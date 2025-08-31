Šlachtův nástup: Zabavíme majetek bez původu nad 50 milionů. A nejen to

Anketa
Šlachta kampaň Přísahy odstartoval se slovy o nutnosti „usmrcení korupce“. „Pojďme usmrtit korupci,“ vyzval, načež dodal, že očekává nemalé reakce na takovýto tvrdý postoj. „Myslím, že je nutností to tak nazývat a začít to nazývat úplně tvrdě,“ pravil.
Poté zmínil korupční kauzy, mezi nimiž nechyběla aktuální bitcoinová kauza, „Fialova kampelička“, čachry kolem motolské nemocnice či dozimetr. „Pojďte s Přísahou tu korupci usmrtit,“ řekl někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, za což sklidil hlasitý potlesk od svých spolustraníků.
Hned zprvu u programu Přísahy řekl, že slova některých subjektů o tom, že „nebudou dávat dotace“ a nebudou živit neziskovky, nejsou reálně snadno uskutečnitelná. Přísaha dle něj chce do dotací umožnit větší náhled skrze jejich registr v podobném rozsahu, v jakém jsou dnes již smluvní kontrakty zveřejňované v rámci registru smluv. Dohlížet na hospodaření by dle něj měl Národní kontrolní úřad (NKÚ), který dle senátora již nyní odvádí dobrou práci v dohledové činnosti.
Pro ParlamentníListy.cz Šlachta upřesnil, že by chtěl zavést podobný kontrolní mechanismu i pro veřejnoprávní média a u informací, které je možné zveřejnit, by se tak již například ve smlouvách České televize nemohly zobrazovat začerněné listy. „Teď se lidem zvýšily koncesionářské poplatky a přitom jsou začerněné smlouvy… Vždyť veřejnoprávní médium by mělo být naprosto otevřené,“ uvedl a doplnil, že sám situaci vnímá s tím, že začerňování dává pocit, jako by v uvedených smlouvách „bylo něco špatně“.
Další změny ohledně médií veřejných služby a opětovné pohyby s koncesionářskými poplatky by dle svých slov již nyní nepodpořil, jelikož má stát dle Šlachty být pro občany předvídatelný. „S občany by se pořád nemělo motat zleva doprava,“ rozebral svůj pohled na věc.
„Měla by tu být nějaká stabilita. Tahle parta, co tu teď je, si to prohlasovala a nese za to politickou zodpovědnost,“ dodal.
V registru dotací by Šlachta chtěl uvádět jak ty národní, tak ty nadnárodní, aby byly peněžní pohyby zcela průhledné. „Pro mě je důležité, aby bylo do poslední koruny vidět, kdo je příjemce dané dotace a na co peněžní prostředky šly. To je ta kontrola,“ shrnul šéf Přísahy pro ParlamentníListy.cz.
Dále jmenoval, že by chtěl zavést přísné peněžité tresty za korupci minimálně ve výši způsobené škody nebo zabírání majetku nad 50 milionů korun u občanů, kteří neprokážou jeho původ. „Když ten majetek nad 50 milionů nahoru neprokážou, tak ho nebudou mít,“ řekl s tím, že „neexistuje, aby tady byli lidé, kteří mají miliardy a nikdo neví, kde je vzali“.
Následně hovořil místopředseda hnutí Petr Vokřál, jenž rozebral ekonomický plán Přísahy spočívající v zavedení jednotné rovné daňové sazby v 17procentní výši pro daň z přidané hodnoty i daní z příjmů. Druhá nulová sazba by platila na základní potraviny.
Vokřál zmínil, že by 17procentní sazbu chtěl uplatnit rovněž na banky a korporace a zavést jakýsi black list pro firmy, které by své zisky vyváděly do zahraničí – ve spolupráci se soukromými subjekty by to pro ně žádné omezení nemělo, ale omezení spolupráce s nimi by platilo pro veřejnou správu.
V programu hnutí se objevuje
dále podpora porodnosti za pomoci pětitísicového bonusu na každé dítě, snížení odpisových sazeb anebo obnovení elektronické evidence tržeb (EET).
Europoslankyně a místopředsedkyně Přísahy Nikola Bartůšek ujistila, že Přísaha bude proti zavedení emisních povolenek pro domácnosti v rámci systému ETS 2. „Zdraží nám to bydlení, zdraží nám to vytápění, zdraží nám to i jídlo,“ upozornila se slovy o odmítnutí „placení experimentů, které nám neustále zdražují život a dusí naše firmy“.
Postavila se dále proti „šmírovacímu“ návrhu Chat Control, přičemž podotkla, že Přísaha ve věci aktuálně nabídne možnost občanům podepsat petici, a to jak na webových stránkách hnutí, tak i osobně při kontaktní kampani.
Pro ParlamentníListy.cz dále doplnila, že Přísaha chystá pozměňovací návrhy k unijní legislativě DSA – nařízení o digitálních službách, které má být v Česku implementováno v rámci zákonu o digitální ekonomice. „Určitě tam budeme mít vlastní pozměňovací návrhy, které se chystáme navrhnout,“ řekla, že hnutí nebude chtít legislativu přijmout beze změn.
Výrazné změny chce hnutí prosadit též směrem k počtu ministerstev, přičemž navrhuje snížení jejich počtu na 12. Sloučit by se mělo kupříkladu ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvo zemědělství s resortem životního prostředí či by výrazná změna potkala ministerstvo školství, jež by se více soustředilo na rozvoj vědy a výzkumu a sport by naopak získal resort samostatný.
Značné ohlasy vzbudil někdejší místopředseda sociálních demokratů Jiří Zimola, který je jihočeským lídrem Přísahy. Právě on dle svých slov v Přísaze prosazuje zejména sociální sféru a voličům slíbil například opětovné snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let věku.
Obul se též do slibů dalších subjektů. „Bijou se v prsa, co všechno pro nás občany udělají. Tancují, tajtrlíkují, někteří se snaží pomocí umělé inteligence vytvářet rádoby vtipné písničky, když přitom předtím nebyli schopni zvládnou digitalizaci stavebního řízení. Tyhle veselé šašky dělají v honbě za tím, aby jako rybář rybičku ulovili toho svého voliče,“ pustil se do politické konkurence se slovy, že přitom platí omšelé „nikdo vám nenabídne tolik, jako politik v rámci politické kampaně“. „To byly důvody, proč jsem se stáhl z velké politiky,“ dodal Zimola s tím, že právě kvůli dění v posledních letech raději šel pracovat do regionu, kde se „musí skutečně makat“. Změnu pro něj přineslo až setkání se Šlachtou, který je dle Zimoly někdo, kdo skutečně chce něco změnit.
Závěrem došlo i na volební modely, dávající hnutí pouze malé šance pro vstup do Sněmovny. „Kašleme na to, kašleme na to, jak si s námi ty agentury hrají,“ prohlásil Šlachta a zdůraznil, že dává spíše na to, jak to cítí veřejnost.
Připojil též svůj aktuální prožitek, který jej v tomto utvrdil. „Já jsem přijel na benzínku do Jihlavy a šel jsem na malou… Vedle mě močící pán se otočil a já měl pomočenou nohu. A bylo to velmi příjemné – ne tedy to močení, ale to, že mě ten pán poznal a chtěl si se mnou povídat,“ vyprávěl lídr Přísahy, co zažívá navzdory vlažným průzkumům.
Hlas pro Přísahu nepovažuje na vyhozený. „To budete volit, koho nechcete?“ tázal se voličů a vzkázal, že odmítá zradit voliče. „Lízat… to něco – to my dělat nebudeme,“ slíbil.
„My když tam budeme, tak je pohlídáme. Pohlídáme je tak, že vám garantuju, že nebudou dozimetry, nebudou bitcoiny, nebude Znojmo a ani nemám tolik prstů, kolik věcí bych mohl jmenovat,“ pokračoval s jmenováním mnohých nedávných kauz a zopakoval, že hlas pro Přísahu není rozhodně „vyhozený“.
