Šílené, učitel z gymplu. Šlachta rozbil Rakušana. Přidal i Vrbětice. Co z nich zbylo?

Někdejší dlouholetý policista Robert Šlachta (Přísaha) byl hostem v pořadu Na ostří nože se Soukupem, kde prozradil, v jaké kondici je nyní jeho hnutí, i to, jakým způsobem se s hnutím zamýšlí zapojit do blížícího se boje o Hrad. Komentoval také změny na pozici šéfa policie: „Je to šílené, posouváme se někam na Východ,“ nelíbí se mu, jak se policie otřásá s příchodem nové vlády v základech. Na vnitru podle něj nesedí kompetentní lidé, a nejen tam.

Nejdříve se Šlachta věnoval tomu, jak si stojí dnes jeho Přísaha, které se nepodařilo v letošních volbách dostat do Sněmovny. „Podle nás je to velký úspěch, kam jsme se dostali, i s financemi,“ odrážel zaznívající kritiku, že je hnutí velkým zklamáním. Anketa Má ministr vnitra Vít Rakušan vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6576 lidí

Postěžoval si, že se někteří členové začali chovat jinak, než měli: „Už před volbami jsme zjišťovali problémy s kroužkováním, chtěli se vzájemně přeskakovat, takhle jsme to ale dělat nechtěli. Je třeba sebereflexe, nechci dopadnout jako hnutí ANO v Brně, aby tam zůstali lidé, kteří vyústí v kauzu Stoka,“ řekl k tomu, proč někteří museli hnutí opustit.

Už v říjnu Šlachta deklaroval, že se Přísaha zapojí do prezidentských voleb, které se budou konat už za dvanáct měsíců. Prozradil, zda postaví vlastního kandidáta na prezidenta a zda jím nebude přímo on: „V Přísaze o tom už začíná debata a já jsem hrozně rád, že naši členové je rádi vedou. Zatím to spíše vypadá, že budeme podporovat, a uvidíme teprve, který kandidát to bude,“ uvedl. Vyloučil, že by podporoval například Andreje Babiše nebo Miroslava Kalouska, pokud by se rozhodli na prezidenta kandidovat.

Jaromír Soukup pak nadhodil téma výměny policejního prezidenta s příchodem nové vlády. „Jan Švejdar odchází, nevím, jestli mu dali nůž na krk, aby rezignoval, ale každopádně to vypadá trochu zvláštně,“ vyslovil svůj názor a Šlachtu poprosil o to samé. „Je legrace, když nový ministr vnitra vykládá, jak výběrové řízení na policejního prezidenta teď bude transparentní,“ naznačil, že to výběr vždy byl a je o tom, kdo je zrovna u moci.

Švejdarův odchod jej ale tolik nemrzí, podle Šlachty svou práci nevykonával zrovna nejlépe. Stejně tak není spokojen s tím, že na postu ministra vnitra sedí Vít Rakušan (STAN). „Teď tam sedí nějaký učitel, co seděl na gymplu. Jeho schůzka se Švejdarem je nešťastná, nesmyslná, nevysvětlená. Jestli se ten člověk tak třepal na tu funkci, tak si měl nechat alespoň týden zajít chuť,“ šel Šlachta do otáček. Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 3% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 7% hlasovalo: 16963 lidí

„Je to šílená debata, kterou vedeme. Takovou bychom vůbec vést neměli. Když přijde nová vláda, tak by policie měla fungovat naprosto stejně a je jedno, jestli bude na vnitru sedět Rakušan, nebo Hamáček. Zažil jsem několik výměn ministrů, každému cvakal zadek z toho, kdo a kdy přijde na řadu a koho vymění. Posouváme se úplně někam na Východ, kam bychom neměli,“ pokračuje bývalý policista s tím, že ministr by si měl s sebou přivést maximálně náměstka a sekretářku.

Soudí proto, že Rakušan nebude o nic lepší než jeho předchůdce Jan Hamáček (ČSSD): „Kde jsou dnes Vrbětice? Co po nich zbylo? Hamáček nikdy nebude umět jako ministr vnitra vyhodnotit, jaké jsou hrozby,“ doplnil. „Ministr vnitra musí umět pracovat s informacemi, ne že se obklopí poradci, kteří si vás budou jenom vést, jak slepého koně. To je špatně,“ zvedl rozčílený Šlachta výstražně ukazováček.

V návaznosti na to se Soukup zmínil o Babišově pavučině moci, se kterou ani výměny ministrů nic neudělají. „Víme, že už jako podnikatel Babiš má svá tykadla do policie, do Bezpečnostní informační služby a dalších struktur. V této personální politice pokračoval i v době premiéra, žádná výměna ministra s tím nic neudělá,“ míní.

„Ano, je to velká pavučina a ta není o ministrech, ale o lidech pod ním,“ řekl Šlachta a následně se shodl se Soukupem na tom, že s takovým druhem pavučiny, pokud s ní neumí ministr pracovat, se nedá hnout a nemůže pak dobře vést svůj úřad.

Šlachta se následně do Fialovy vlády pustil pro její nečinnost. „Tahle vláda musí okamžitě začít už fungovat a začít své předvolební sliby uvádět v činnost. Pan Rakušan to zatím nedělá, já to nevidím! Zatím jen sáhli policistům na slíbené peníze. Takže ať je to, jak je to – policejní prezident končí, ze sboru odcházejí lidi, je tam nervozita,“ vypočítával na prstech jedné ruky a závěr byl: „Pan Rakušan mě zatím nepřesvědčil, že by měl něco připraveno.“ Na vnitru to podle pánů silně připomíná pouhou improvizaci, podobně jako v resortu zdravotnictví.

V samotném závěru se Šlachta zostra obul i do nového ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS): „Je to pro mě naprosto nesmyslný signál této vlády, protože pana Blažka dávat do funkce ministra spravedlnosti je signál o tom, kde by ta spravedlnost být spíš měla. Podívejte se na minulost pana Blažka, kde všude byl a u čeho se jen ochomítl...,“ dodal závěrem.

