Šílený český alkoholismus. A vy se fotíte s pivem? Fendrych se kvůli tomu pohádal na síti s Pekarovou

reklama

Alkohol v Česku táhne a mnoho politiků na něj do jisté míry sází, přestože bychom zde našli více velkých témat. „Patří sem třeba násilí na ženách, český alkoholismus a česká doslova šílená spotřeba piva,“ připomíná Fendrych, že stále v konzumaci alkoholu patříme k absolutní světové špičce. Ví se to, občas to někde dokonce i zazní, menší část lékařů to připomíná, ale tím to končí.

Je naivní si myslet, že v rozjeté předvolební kampani by se české nezřízené, rizikové pití a „jak z něj ven“ stalo jedním z klíčových politických témat. „To opravdu nehrozí, to si politici u nás prostě netroufnou. Nechtějí být ‚divní‘, chtějí být ‚naši‘. Přitom by to mnoho rodin jistě přivítalo,“ dodává komentátor.

Původní zdroj ZDE

V kontextu toho připomněl nedávnou twitterovou fotografii lídrů koalice Spolu, Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a Petra Fialy (ODS), jež se objevila i na facebookovém profilu občanských demokratů. Jsou na ní všichni tři zachyceni s plnými, neupitými půllitry v ruce před pivovarem Beránek, jak se smějí.

K ní Fendrych připojil komentář „ty piva, poněkud trapný, sorry“ a nevyvolal zrovna nadšenou reakci. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na něj reagovala slovy: „My si teda příště v pivovaru dáme raději vodu, abychom snad nebyli trapní."

„Šlo mi o situaci v Česku a o to, že tihle lidé aspirují, aby se stali vzory, elitami, aby tady vládli. Předpokládal jsem, že vědí, jak na tom jsme, my, pivní Češi, s alkoholem, co léčba závislosti stojí,“ vysvětluje nyní Fendrych pointu své reakce.

„Koalice Spolu kupříkladu hojně kritizuje prezidenta alkoholu silně holdujícího, mohlo by jí dojít, že fotit se s pivem v Česku není zrovna chytré. Ale jistě, populární to je,“ zmiňuje jistý paradox.

Podobnou taktiku razí i premiér Andrej Babiš. Ten 6. června zveřejnil video „Čau lidi“ na téma české pivo a slečna mu vzápětí přináší orosený klasický půllitr a on si ho zálibně zvedne před kameru.

„Představuju si, jak se na Babiše či na Spolu s pivem dívá nějaký muž či žena, kteří se snaží vymanit z alkoholové závislosti, přičemž jednou z cest, jak známo, je třeba to, že se na alkoholické nápoje, lahve s chlastem raději ani nedíváte, aby vás to nepokoušelo. Co s nimi asi vzor Spolu či vzor premiér udělá (‚když oni, proč ne já‘), dá se tušit,“ podotýká dále Fendrych.

„V českém alkoholickém ráji se pochopitelně kampaň s pivem v ruce stává čímsi podobně lákavým, jako dát si po ránu ‚rychlej čaj‘, rozuměj pivko, nebo rovnou ‚jednoho do každý nohy na kuráž‘, ať ten den líp uteče. Ale bylo by fajn, kdyby se politici s pivem nefotili a nenatáčeli,“ uzavírá komentátor.

Psali jsme: Vyveďte Zemana z Hradu, šturmuje Fendrych. A to ještě nečetl, co prezident řekl dnes Covid je tragédie. Proč? Babiš už se chvilkařů nebojí, říká Fendrych Koudelka ve spárech Zemana a Babiše. Nastal velký strach „Šel tam, aby si Zeman zvykl, že bude premiér.“ Bartošova cesta na Hrad v novém světle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.