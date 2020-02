Slavné noviny liberálních levičáků vychválily pražské Holešovice. Je to prý „pulzující místo“

Britský deník The Guardian, známý svou výraznou liberálně-levicovou orientací, se rozhodl ocenit deset nejzajímavějších čtvrtí napříč Evropou. A do žebříčku „coolest neighbourhoods“ zařadil na sedmé místo i pražské Holešovice. Na čtvrti pod vedením starosty, pražského zastupitele a poslance Jana Čižinského (Praha sobě) se deníku líbí proměna čtvrti v pulzující místo. Díky kreativním a mladým podnikatelům se zde máme v této „pulzující čtvrti plné galerií, designových obchůdků a barů“ dočkat spousty „kulturních zážitků“. A skvělé má být podle redaktorů i to, že v Holešovicích můžeme nakoupit i unisexové kabáty.

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 7329 lidí Deník The Guardian vyzdvihl, že Holešovice za poslední dekádu prošly proměnou z mrtvého a šedivého místa v „pulzující čtvrť plnou galerií, designových obchůdků a barů“. A poukázal, že to je zásluha mladých podnikatelů a kreativních lidí, kteří využili prázdných prostor a nízkých cen nájmů. Nyní se tak návštěvníci čtvrti mají dočkat spousty „kulturních zážitků“, a to i přesto, že se tato část Prahy na pohlednicích nevyjímá tak jako malebné historické stavby Malé Strany a Starého Města.



Deník vybízí k návštěvě Národního technického muzea, Veletržního paláce, kde sídlí část Národní galerie, nebo Centra současného umění DOX. Příznivcům divadla a filmu zase doporučuje návštěvu kulturního centra La Fabrika, kina Bio Oko či prostoru Jatka 78 v areálu Pražské tržnice.



Těm, kdo by hledali chvíli klidu uprostřed zeleně, radí zajít do parku Stromovka nebo do Letenských sadů, které skýtají krásné pohledy na zbytek Prahy a v létě i množství zahrádek, kde se zájemci mohou osvěžit pivem. Zkrátka ovšem nepřijdou ani milovníci kávy, kteří mohou podle deníku zkusit třeba podnik Café Letka s oprýskanými zdmi a velkými okny.

Redaktorům deníku imponuje především Veverkova ulice kvůli zdejším obchůdkům. Vyzdvihli zde obchod Jakoby a vychvalovali dostatek unisexových kabátů, šat, mikin. Skvělý jim přišel kupříkladu i outlet Recycle With Love.



Co se týče jídla a pití, tak nás deník vyzývá k návštěvě kavárny Cafe Letka, do industriálního Vnitroblocku, který slouží i jako výstavní prostor, a na snídani a oběd pak do Bistra Jankovcova nebo Bistra 8, kde lze ochutnat třeba burgery a mexické tacos. Na večeři radí zajít například do SaSaZu s fúzí asijské kuchyně či do baru Cobra, kde hosté dostanou i bohatou nabídku vín a koktejlů. Na party pak Guardian radí po jídle zajít do klubu Cross či do podniku Mecca.



První příčku žebříčku úplně nejvíce evropských „cool míst“ obsadily čtvrti Järntorget a Långgatorna ve druhém největším švédském městě Göteborg. Druhé místo si připsala univerzitní čtvrť v Bruselu. Třetí čtvrť El Cananyal ve španělské Valencii. Fotogalerie: - Přistěhovalecká čtvrť v Berlíně

Deník také velmi ocenil multikulturní Neukölln v bývalém východním Berlíně, kde si pochvaloval internacionální kreativní obyvatelstvo složené z mezinárodních studentů, Turků, Kurdů a Arabů, či varšavskou čtvrť Powiśle lemující levý břeh řeky Visly. Za Prahou se pak umístilo římské Ostiense, obývané studentskou populací, která ji společně s mezinárodním davem utváří. V žebříčku se objevily i Porto, Bělehrad či Paříž. Psali jsme: Nevěstinec v Holešovicích? Emma Smetana si s jeho šéfem povídala o práci Co jste to udělali? Pražský hrad byl zneužit nevěstincem k náboru pracovnic Kandidát na primátora doufá ve využití potenciálu oscarového režiséra. Pražské zastupitelstvo musí projednat petici na přejmenování areálu v Holešovicích na Park Miloše Formana Scházejí se tam v kruhu, seance, zapalují svíčky! Ředitel školy cestovního ruchu v Holešovicích nám řekl, co spatřil u sousedů na „alternativní výuce“

