Nizozemsku pokryje až další dva měsíce.

„Problém dostatku plynu především v topné sezoně je problém logistický. To znamená, že ne že by bylo plynu ve světě málo, ale řeší se problém, jak dostat plyn k českým spotřebitelům, aby ho bylo dost. My jsme už na konci jara zaznamenali tu příležitost, o které pan ministr mluvil, a to je nově budovaný plovoucí terminál LNG na zplyňování zkapapelněného plynu v Nizozemsku. A ve spolupráci i s odborníky z Ministerstva průmyslu a obchodu jsme se nakonec rozhodli společně, že do této aukce půjdeme,“ zmínil k tomu generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

