Síkelův manuál: Jednadvacet stupňů úředníkovi stačí. Má zhasínat a šlapat do schodů

Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes obrátil na české občany a firmy s prosbou, aby se snažili ušetřit co nejvíce energií, načež vláda přikročila k jednání, jak by se mohly uskromnit také orgány státní správy. Úředníkům nyní kabinet radí, aby zhasínali světla, když jdou na oběd, či raději ve dne ani vůbec nerozsvěcovali. „Postačí sluneční svit,“ radí ministerstvo a doporučuje ztlumit i klimatizaci. Upozorňuje, že kromě větší spotřeby energie státní zaměstnanci při jejím používání riskují onemocnění. Podobný návod v rámci „boje za energetickou nezávislost ČR“ se již chystá i pro domácnosti.

reklama

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 0% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14780 lidí



Poukázal, že už nyní například spotřeba plynu meziročně klesla o dvacet procent a lidé by v tomto trendu měli pokračovat. „Chtěli bychom občany, firmy požádat, aby v úsporách nadále pokračovali. Čím více uspoříme nyní, tím více plynu zbude na jarní měsíce do doby, než se podaří zajistit alternativní dodávky,“ apeluje premiér.



Situace je již natolik vážná, že došlo i na státní zaměstnance. Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes vládě představilo k projednání manuál, který má orgánům státní správy sloužit jako návod, jak snížení spotřeby energií dosáhnout.



„Čím méně energií z Ruska spotřebujeme, tím méně jich odtud musíme dovézt. Už nyní je proto vhodná doba se co nejvíce soustředit na dobrovolné, individuální úspory energií. Říkám to už od března, ze začátku se mi mnozí vysmívali, ale dnes se právě úspory staly jedním z hlavních témat po celé Evropě. Energetické úspory jsou tou nejlepší zbraní v naší energetické válce proti Putinovi. A je nejvyšší čas tuto zbraň naplno používat,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A co že se v projednávaném manuálu pro zacházení s energiemi ve veřejných budovách píše? Úředníci prý mohou šetřit hned několika cestami. „Zapojte své zaměstnance, změna začíná u každého z nás. Vzdělávejte zaměstnance o energeticky úsporném chování,“ radí ministerstvo úřadům.



Zaměstnanci státní správy by podle něj měli například méně vytápět a udržovat teplotu kolem 21 °C. „Každý stupeň dolů vám ušetří pět až deset procent nákladů. Velkých úspor lze docílit i kontrolou času, kdy vytápíte,“ zní rada.



Když je ovšem teplo, nemělo by se ani moc chladit. Jak? Klimatizací? Nikoliv. Na prvním místě má být zastínění oken. A když už si státní zaměstnanci přece jen klimatizaci zapnou, mají při tom myslet, že kromě plýtvání energií při přílišném zchlazování místností riskují také své zdraví. Podle ministerstva by tak neměl rozdíl teplot interiéru a okolí budovy přesáhnout pětistupňovou hranici.



Úřady by podle manuálu měly zvážit renovaci a zateplení budov, pořízení energeticky úsporných spotřebičů či upozornit své zaměstnance, že mají vypínat spotřebiče a zhasínat světla. Ve dne má být ideální je ani nerozsvěcovat. „Zvažte, zda na osvětlení místnosti nepostačí sluneční svit,“ radí ministerstvo.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Kromě rad o neponechávání elektroniky v nabíječkách po dobití pak Síkelův resort dodává i rady s tím, jak státní zaměstnance k úsporám přimět. V rámci „boje za energetickou nezávislost ČR“ prý stačí „malé změny“ a důležitá je komunikace celé problematiky.

„Změna začíná u každého z nás,“ sděluje ministerstvo úřadům a píše, že by měly své zaměstnance seznámit s úsporami za pomoci benefitů, jimiž mají být kromě energetické bezpečnosti Česka také pozitivní dopady na životní prostředí. Navíc tyto kroky „ve střednědobém a dlouhodobém měřítku šetří peníze, které mohou být vynaloženy jinak“.



Pokračují pak rady, které mimo státní sektor již většinou fungují ve firmách běžně. „Vypínejme monitory a počítače při odchodu domů,“ zní například. Nově mají státní zaměstnanci také přemýšlet o tom, že by měli zhasnout za sebou v místnostech, které se momentálně nepoužívají, ale i při odchodu na schůzku nebo na oběd, či dokonce zapojit své pohybové ústrojí a namísto jízdy výtahem zkusit patra vyšlapat.

Fotogalerie: - Energetický zákon

Ministerstvo prozradilo, že vše tímto manuálem, který má orgánům státní správy sloužit jako návod, jak dosáhnout snížení spotřeby energií, nekončí. Resort jednotlivé kroky zkoušel a během letošní topné sezóny dosáhl v hlavní budově Na Františku úspor přibližně 24 % u plynu a 20 % u elektřiny. Díky takovému osvědčení se rad, jakými je například zhasínání světel úředníky, když jdou na oběd, nyní na resortu ministra Síkely chystají i další návody pro firmy a domácnosti.

Psali jsme: Na premiéra se nehodí. Spíš na... Profesor Šesták, který vítal nástup Fialy, nad ním právě zlomil hůl. Důvod zde Ministr Síkela: Budeme podporovat zrychlení povolovacích procesů v oblasti obnovitelných zdrojů energie „Tady jsou lidé, kteří říkají, že za to může vláda, ne Putin.“ Nespokojená Pekarová promlouvala k národu Síkelova tiskovka: Máme kapacitu v Nizozemí. Až na dva měsíce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama