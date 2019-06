Skončí jako Jakl? Ten nesmí projít! Kravál kvůli kontrolnímu orgánu ČTK a kandidátovi SPD

„Česká televize je nástrojem levičácké propagandy neomarxistických směrů, jejichž součástí je i homosexualismus!“ cituje Semína facebookový profil. A dodává: „Když nemůžou politici zaútočit na média přímo, zkoušejí to přes mediální rady, je to jejich nová fronta. A zatím se jim daří, protože to zdánlivě pro veřejnost vypadá neškodně. Ale členové dezinformační scény postupně začínají převládat jak v Radě ČRo, tak v radě ČTK. Pokud ovládne Mordor média, ovládne zemi, viz Polsko a Maďarsko. Je tomu třeba věnovat stejnou pozornost jako nezávislé justici,“ zní z facebookového profilu Visegradský jezdec. Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 8% Nepřeji 92% hlasovalo: 9515 lidí

Stránka SvoboduMédiím.cz, odkud je medailonek Semína převzatý, jej představuje jako konzervativního katolíka či místopředsedu Akce D.O.S.T. Zároveň uvádí, jak Semín kritizuje papeže Františka, Prague Pride, ale naopak obhajuje Rusko a cituje antisemitské zdroje.

Je tak možné, že Semín se dočká stejného „přivítání“, kterého se dostalo Ladislavu Jaklovi a Vadimu Petrovovi, tedy novým členům RRTV, či Petru Štěpánkovi, proti jehož nominaci do téhož orgánu protestovali lidé tak dlouho, než sám kandidaturu vzdal.

„Kde se tohle pořád bere? Má to někde dno?“ zeptal se následně jeden z diskutujících. Další se pak nad příspěvkem Visegradského jezdce pozastavil, a to proto, že v Semínově medialonku je mimo jiné uvedeno, že spekuloval o útoku na newyorská dvojčata v roce 2011.

„Spekulovat o útoku na Twin Towers se nesmí? Spekulují o tom docela seriózní lidé. Kretén je tenhle Semín zcela nepochybně, ale zrovna kvůli tomuhle ne. A papež František se také nesmí kritizovat? Myslím, že on by byl první, kdo by s tím nesouhlasil. Příspěvek mi přijde totálně ujetý,“ poznamenal diskutující.

autor: vef