Skoro 10 tisíc migrantů denně! Biden představil dohodu. Trump křičí vzteky, když ji viděl

Bývalý americký prezident tak značně ztrhal dosud neuzavřenou podobu dohody, která by Bidenovi udělovala pravomoc uzavřít hranice, pokud budou splněny předem stanovené podmínky pro denní počty překročení hranic.



Americký prezident Biden naopak dle serveru Politico možnou dohodu o amerických hranicích v pátek označil za „nejtvrdší a nejspravedlivější soubor reforem k zabezpečení hranic, jaké kdy v zemi měli“. „Dalo by mi to jako prezidentovi novou nouzovou pravomoc uzavřít hranici, když se stane přetíženou. A pokud bych tuto pravomoc dostal, využil bych ji v den, kdy bych zákon podepsal,“ řekl Biden a vyzval Kongres, aby zákon schválil.

„Všichni víme, že hranice je už dost dlouho rozbitá. Už dávno nastal čas ji opravit. Proto jsem před dvěma měsíci pověřil svůj tým, aby zahájil jednání s bipartijní skupinou senátorů, která by se krizí na hranicích vážně a konečně zabývala. To už několik týdnů dělají. Pracovali nepřetržitě, přes svátky i o víkendech,“ dodal též ve svém prohlášení.

Biden se v posledních týdnech snaží reagovat na kritiku kolem politiky nepříliš chráněných hranic a před několika dny vůbec poprvé v prezidentském úřadě navštívil jižní hranici s Mexikem.



Podle tří zdrojů agentury Reuters obeznámených se situací prý Bílý dům souhlasil s novými omezeními pro poskytování azylu na hranicích, včetně vytvoření vyhošťovací pravomoci, která by umožnila rychlé navrácení migrantů, kteří nelegálně překročí americko-mexickou hranici, pokud by počet migrantů překročil 4 tisíce denně.

Pokud by počet setkání přesáhl 5 tisíc denně, stalo by se použití vyhošťovací pravomoci povinným, uvedly dle Reuters zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, aby mohly hovořit o podrobnostech soukromých jednání.



Dle statistik americké vlády zveřejněných v pátek činil v prosinci počet překročení americké hranice v průměru více než 9 500 denně.



Situaci na amerických hranicích komentoval rovněž Elon Musk a poznamenal, že je „nepopiratelné“, že Bidenovou politikou jsou akorát otevřené hranice.

That is undeniable at this point https://t.co/yUnqNDQmfh — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2024

