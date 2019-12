Skandál kolem neziskovky Lékaři bez hranic na brněnské škole. Rozčílení rodiče dorazili na jednání zastupitelstva. A takto to dopadlo

Celý případ odstartovaly stížnosti rodičů žáků základní školy, kde se od jejich dětí vybíraly peníze pro neziskovou organizaci Lékaři bez hranic. Na to reagovalo vedení města, konkrétně rada města, usnesením o zákazu působení neziskových organizací na školách. Opozice na radnici se s usnesením neztotožnila.

„Považuji to za naprosto nepřípustné vměšování vedení městské části do kompetencí ředitelů místních školních zařízení, protože se domnívám, že to, co se odehrává na půdě školy, je rozhodnutím vedení té instituce a jejího pedagogického sboru,“ uvedla zastupitelka Monika Šimková (Zelená pro Bystrc).

„Pokud se na mě obrátí rodiče a chtějí nějaké zastání, tak samozřejmě musím reagovat, a pokud se tady podíváme, kolik tady bylo přítomných dneska občanů, tak si myslím, že snad 120 lidí tady podporovalo toto stanovisko,“ uvedl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Někteří z rodičů totiž vidí v podobných školních projektech veliké nebezpečí. Hlavně pro utváření názorů svých dětí. „Typickým příkladem je Švédsko, kde ty neziskovky takto začínaly pár desetiletí zpátky infikovat svou ideologií děti tenkrát ve školách a vnucovaly jim falešný pocit viny za to bohatství a falešný pocit jakési potřeby solidarity se zeměmi ze třetího světa,“ uvedl Hynek Charouz z hnutí Rodiče proti indoktrinaci školáků. Na zasedání zastupitelstva se mimo jiné objevily i transparenty „Nezneužívejte naše děti“.

To, že politika do škol nepatří, si myslí také občan Bystrce Marek Stloukal. Ředitel inkriminované školy si však myslí, že k problému došlo podle něj na základě lživé zprávy. „Taková ta nejjednodušší forma nakonec byla schválena, což je finanční sbírka. Upozornili jsme dopředu rodiče, že to je dobrovolná, anonymní sbírka, že kdo nechce, nemusí dát ani korunu, kdo chce, dá korunku, je to v rámci jenom takové nějaké výchovné akce,“ říká ředitel školy Zdeněk Černošek.

„Školy musejí být a jsou ze zákona apolitické, a činnost politických neziskových organizací ve školních zařízeních je s tímto v rozporu,“ stojí v důvodové zprávě z jednání rady.

Píše se zde také, že nelze některým politicky zaměřeným neziskovým organizacím činnost povolovat, a jiným ne. „Je třeba předejít situacím, kdy by se v budoucnu domáhaly možnosti působení a pořádání sbírek na našich školách také další politicky zaměřené neziskové organizace různých, často protichůdných zaměření, kdy v konečné fázi bychom mohli čelit značně konfliktním situacím,“ stojí dále v dokumentu, v jehož důsledku se rada městské části usnesla na zásadním nesouhlasu s působením a propagací politicky zaměřených neziskovek, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školách, jejichž zřizovatelem je právě tato městská část Brna.

Usnesení Rady Bystrce směřovala na akci z poloviny října na tamní základní škole Vejrostova, kde probíhal projekt zaměřený na práci společnosti Lékaři bez hranic. Žáci této základní školy mohli během jejího konání přispívat ze svého kapesného na společnou sbírku této organizace. „I díky finanční pomoci dětí ze ZŠ Vejrostova mohly lodě Lékařů bez hranic zachránit 79.530 uprchlíků ze Středozemního moře a převézt je do bezpečí Evropy,“ reagoval na akci tehdy magazín Bystrčník na svých facebokových stránkách.

A nyní magazín podotýká, že letošní akce Lékařů bez hranic na ZŠ Vejrostova „se konala nejspíš naposledy“. Předložila rovněž usnesení Rady Bystrce. V městské části Brno-Bystrc v současné době vládne koalice vítězné ČSSD, ANO a ODS. Má 14 zastupitelů z celkových 27.

