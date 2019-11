Šiklová: Zvyšování věku odchodu do penze? Lidi to štve, protože v důchodu nemají co dělat

Magazín OnaDnes k výročí 17. listopadu 1989 přinesl rozhovor s Jiřinou Šiklovou, disidentkou a socioložkou. Hovořilo se například o tom, jak si dnešní generace, ale i ty starší, nepamatují, co život za komunismu obnášel. „Ptají se, proč jsme filmy pašovali do ciziny, jestli to bylo kvůli drahému poštovnému?“ popsala Šiklová setkání se studenty. Vypuštění seznamu spolupracovníků StB považuje za mistrovský tah, kterým StB odvedla pozornost. A došlo i na důchody. Podle Šiklové by se měl zvýšit věk odchodu do důchodu a změnit systém vypočítávání. A lidé by si na stáří měli najít koníčky a spořit.

Dnes už prý lidé nevědí, jaké to za komunismu bylo. Šiklová vzpomínala na relativně nedávno zesnulou Vlastu Chramostovou: „Když jsem v době normalizace dostávala do zahraničí filmy z Československa, byly tam i ty, které vznikaly v jejím bytě v rámci tradice bytového divadla. A byla tam i nahrávka k 75. narozeninám Jaroslava Seiferta, kdy Vlasta předčítala z jeho díla Všecky krásy světa, které tady bylo zakázané.

Paradoxem je, že dnes řada lidí řekne, co je na tom, že se u ní hrálo v bytě? V demokracii na tom nic není, ale v totalitním režimu se to nesmělo. A když tohle vysvětluju studentům, mladým lidem, nevědí to, ptají se, proč jsme filmy pašovali do ciziny, jestli to bylo kvůli drahému poštovnému. Pokaždé doufám, že jim snad něco z vysvětlení zůstane v hlavě, že si uvědomí, že v totalitním režimu nejde všechno tak jako v demokracii.“

Redaktorka pak dodala, že na poměry za komunismu zapomínají i někteří starší lidé. Šiklová to odůvodnila tím, že většina se nezúčastnila protirežimních akcí, maximálně poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. „Ale aby něco v lidech zůstalo, musí mít osobní zážitek,“ dodala.

Šiklová mluvila i o spolupráci s StB, ze které se Chramostová vyznala a velmi jí litovala. Ti, kteří jí to vyčítají, nic nevědí. A dodala, že příslušníci StB nic podepisovat nemuseli a jejich jména se nikde neobjevují. Zveřejnění seznamů konfidentů byl prý od StB výborný tah, jak odpoutat pozornost. „Jestliže po roce 1989 někdo předhodil společnosti seznam 140 tisíc lidí, z nichž mnozí tam byli nevinně, nebo to byli lidé jako Vlasta, tak místo toho, abychom se zajímali o to, co se děje v této zemi, jsme se mezi sebou začali hádat a osočovat. Lidé se doslova začali vzájemně požírat.“ Od StB to prý byla akce na odpoutání pozornosti. „Ten, kdo seznamy zveřejnil, byl člověk možná hodný, ale příliš zjednodušeně uvažující,“ prohlásila.

Došlo i na její profesi a na stárnoucí populaci. Dnes se podle ní lidé naštvou, když se začne mluvit o zvyšování věku odchodu do důchodu. Ale oproti první republice dnes lidé v důchodu stráví třeba i 25 let. A problém není jen v penězích na důchody, ale i v tom, že lidé nemají v důchodu co dělat. „Lidé sice nadávají, že musí chodit do práce, ale ve skutečnosti nevědí, co budou dělat se svým volným časem.“ Neschopnost přijmout věk a stáří je podle ní ještě horší problém než nízká porodnost. Fotogalerie: - Kocábův Vabank

Co proti tomu dělat? „Vytvořit si během života několik zájmů a sociálních vztahů tak, že odchod do penze nebude velkým předělem. A co se týká peněz, tak si samozřejmě na stáří spořit.“ Podle Šiklové by bylo lepší prodloužit věk odchodu do důchodu. To společnosti ovšem nesmí říkat politici, ale například učitelé a novináři. „Musí se to sdělovat tak, aby to lidé pochopili, uvědomili si důsledky a přijali to,“ tvrdí socioložka. A dodává, že by se měl změnit i systém vypočítávání důchodů, který motivuje k tomu, aby člověk odešel, když má nejvyšší příjem.

Česká společnost si podle ní 30 let po pádu komunismu vede dobře, v průměru se prý máme tak jako prosperující západoevropské státy. Nicméně blížící se krize nás prý zasáhne více než ta v roce 2008, protože jsme více provázaní. Což se údajně bude politikům těžko vysvětlovat. Zmíněno bylo i téma populismu. Kontinuální pomalá politika prý už skoro není vidět. Politice je prý potřeba vrátit prestiž, protože když se bude pouze nadávat, tak do ní půjdou jen „zvláštní“ lidé.

V Češích je podle Šiklové stále závist, kterou začali podněcovat komunisté. „Kritizujeme ostatní, ale že bychom se podívali na sebe, to ne. I to je pozůstatek totality,“ říká. „My v sobě pořád máme pocit, že všechno je za nás někde rozhodnuto. Je to poníženectví a současně naštvanost, kdy už předem víme, že nic nezmůžeme.“ Prý je třeba volit politiky, kteří nejsou jen showmani, a více se angažovat. „Spoustu věcí můžeme prosadit přes nevládní organizace, kterých jsem stoupenkyně,“ míní socioložka.

