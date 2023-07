Síť pašeráků byla v Řecku odhalena. Zapleteny i neziskovky

Migrační krize není zdaleka tak výrazná jako v roce 2015, ale do Itálie či do Řecka dál míří lodě a čluny pašeráků s migranty na palubě. Policie řeší případ pašování lidí, v němž mohou být zapleteny i některé neziskové organizace.

Podle serveru Kathimerini.gr na ostrově Lesbos vznikla skupina, která organizovala pašování lidí z Turecka. Její činnost šetří tamní policie.

Jak celý kroužek pašeráků fungoval? Na počátku procesu se nacházejí pašeráci, kteří v Turecku získávají pro cestu migranty. Od těch vybírají peníze a vynucují si dodržování určitých pravidel ještě před nástupem na loď a na lodi samotné. Když migranti dorazili ve člunech na ostrov Lesbos, rozdělili se do menších skupinek a roztrousili se v hůře přístupných oblastech ostrova.

A tady podle policie přichází na scénu některé z neziskových organizací.

„Nevládní organizace poté odeslaly úřadům e-maily s informacemi, které údajně obdržely od obchodovaných osob po jejich příjezdu na Lesbos, a také uveřejnily online příspěvek o příjezdu lodi a nově příchozích na stránkách sociálních médií spravovaných nevládních organizací, ve kterých uvedly, že nově příchozí státní příslušníci třetích zemí potřebují ‚okamžitou lékařskou pomoc‘,“ napsal server. Jinými slovy, neziskové organizace se měly domlouvat a komunikovat s pašeráky.

Organizovaná skupina prý také často mění mobilní čísla, takže údajně nebylo úplně snadné ji odhalit.

Téma migrace se přitom ukázalo jako zásadní i v květnových parlamentních volbách v Řecku, které vyhrála Nová demokracie premiéra Kiriakose Mitsotakise, jenž slíbil, že dobuduje plot na pozemní hranici mezi Řeckem a Tureckem. Plot má stát podél celé hranice, která měří 192 kilometrů.

Server britského listu The Guardian upozornil na slova řeckého ministra pro migraci Notise Mitarachiho, který ještě před volbami hlásal do světa, že volný pohyb pro miliony lidí z Turecka dál do Evropy není řešením. Již v únoru tohoto roku zdůrazňoval, že je třeba poslat do Turecka a Sýrie nouzovou pomoc, „než se tak stane“.

