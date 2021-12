Sláva! Gazdík pochválil Zemana

reklama

to by asi bylo dobře, na druhou stranu teď ten čas na žaloby, oddalování, jmenování některých ministrů, nebo dokonce celé vlády, to prostě není vhodná doba. Úplně si nedovedu představit, že tady třeba budeme v rozpočtovém provizoriu do poloviny roku. To je něco, co by mohlo velmi ekonomiku i jaksi politickou situaci dusit," sdělil Gazdík.

„Za mě je Česká republika parlamentní demokracií a prezident v tomto má víceméně ceremoniální úlohu. To je odpovědnost premiéra za své ministry,“ dodal Gazdík.

K povinnému očkování proti covidu-19 se Gazdík příliš vyjadřovat nechtěl – s dovětkem, že není epidemiolog. „Obecně já nejsem příznivcem povinného očkování, úplně si nedovedu představit, jakým způsobem se to bude vymáhat, bohužel – a řekněme si to na rovinu, náš systém vymáhání práva není úplně na nejvyšší úrovni a navíc to rozdělení společnosti kvůli pandemii je dosti hluboké a tímto zásahem bychom to rozdělení ještě prohloubili. Já jsem spíš příznivcem motivace, nikoliv restrikcí,“ sdělil Gazdík a následně podotkl, že na motivaci je však pozdě. „Vláda Andreje Babiše těmi chaotickými opatřeními a tím, jakým způsobem to komunikovala, úplně nevzbudila důvěru. Na druhou stranu si řekněme na rovinu, vždycky tady bude nějaká část lidí, kteří budou podléhat třeba dezinformačním webům a třeba některým nesmyslům o tom, že je v tom čip Billa Gatese a podobné blbosti,“ dodal.

Podle jeho slov je v současné době nelogické, že se netestují očkovaní. „Já jako očkovaný člověk mohu tu epidemii přenášet,“ přemýšlel Gazdík. Co se týče povinného očkování učitelů, Gazdík by je nenutil. „Přece největší problém pro mě jako učitele je, že bych žil s tím, že jsem nakazil někoho ze svých žáků. Domnívám se, že naprostá většina učitelů má své žáky ráda a nechce jim způsobit nějakou újmu. Rozumím tomu u některých kolegyň, které mají nebo měly zdravotní potíže,“ sdělil Gazdík.

Co se týče organizace školního roku po Novém roce, záleží podle Gazdíka na tom, jak bude epidemie postupovat. „To, co bych si určitě představoval, tak je – a zase neříkáme nic nového, říkáme to od jara. Chceme nastavit větší kapacity PCR testování, to ale bude trvat dva až tři měsíce, než to množství bude potřebné. Nechci lacině kritizovat, ale vláda Andreje Babiše prostě na to měla dva roky. Dnes kapacity PCR testování stále nestačí. Nerozumím tomu,“ posteskl si Gazdík.

„Pevně věřím, že se podaří pokles incidence. Nevíme, jak se bude virus chovat, tak proto vám nemůžu říct konkrétní opatření. Obecně nejsem příliš příznivcem roušek ve školách po celou dobu výuky, protože ona ta výuka pak není plnohodnotná. Budu se snažit přesvědčit epidemiology, abychom šli pokud možno jinou cestou. Nošení roušek ve třídě takovým způsobem omezuje výuku, že se pojďme bavit, jestli už pak není lepší přejít do střídavé výuky, do částečné hybridní výuky a řešit to jinými metodami,“ dodal Gazdík.

Ten přitom dříve hovořil o tom, že už by se školy zavíraly jen „přes jeho mrtvolu“. „Omlouvám se, to bylo trochu posunuto. Já jsem tak reagoval na názor pana Hajdúcha, který chtěl uzavřít školu na čtrnáct dní někdy ke konci října, tak tam jsem k tomu skutečně neviděl důvod. Ale není to tak, že obecně říkám, že se nikdy školy neuzavřou, to není pravda. Chceme – a vláda se k tomu hlásí –, že to má být to nejzazší, co bude uzavřeno, a budeme se snažit, aby školy...,“ poznamenal Gazdík, že uzavření škol však nevylučuje. „Ale budeme se snažit, aby to bylo, když už, tak lokálně,“ dodal.

