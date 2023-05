Skandál, ambasáda už žehlí. Ožralí američtí vojáci řádili v BILLE

„Agresivní američtí vojáci opět zaútočili, tentokrát v Bille v okrese Zvolen – Zlatý potok. Zasahovala policie, která musela proti jednomu z nich použít donucovací prostředky. Jsme na místě, zjišťujeme podrobnosti. Vše je na kamerách... Tohle se neututlá!“ informoval na Facebooku Uhrík.

Situace ale podle všeho nebyla nijak dramatická. Podle informací serveru Myzvolen.sme.sk se dva američtí vojáci sloužící v nedaleké Lešti v osobním volnu opili a v Bille ve Zvolenu se pohádali pravděpodobně kvůli nákupnímu košíku.

Posilnění alkoholem si nadávali, a když už to vypadalo, že se začnou prát, byla na ně přivolána městská policie. Byli vyvedeni z obchodu a případ si převzali státní policisté. „Na místě se nestalo nic, co by musela řešit policie,“ uvedla mluvčí krajské policie Maria Faltaniová s tím, že Američané nikoho nezranili a nic nepoškodili.

Jeden z vojáků skončil v policejní vazbě, protože se odmítl legitimovat a na přivolané policisty křičel. Na policejní stanici si ho převzali zástupci vojenské mise v Lešti.

Za incident se omluvila americká ambasáda na Slovensku. „Veřejná potyčka mezi americkými vojáky v obchodě s potravinami ve Zvolenu byla neomluvitelným projevem neúcty ke slovenské policii a společnosti. Incident se odehrál mezi dvěma vojáky a nedošlo k žádnému poškození majetku ani k zapojení kohokoli mimo skupinu Američanů. V souladu se slovenskými zákony policie vojáky krátce zadržela, rozhodla, že nebude vzneseno žádné obvinění, a propustila je,“ upozorňuje ambasáda.

Kvůli neomluvitelnému chování byli prý oba vojáci odvoláni ze svých funkcí na Slovensku. „Jednalo se o nepřijatelný projev neúcty ke slovenské policii a společnosti a jejich chování nelze nijak omluvit. V důsledku toho byli vojáci odvoláni ze svých funkcí na Slovensku a čekají na další disciplinární opatření ze strany svých velitelů. Spojené státy respektují slovenský právní stát a další komentář k tomuto ojedinělému incidentu přenecháváme slovenské policii,“ píše se v prohlášení na Twitteru.

Zástupci ambasády upozorňují, že incident nemá žádný vliv na dobré vztahy obou zemí. „Někteří se bohužel snaží tento incident využít jako příležitost k rozdělení našich zemí a očernění mnoha amerických vojáků a vojákyň, kteří přijeli na pomoc a podporu Slovenska, našeho spojence, od brutální invaze Ruska na sousední Ukrajinu. Slovensko je naším přítelem a spojencem již tři desetiletí a vždy budeme stát při vás v partnerství a spolupráci,“ dodává ambasáda.

