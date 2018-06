Školky nemusí přijímat dvouleté děti, schválili poslanci

Spuštění reformy financování regionálního školství bude pravděpodobně o rok odloženo, na září 2019. Naplno by začala fungovat od ledna 2020. Schválila to dnes Sněmovna v rámci novely školského zákona. Odklad, který ještě posoudí Senát, má usnadnit náběh na financování podle počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Poslanci také vyšli vstříc svému kolegovi Václavu Klausovi mladšímu (ODS).

Poslanci také podle očekávání zrušili na popud ODS povinnost mateřských škol zajistit od roku 2020 místa pro dvouleté děti. Mělo by nadále záležet na rozhodnutí ředitelů školek, zda přijmou děti mladší tří let. Ne všechny školky jsou totiž podle kritiků na přijímání všech dvouletých dětí kapacitně připraveny a jejich rozšíření by neúměrně zatížilo obce.

Mgr. Václav Klaus ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Klaus při této příležitosti ocenil TOP 09 i Okamurovu SPD.

„Sněmovna zrušila povinnost pro školky (obce) přijímat dvouleté děti. To je dobře. (Moje první novela došla úspěšně do cíle.) Pro zrušení povinné školky pro pětileté byli jen ODS, SPD, TOP 09 a Piráti. Tj. druhá část neprošla. Ale třeba to tam dodá Senát. Ale i tak je to dobré pro školky, obce i batolata dvouletá. Všichni mi tu gratulují. (To kecám, všichni ne, ale dost poslanců napříč Sněmovnou.),“ napsal na sociální síti Facebook.

Přijaté změny podpořil ministr školství Robert Plaga (za ANO), postavil se proti delšímu odkladu, který požadovala ODS. Podle něj je reforma nutná kvůli spravedlivějšímu financování škol. Novelu nakonec podpořilo 142 ze 154 přítomných poslanců.

Povinnost školek přijímat dvouleté děti by si podle Plagy vyžádala investice do rozšíření kapacity mateřských škol ve výši 283 000 korun na dítě, což by při 40 000 dětech znamenalo přes 11 miliard korun. Ministerstvo podle něj letos dokázalo pro tento účel uvolnit podobně jako loni jen 300 milionů korun.

Občanským demokratům se naopak nepodařilo zrušit povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Piráti neprosadili to, aby se povinný poslední rok školky týkal jen šestiletých dětí s odkladem povinné školní docházky, ačkoli i to ODS podporovala. Tři hlasy chyběly k přijetí návrhu poslance KDU-ČSL Jana Čižinského, aby tyto děti byly přednostně přijímány do přípravných tříd základních škol. Proti byly koaliční strany ANO a ČSSD a vládu podporující KSČM.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odmítavě se Sněmovna postavila k návrhům sociálních demokratek Aleny Gajdůškové a bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové, aby stát zajistil podmínky pro přijímání dvouletých dětí ve školkách nebo dětských skupinách nebo aby měly od září ve školce zajištěno místo děti, kterým budou tři roky do konce kalendářního roku.

Neúspěšný byl rovněž Pirát Lukáš Bartoň s návrhem doprovodného usnesení, podle něhož by měla Sněmovna vyzvat vládu k zajištění financování dětských skupin od roku 2020. Bartoň upozorňoval, že na dětské skupiny nyní nejdou žádné peníze státu. Fungují z evropských dotací, které ale za dva roky skončí.

Psali jsme: Václav Klaus mladší: Zeman je zvolen přímo, má pocit oprávnění dělat svou politiku. Milada Horáková? Ta s vládou nesouvisí. K předsedovi ODS Fialovi nemám komentář Ha, a podepsali vám to ti dva, Klaus a Foldyna, vmetla bojovnice za homosexuální páry v rozhlase protestujícímu lidovci Respekt bude potrestán? List Erika Taberyho odsouzen k omluvě Klausovi mladšímu, to už víte. Ale věc jede dál, velmi zajímavě Sněmovna patrně zruší povinnost MŠ přijímat dvouleté děti. Klaus může být spokojen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp