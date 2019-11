Šimon Pánek a Emma Smetana: Humorná situace. A silná slova o EU

V rámci oslav výročí 17. listopadu se Emma Smetana zeptala na hodnocení i Šimona Pánka, ředitele neziskové organizace Člověk v tísni. Zvláště na to, že podle průzkumů Češi neziskovkám moc nevěří. Pánek mínil, že za to může nálepkování od politiků. A také média, která politiky jen papouškují. Ale ne DVTV, tvrdil Pánek. Také varoval před populismem a myšlenkami, že by se naše zájmy lišily od zájmů západní Evropy.

Pánek na začátek řekl, že si nemyslí, že by načasování zákazu činnosti Člověka v tísni v Rusku bylo nějak spojeno s výročím pádu komunismu v Čechách. Ruská vláda podle něj sleduje a snaží se potlačovat organizace, které chtějí pomáhat občanské společnosti, a teď přišla řada na Člověka v tísni. Dodal, že jsou rozhodnuti dále pomáhat ruské občanské společnosti. „Protože ona to strašně potřebuje,“ mínil Pánek. Anketa Je dobře, že u památných míst 17. listopadu lidé pískali na Babiše, rektora Zimu a Václava Klause ml.? Je to dobře 4% Není to dobře 94% Je to jedno 2% hlasovalo: 9754 lidí

Česká vláda prý v této otázce udělala, co mohla. „Pro nás je to, že se české ministerstvo zahraničí postavilo za největší organizaci, která pracuje v zahraničí, důležité. Předvolání ruského velvyslance, tlumočení toho stanoviska v Moskvě má nějaký smysl,“ řekl Pánek, ale doplnil, že se ještě nestalo, aby organizace, která byla zařazena na seznam nežádoucích organizací z něj byla vyjmuta.

Emma Smetana se zeptala, zda pro Pánka není více frustrující, že podle výzkumu CVVM věří neziskovým organizacím pouze 38 % dotazovaných. Pánek uznal, že to frustrující je. Prý podcenili nálepkování od některých politiků, kteří se snaží na někoho svést frustraci těch, kdo si myslí, že příliš nezískali polistopadovým vývojem. „Řada stran za posledních 10 let používá různé kanály, buď jsou to Romové, nebo jsou to migranti, nebo je to Brusel, nebo jsou to neziskovky, na které se snaží odvrátit tu pozornost, až dokonce říct: Podívejte, tihle můžou za váš zpackaný život. Ne my politici, kteří špatně řídíme tuto zemi už 20–30 let.“ Problém prý je, že kromě extrémních stran jako SPD a komunisté tuto rétoriku převzali politici v dalších stranách. Pánek doplnil data z jiného průzkumu, podle kterého si 81 % respondentů myslí, že Člověk v tísni vykonává potřebnou práci. Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

Podle něj je velmi naivní se domnívat, že když mluvčí prezidenta napadá neziskové organizace, tak to ty mohou směle ignorovat. „Toho prezidenta tehdy volila velká část aktivních voličů, jeho mluvčí má obrovský dopad, a jestliže o někom říká, že funguje špatně, nálepkuje ho, snaží se zpochybnit důvod toho, proč existujeme, tak to samozřejmě ve společnosti přináší nějaký dopad; a ten je větší, než my dokážeme balancovat se svými možnostmi,“ prohlásil Pánek. Posteskl si, že většina médií pouze papouškuje, co politici říkají, a není schopna zpochybnit to, co politici říkají, a postavit se jim. „Jsou spíš hlásnou troubou, třeba toho, co ten mluvčí prezidenta kdykoliv plácne.“ Pánek pak pro jistotu prohlásil, že tímto výrokem nemyslí DVTV. „Ani mě to nenapadlo,“ usmála se Emma Smetana.

Pánek také varoval před populismem: „Je to nebezpečné. Je to nebezpečné včetně toho, že se ozývají hlasy po tom, že Česká republika má nějaké své specifické národní zájmy, které leží někde mimo západní Evropu, někde v jakémsi zvláštním prostoru mezi Východem a Západem, důraz na to: pojďme se zase zabývat sami sebou, myslet na sebe, obracet se k sobě. Přitom, jestli máme my a další malé státy v Evropě nějakou šanci do budoucna v tom měnícím se, globalizovaném, superrychlém a v budoucnu velmi konkurenčním světě obstát, tak to není těch 10 milionů lidí v České republice, ale je to 10 milionů obyvatel v rámci sjednocené Evropy.“ Demokratům, kteří používají férové prostředky, se dle jeho slov populistům velice špatně čelí.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Hnusný, říkat pravdoláska! Ty chceš lež a nenávist? čílil se Pithart. A Klaus st. začal: Ale Petře... Václavák: Milion chvilek? Šimon Pánek překvapil. Babiš, Letná, vše jinak. Ale kolega, ten řádil Rusko doma zakázalo Člověka v tísni. Co organizace podnikne? Šimon Pánek oznámil další kroky Šimon Pánek: Ať uprchlíci pomřou? Že vymýváme mozky?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.