Šlechtová: Od vojáků chci jasné požadavky na vrtulníky

Česká armáda by z Izraele měla dostat za 3,5 miliardy korun s DPH osm radarů. Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby a zajistit armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Smlouva již měla být uzavřena v polovině roku, podpis byl ale odložen. Bývalý ministr Martin Stropnický (ANO) nakonec rozhodl, že podpis smlouvy již nechá na svém nástupci.

Druhým velkým tendrem je nákup 12 víceúčelových vrtulníků. Obrana v minulých měsících dostala nabídky na jejich zprostředkovanou koupi od americké a italské vlády. Podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi 10 až 15 miliardami korun. Americká vláda by podle dřívějších vyjádření měla nabídnout vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo.

Šlechtová dosavadní vývoj zakázky označila za marketingový průzkum. Jeho výsledky podle ní nenaplňují požadavky české armády. Zároveň ale podotkla, že nadiktované potřeby jsou nesplnitelné. „Nemyslím si, že naše armáda potřebuje něco, co ani není na trhu, nemají to Američani ani další země v Evropské unii,“ podotkla. Náčelníkovi generálního štábu Josefu Bečvářovi proto dala zadání, aby do konce ledna dostala jasnou specifikaci, co vojáci od vrtulníků chtějí. „Potřebuju, abychom měli ty víceúčelové vrtulníky, ale které budou sloužit naší armádě a pro naše potřeby,“ řekla.

Šlechtová zároveň k velkým zakázkám poznamenala, že se ocitla i v diplomatických kleštích. Radary i vrtulníky by totiž měly dodat spojenecké země, odklad či zrušení zakázek by tak mohlo poznamenat vzájemné vztahy. „Chci to vyřešit, vyřeším to, ale je to pro mě, musím říct, náročné,“ podotkla.