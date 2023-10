Sjezd mládeže za klima. Všechno bude zdarma. Zjišťovali jsme, kdo to zaplatí

Už jste se přihlásilx na SJEZD, ptá se leták Fridays for future. Na počátku listopadu se mládež sjede do Ostravy a vše tam pro účastníky bude zdarma, včetně dopravy. Organizátor to pro ParlamentníListy.cz vysvětlil tak, že chtějí nabádnout zážitek účastníkům ze všech sociálních skupin. Ptali jsme se, kdo to všechno zaplatí, hlavně proto, že na kontě sbírky, která má celostátní akci financovat, je necelých sedm tisíc korun.

Hnutí Fridays for Future pořádá sjezd. Do ostravské galerie moderního umění PLATO se sjedou na počátku listopadu.

Letošní sjezd, již druhý, je představen jako „víkendové vzdělávací setkání mladých lidí, kterým záleží na jejich budoucnosti a budoucnosti téhle pozoruhodné planety. A taky lidí, kteří se chtějí více dozvědět o klimatických i sociálních tématech a poznat nové super kamarádstvo“.

Organizátorstvo nabádá: „Tak co, už jste se přihlásilx na SJEZD? Pokud ne, je nejvyšší čas,“ apelují na facebooku členové hnutí Fridays for Future na svoje sympatizanty z řad studentů, tedy lépe řečeno studentstva, neboť toto hnutí je přísně inkluzivní a dává si velký pozor na to, aby nebyl nikde upřednostněn mužský, ženský či jakýkoli další element.

Důkazem budiž hned první věta jejich výzvy, kde najdeme slovo „přihlásilx“. Pokud jste si mysleli, že jde o překlep, mýlili jste se. Jde o znak, který má zamezit výše zmíněným preferencím jakéhokoli pohlaví. FFF se tak vyhýbají psaní tvrdého či měkkého i/y na konci sloves, tzn. nemusejí psát „přihlásili/y“.

Zaujme také, že k propagaci sjezdu postavičky ze známých večerníčků, dokonce i genderově nevyváženou dvojici králíků z klobouku.

Jako formu propagace ilustrace ze známých českých večerníčků. Můžeme se tak podívat, jakou radost má krteček z finančních příspěvků členstva na sjezd, že Bob a Bobek mají nejvyšší čas se na zmíněný sjezd přihlásit, nebo že „partnerství“ Maková panenka a motýl Emanuel jsou už na cestě.

FFF je hnutí školních stávek pro klima. Mezinárodní hnutí žáků a studentů vzniklo na popud akce švédské školačky Grety Thunbergové, která před parlamentními volbami ve své zemi v roce 2018 chodila sama demonstrovat před sídlo parlamentu, aby upozornila na problém klimatické změny. Od roku 2019 se i další školáci a studenti rozhodli místo docházky do školy účastnit pátečních demonstrací, kde žádají, aby byla politiky učiněna rázná opatření proti dalšímu globální oteplování. Jejich požadavkem je cíl maximálního oteplení o 1,5 stupně přijatý na Světové konferenci o změně klimatu v Paříži 2015, v Pařížské dohodě Organizace spojených národů.

Čeští školáci se přidali již v roce 2019. Již od počátku je jejich výraznou tváří například Petr Doubravský, od počátku člen výboru.

31. května 2019 byl založen spolek Fridays for future, který protestům dává administrativní podporu.

První celostátní setkání protestujícího studentstva proběhl v září 2022 v Praze, víkendovou akci zahájila tradiční páteční stávka.

„Se zhoršující se situací roste naše odhodlání věci měnit. Obavy o naši budoucnost nás v jistém smyslu nutí dospívat rychleji. Je čím dál únavnější obětovávat svá studentská léta, když na tom lidem u moci evidentně nezáleží. Dochází nám trpělivost. I když jsme stále děti, z důvěry ve falešné sliby a falešná řešení už jsme dávno vyrostli,“ padlo v konsensuálně schváleném prohlášení.

Letošní ostravský sjezd má být plný workshopů, sdílení, dílen, přednášek a promítání. „Potkáme se s lidmi, kteří jsou ve hnutí Fridays for Future dlouho, ale i s těmi, pro které taková akce bude jedna z prvních. SJEZD je pro všechny,“ vyzývají organizátoři k hojné účasti. Tu má navíc podpoří i doprava, ubytování i jídlo (ve variantě vegan/vegetarián), které budou pro „účastnictví“ zdarma.

„Za nic, kromě vlastních nákupů pití, jídla a dalších maličkostí navíc nebudete muset platit, což platí i pro cestu odkudkoliv z Česka, jízdenky Vám zpětně proplatíme,“ avizuje leták.

Organizátor Klára Suková pro ParlamentníListy.cz vysvětlila: „Je pro nás velmi důležité, abychom umožnili účast všem, ze všech sociálních poměrů, a aby opravdu nebyly žádné bariéry“.

Na náklady sjezdu spolek pořádá fundrisingovou sbírku. Cílová částka je stanovena na dvacet tisíc korun. V pátek z ní bylo vybráno celkem 34 procent, přesně 6 700 korun od osmi dárců.

Dvacet tisíc korun je však při očekávaném počtu účastníků částka značně podhodnocená, patrně řádově.

Klára Suková pro ParlamentníListy.cz vysvětlila, že sbírka nebude jediným zdrojem financováním, náklady sjezdu chtějí „pátečníci“ hradit také z čerpaných grantů.

Je otázkou, jaké granty FFF vlastně čerpá. V obchodním rejstříku je jako poslední vložena účetní závěrka za rok 2021, a v ní je výslovně uvedeno, že spolek nezískal žádné granty a dotace z veřejných rozpočtů.

Zato se lze dozvědět, že obdržel nadační prostředek od Evropské klimatické nadace 258 tisíc a nadační příspěvek od Open Society Fund 98 tisíc. Obě položky jsou zahrnuty mezi přijatými peněžními dary, kterých bylo za rok 2021 celkem 694 800.

„SJEZD je víkendové vzdělávací setkání mladých lidí, kterým záleží na jejich budoucnosti a budoucnosti téhle pozoruhodné planety. A taky lidí, kteří se chtějí více dozvědět o klimatických i sociálních tématech a poznat nové super kamarádstvo. Letos to navíc bude už podruhé, co tuhle parádní akci pořádáme! Ať už jste tedy s námi byli i minulý rok nebo ne, v obou případech se máte na co těšit!“

„Budeme se společně seznamovat, kamarádit, vzdělávat a tvořit. Celý víkend pro vás budou připravené zajímavé workshopy, přednášky, dílny a další zábavné i kreativní aktivity. Ať jste introverti nebo extroverti, věříme, že si každý najde to své, co je bude bavit a zajímat,“ věří organizátorstvo.

