Sláva Fialovi, znělo při kongresu. Ale z TOP 09

„Jsem připraven se poprat za co nejlepší budoucnost občanských demokratů. … A jsem přesvědčen, že i ty, kteří mě dnes třeba nevolili, přesvědčím o tom, že ODS půjde nahoru a že dodržím, co jsem slíbil,“ zdůraznil Kupka.
Ve svém projevu poděkoval Petru Fialovi. Za 12 let práce, které odvedl nejen pro ODS, ale i pro celou Česku republiku. Ale dokonce nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropu. „Občanští demokraté dali mnohé České republice a evropskému prostoru. Velké poděkování a obrovský respekt,“ zvolal Kupka směrem k Fialovi.
Nakonec se rozloučil s tím, že ODS opět bude vládní stranou.
„Jdeme do toho společně! Vrátíme se do Strakovky,“ zvolal na závěr svého prvního projevu v pozici předsedy Kupka.
Za projev Petru Fialovi poděkoval i exministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek.
„Děkuju Petru Fialovi za fantastický projev i za vše, co dosud udělal. Na jeho cestu do obléhané Ukrajiny nikdy nezapomenu – tehdy ukázal, že odvaha a slušnost patří k síle a že Česko má znovu velký respekt. Tahle země takové osobnosti potřebuje. Věřím, že má pořád co nabídnout," zdůraznil Ženíšek.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Ale současně přišel s varováním.
Klíčové chvíle podle Ženíška zažíváme již teď.
„Ten nutný kompromis nebude snadný. Ale čím déle budeme hrát každý na sebe, tím těžší a možná nemožný bude. Nejde o značky, nejde o ega, nejde o to, kdo bude první na billboardu. Jde o to, aby tu nejpozději za čtyři roky stála důvěryhodná síla, která dokáže tuto vládu porazit a vrátit zemi stabilitu a západní směr. Každý, komu záleží na demokracii, to ví. Teď je na čase podle toho jednat,“ zdůraznil Ženíšek na sociální síti X.
Děkuju @P_Fiala za fantastický projev i za vše, co DOSUD udělal. Na jeho cestu do obléhané Ukrajiny nikdy nezapomenu – tehdy ukázal, že odvaha a slušnost patří k síle a že Česko má znovu velký respekt.— Marek Ženíšek (@zenisek_m) January 17, 2026
Tahla země takové osobnosti potřebuje. Věřím, že má pořád co nabídnout.
Bude to možná delší, ale je důležité to říct naplno. Budu rád za každého demokrata, který to přečte a podpoří— Marek Ženíšek (@zenisek_m) January 16, 2026
Síla je v jednotě – a naším cílem musí být většina 30–40 procent, která dokáže ubránit demokracii.
Budování a posilování jednotlivých značek je možná to, co dnes…
