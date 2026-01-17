Sláva Fialovi, znělo při kongresu. Ale z TOP 09

17.01.2026 17:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Novým předsedou ODS se stal Martin Kupka. Oznámil, že se ODS opět stane vládní stranou a konstatoval, že expremiér Petr Fiala odvedl za 12 let v pozici předsedy ODS velký kus práce nejen pro tuto stranu, ale také pro celou Českou republiku, a dokonce pro celou Evropu. Petru Fialovi poděkoval i exministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek. Ani on nešetřil velkými slovy. Vyslovil i velké varování.

Sláva Fialovi, znělo při kongresu. Ale z TOP 09
Foto: ČT24
Popisek: Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek

Občanští demokraté na tento víkend svolali svůj 32. kongres. Novým předsedou strany se na něm stal Martin Kupka, bývalý ministr dopravy. Z 508 platných hlasů získal Kupka 327 hlasů. Jeho protikandidát Radim Ivan obdržel 138 hlasů.

Jsem připraven se poprat za co nejlepší budoucnost občanských demokratů. … A jsem přesvědčen, že i ty, kteří mě dnes třeba nevolili, přesvědčím o tom, že ODS půjde nahoru a že dodržím, co jsem slíbil,“ zdůraznil Kupka.

Ve svém projevu poděkoval Petru Fialovi. Za 12 let práce, které odvedl nejen pro ODS, ale i pro celou Česku republiku. Ale dokonce nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropu. „Občanští demokraté dali mnohé České republice a evropskému prostoru. Velké poděkování a obrovský respekt,“ zvolal Kupka směrem k Fialovi.

Nakonec se rozloučil s tím, že ODS opět bude vládní stranou.

„Jdeme do toho společně! Vrátíme se do Strakovky,“ zvolal na závěr svého prvního projevu v pozici předsedy Kupka.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Avšak než došlo na samotnou volbu, k delegátům kongresu promluvil i již zmíněný expremiér Fiala. Delegátům v podstatě sdělil, že politický souboj se proměnil a místo klasického souboje levice a pravice tu dnes existuje souboj demokratických sil s populisty. Zdůraznil, že aby ODS v tomto souboji uspěla, musí hledět dopředu.

Za projev Petru Fialovi poděkoval i exministr pro vědu a výzkum za TOP 09 Marek Ženíšek.

„Děkuju Petru Fialovi za fantastický projev i za vše, co dosud udělal. Na jeho cestu do obléhané Ukrajiny nikdy nezapomenu – tehdy ukázal, že odvaha a slušnost patří k síle a že Česko má znovu velký respekt. Tahle země takové osobnosti potřebuje. Věřím, že má pořád co nabídnout," zdůraznil Ženíšek.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Ale současně přišel s varováním.

„Síla je v jednotě – a naším cílem musí být většina 30-40 procent, která dokáže ubránit demokracii. Budování a posilování jednotlivých značek je možná to, co dnes chtějí slyšet členské základny, ale k rozhodujícímu cíli nás to neposune. Voliče nezajímají loga a barvy stran – zajímá je, jestli tu bude vláda, která drží zemi na Západě, nebo vláda populistů a extremistů opřených o prokremelské hlasy. Čelíme situaci, jakou jsme tu dlouho neměli, a přitom už jednou se ukázalo, že společný postup může uspět,“ konstatoval Ženíšek.

Klíčové chvíle podle Ženíška zažíváme již teď.

„Ten nutný kompromis nebude snadný. Ale čím déle budeme hrát každý na sebe, tím těžší a možná nemožný bude. Nejde o značky, nejde o ega, nejde o to, kdo bude první na billboardu. Jde o to, aby tu nejpozději za čtyři roky stála důvěryhodná síla, která dokáže tuto vládu porazit a vrátit zemi stabilitu a západní směr. Každý, komu záleží na demokracii, to ví. Teď je na čase podle toho jednat,“ zdůraznil Ženíšek na sociální síti X.

 

Psali jsme:

ODS má kongres. Miroslav Ševčík ale tuší temnou budoucnost
Zajíčková (ODS): Řízli jsme do živého, protože změny byly nutné
Haas (ODS): V jednom bodu vládní programové prohlášení lže
Ivan (ODS): Musíme být znovu na straně těch, kteří chtějí tvořit

 

Zdroje:

Jinde na netu:

