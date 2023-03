Škrt, škrt, škrt... Stanjura hledá, kde vzít miliardy. Dvě procenta na obranu také něco stojí

Pětikoalice na základě balíčků návrhů na snížení deficitu rozpočtu od Národní ekonomické rady debatuje, kde najít přes 160 miliard. Shodla se zatím pouze na polovině návrhů. Mezi nimi je navýšení spotřební daně u některých návykových látek, změní se i sazba DPH. Koalice uvažuje o navýšení věku odchodu do důchodu, rušit se bude školkovné. Dálniční známky podraží. Plošná opatření v plánu nejsou, podle řady ekonomů by však představovala efektivnější kroky.

Pětikoalice bude při řešení úsporných opatření vycházet z návrhů od Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje aktuální schodek ve výši 295 miliard korun v rozpočtu snížit o 70 miliard. Na místě je tak podle materiálů od CNN Prima NEWS šetření, stejně jako zvýšení příjmů. Kvůli nové vojenské legislativě o financování obrany České republiky, kterou vláda schválila v lednu a jejímž cílem je od roku 2024 zvýšit výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP, musí vláda Petra Fialy na toto najít někde skoro 90 miliard.

Kde se bude šetřit a kde vláda zbývající miliardy najde, se pětikoalice nemůže dohodnout. Koaliční strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) se zatím shodly pouze na polovině návrhů od NERV.

Pětikoalice se shodla u navýšení spotřebních daní na tabák, lihoviny i piva. Spolu s tím se projednává i zdanění konopí, jehož legalizaci prosazují Piráti. Podle Jindřicha Vobořila, který působí jako národní protidrogový koordinátor, by legalizace a následné zdanění konopí mohlo do rozpočtu ročně přispět až čtyřmi miliardami. Celkem by tak zvýšení zdanění návykových látek mohlo přinést až 15 miliard korun. Daňové sazby se pravděpodobně budou upravovat i u hazardních her.

Měnit se bude i sazba u DPH. Z aktuálních třech pásem chce mít koalice pouze dvě. „Rozpočtově přibližně neutrální by byly dvě sazby – 13 a 14 procent. O přínosu pro státní rozpočet bude rozhodovat, které zboží a služby zůstanou ve snížené sazbě. Já bych tam nechal ty, jež splňují sociální, zdravotní nebo jiný význam, který stát považuje za správný,“ uvedl Stajnura pro Hospodářské noviny. Zvýšit by se dále měla daň z nemovitosti.

Koalice plánuje ušetřit i zkrácením lhůty, ve které lze pobírat rodičovský příspěvek ze čtyř let na tři. Spolu s tím chce zrušit i slevu na dani v podobě školkovného. Plošné zvýšení daní prý nehrozí, doposud koalice nezmínila, kolik by tyto změny měly celkem do rozpočtu přispět.

Koalice se zaobírá i problematikou důchodů. O navýšení věku odchodu do důchodů, které by se týkalo lidí narozených v roce 1989 a později, se zatím debatuje. Okruh profesí pro předčasný odchod do důchodu vláda rozšiřovat nehodlá, důkladněji se bude prodiskutovávat valorizace důchodů, úpravy nových důchodů a předčasných důchodů.

V oblasti veřejné správy se koalice shodla, že se nebudou pokoušet o navrácení slevy na jízdném do stavu, v jakém bylo v před rokem 2018, kdy slevy zavedla vláda Andreje Babiše (ANO), za což byla hojně kritizována. Pětikoalice se nicméně zaměří na zneužívání těchto slev. Od roku 2024 se zvýší cena dálniční známky z 1500 na 2300 korun a do prodeje bude uveden i jednodenní kupon.

Vláda chce následně snížit počet osob vězňů a počet osob v exekuci – pomocí již ozkoušeného programu Milostivé léto, který se týká dluhů na sociálním pojištění či nedoplatků u finančních úřadů.

Kolik na těchto změnách vláda ušetří, bude zveřejněno v dubnu. Ekonomové však varují, že efektivnějšími opatřeními by bylo navýšení plošných daní, jako je DPH nebo daň z příjmu.

