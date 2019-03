Sirotci Šojdrové ať přijdou! zaznělo v ČT. A také: Pětileté dítě ušlo 2000 km, zaplatilo pašerákům, samo přeplulo

Volby do europarlamentu se blíží a s nimi také znovu vyvstává otázka přijetí původně 50 syrských dětí bez doprovodu na popud europoslankyně Šojdrové. Senátor Václav Hampl, nestraník zvolený za KDU-ČSL a Zelené, a poslanec SPD Jiří Kobza se na toto téma střetli v Událostech, komentářích. Václav Hampl tvrdil, že návrat do Sýrie je fikce, že se režim začíná mstít. Kobza pro změnu přidal historku, kterou prý vyprávěla pracovnice z neziskovky, jak pětileté dítě samo ušlo 2 tisíce kilometrů, přeplulo moře a zaplatilo pašerákům, aby se dostalo do Řecka.

Světlana Wittowská téma uvedla informací, že europoslankyně Michaela Šojdrová chce k jednomu stolu přivést ministra vnitra Jana Hamáčka a zástupce organizací na pomoc dětským uprchlíkům, aby si ujasnili možnosti přivedení nedoprovázených syrských dětí do Česka. Věc se řešila i v Senátu.

Psali jsme: „Ten chlapec má příbuzné ve Španělsku…“ Šojdrová v ČT vytáhla foto sirotků, pak nastoupil Jakub Železný

Anketa Zeman by nejraději zrušil Senát Parlamentu ČR. Má v tom pravdu? Má 95% Nemá 5% hlasovalo: 4430 lidí

První otázka mířila na senátora. Moderátor Martin Řezníček se ptal, zda Hampl souhlasí se slovy Jaroslava Mika z organizace Češi pomáhají, že Hamáček by měl vyslat svůj tým a nečekat na vyjádření řecké strany, a zda vláda dělá v této záležitosti dost. Hampl odpověděl, že vláda rozhodně nedělá všechno, co může. Hamáček prý poslal jeden dopis a odpověď na něj urgoval po několika měsících. Rád by viděl agilnější přístup, tedy urgovat dříve než po pěti měsících. A vadila mu i formulace. V dopisu byl údajně jen dotaz na počet syrských dětí bez náznaku, že by ČR nabízela pomoc, takže se mohlo stát, že se dopis ztratil v úřední mašinérii. A zkritizoval i Řeky, kteří prý také nesrší aktivitou a podle jeho zkušeností se pomoc, kterou Česká republika nabízí, nesetkává s dobrou odezvou.

Kobza byl tázán, zda si myslí, že o děti by nebylo v Česku dobře postaráno. „Tak o tom nepochybuji. Jenom si neumím dobře představit, jak z těch 1 800 dětí do 10 let, které jsou v Řecku,vyberete těch 50 šťastných, a namísto toho, abyste jim pomohli vrátit se domů a najít příbuzné a rodiny, tak je přivezete do kulturně vzdáleného prostředí, jazykově vzdáleného prostředí…“ argumentoval Kobza. Řezníček ho přerušil, že mezi těmi, kdo nabídli pomoc, jsou i rodiny, které mají Syřany nebo Afghánce, takže by nepřišly do cizího prostředí ve všech případech. Fotogalerie: - Pro i proti syrským imigrantům

Kobza na to namítl, že arabské rodiny jsou velmi rozvětvené a dítě v podstatě nikdy není sirotek, protože má většinou strýce, tety, bratrance, babičky a dědečky, popř. kmen. Navíc by se podle syrských zákonů prý jednalo o únos, protože dítě má právě tyto příbuzné. Ale na to Hampl namítal, že tyto děti už jsou v Řecku a jsou tedy pod řeckou jurisdikcí. „My se potřebujem domluvit s Řekama, ne se Sýrií,“ tvrdil senátor. A že by byly děti vytrženy z prostředí? To podle Hampla už jsou, některé dokonce prý žijí na ulici. „V Čechách nemyslitelné,“ označil tento fakt senátor.

Že by se děti vracely do Sýrie, je prý fikce, která se v poslední době rozšířila. „Do Sýrie se nejde vrátit, to je fikce, která se začala šířit. Že Sýrie jako dobrý, že už se to jako vyřešilo. Nevyřešilo. Jako zvlášť děti, jako. Tam se nejde vrátit. Bašárův režim se začíná mstít svým oponentům,“ tvrdil Hampl a Řezníček ho v tom utvrzoval fotkou na pozadí studia. „To je prostě fikce, že se tam jako vrátěj. Voni se tam možná vrátěj, ale až jim bude pětatřicet,“ dodal ještě senátor zvolený za KDU-ČSL a Zelené. V Čechách je podle něj 250 lidí připravených přijmout tyto děti do pěstounské péče, včetně jazykové a kulturní podpory.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kobza pravil, že adopce v Čechách je velmi náročná záležitost a že by to nebylo fér k českým dětem v dětských domovech. Ale Hampl na to namítl, že se zde vůbec nejedná o adopci, ale o pěstounství, a Řezníček dodal, že jde o pomoc dětem, které se nemají kam vrátit. S tím ale Kobza nesouhlasil, právě toto by podle něj mělo být prověřeno. „Já jsem pořád přesvědčen, že ta největší pomoc, kterou jim můžeme poskytnout, je právě v tom, že pomůžeme obnovit jejich domovy, pomůžeme jim najít příbuzné, najít ty rodiny, aby se vrátily prostě ke svým. Protože předpokládat, že 5leté dítě, jak jsem slyšel od jedné neziskovky, ušlo 2 000 kilometrů, přeplavilo se přes moře, zaplatilo 10 tisíc dolarů pašerákům, aby se dostalo do Řecka, mi přijde velmi... nepravděpodobné. Slyšel jsem to na vlastní uši od jedné pracovnice neziskové organizace, která to přednášela ve Štrasburku na výboru,“ svěřil historku poslanec a člen zahraničního výboru ČR.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako poslední větu Hampl prohlásil, že není pochyb o tom, že v Řecku jsou děti, které se nemají kam vrátit. A Kobza na to namítal, že takové děti tam určitě nejsou bez doprovodu, protože by se tam nedostaly.

Jak debata probíhala, si pak Jiří Kobza pochvaloval na Facebooku: „Nevím, jestli to není způsobeno blížícími se volbami do EP a schvalováním zpráv o činnosti a hospodaření ČT, ale mám dojem, že se začínají v ČT (v některých pořadech) objevovat snahy o objektivitu a za to jim děkuji a přeji odvahu,“ pochválil ČT.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Ve Francii byl kvůli migrantovi zadržen řidič kamionu z ČR Drama v Itálii: Senegalec unesl autobus plný dětí. Při zásahu policie ho zapálil Český rozhlas si pozval spisovatelku Pekárkovou z Londýna: Žádné no-go zóny tam nejsou, to je nesmysl. Pana Kurase považuju za totálního píp Poslanec STAN Farský urgoval přijetí sirotků z Řecka. Takto u Hamáčka pochodil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas