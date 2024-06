Sláva a fanfáry. Za pár dní vlakové neštěstí. Kupka vyzván k rezignaci. Odmítl

Podle šetření tragické dopravní nehody, při níž zemřeli čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny, projel rychlík RegioJetu na červenou. Při rekonstrukci nádraží byl odstraněn národní vlakový zabezpečovač dřív, než zde byl aktivován nový evropský ETCS. „Jasně se ohrazuji proti tomu, že by v tuto chvíli ta stanice byla nezabezpečená. Protože z hlediska našich zabezpečovacích systémů na železnici nemáme žádný, který by samočinně zabránil srážce vlaku," poznamenal v rozhovoru Kupka a dodal, že se pracuje na zavedení evropského zabezpečovacího systému.

Rezignovat v současné době kvůli tragické nehodě vlaků nehodlá, i když dodává, že by asi bylo nejpohodlnější něco takového udělat. „Ale pro mě je hlavní úkol dotáhnout evropský zabezpečovač do finále. A i tato událost ukazuje, jak ho Česko potřebuje jako aktivní systém zabezpečení železnice," sdělil.

„Je samozřejmě nešťastné, že se ta událost stala v tomto období, kdy jsme krátce před spuštěním systému ETCS. Opakuji ale, že bychom to místo nebyli schopni zabezpečit jiným způsobem. Ve stanici je snížena rychlost na sto kilometrů v hodině a historicky to na železnici funguje tak, že zabezpečení stojí na komunikaci strojvedoucího s dispečerem a na respektování světelného značení," poznamenal dále také Kupka.

Řeč byla i o možné únavě u strojvůdců, kdy se sice pár let již kontroluje, zda dodržují přestávky v práci, ale zatím není slyšet o tom, že by se našla pochybení. „Kontroluje se to již dva a půl roku, i pokuty padají. Jde o kontroly monitoringu licence strojvedoucích. A v případě každé takové nehody se kontroluje, zda strojvedoucí nebyl přetížený. Mám již zprávu od Drážního úřadu, že v tomto případě nikde pochybení neodhalil. Tuto informaci mohu sdělit," poznamenal dále Kupka.

„Kdyby otevřel Havlíček nádraží bez zabezpečení a do týdne tam při nehodě vlaků umřeli 4 lidi, všichni by chtěli jeho rezignaci. Když to stejné udělá Kupka..." okomentoval celou událost Petr Němec na sociální síti X.

Obdobný vzkaz napsal na sociální síť i poslanec Martin Kolovratník (ANO). „DVOJÍ METR 2024? Pánové Petr Fiala a Martin Kupka krátce před volbami za plné parády otevřeli uzel Pardubice. Honorace, pásky, občerstvení, fanfáry. O pár dnů později došlo k vlakovému neštěstí. A kde jsou výzvy dříve tak moudrých dopravních expertů ODS a TOP 09? Slyšíte taky to ohlušující koaliční ticho?" zeptal se Kolovratník.

DVOJÍ METR 2024?



Pánové @P_Fiala a @makupka krátce před volbami za plné parády otevřeli uzel Pardubice. Honorace, pásky, občerstvení, fanfáry.



O pár dnů později došlo k vlakovému neštěstí. A kde jsou výzvy dříve tak moudrých dopravních expertů @ODS a @top09?



„To je fakt velký průšvih," zkonstatoval také novinář Dalibor Balšínek. Sdílel u toho snímek vlády, jež před nedávnem otevírala moderní železniční uzel v Pardubicích.

