Sledujete jenom ČT? To se pak nedivím. Jan Kavan na rovinu

Český občan si podle něj bohužel nemůže udělat na základě informací z médií skutečný obrázek o tom, co se v naší zemi děje: „Pokud sledujete jenom mainstreamová média, tak se nedivím, že máte značně zkreslené vnímání toho, co se děje jak v naší zemi, tak ve světě kolem,“ komentoval Kavan například to, jak média informují o protivládních demonstracích.

Naopak v dnešní pohnuté době vyzdvihuje alternativní média: „Svoboda slova u nás dostává na frak a o svobodě tisku ani nemluvě... Kdyby nebylo alternativních zdrojů a měli jsme se čistě spoléhat na Českou televizi apod., tak si nedovedu představit, jak budeme vnímat, co se skutečně kolem nás děje, co je pravda a co lež,“ pozastavoval se Kavan, sám mainstreamová média sleduje z důvodu, aby věděl, co říká oponent.

Později sdílel přesvědčení, že „fungující a právní stát tu skutečně nemáme“. „Bohužel je tu cenzura, i když jsme bojovali za svobodu slova,“ řekl s odkazem na útoky na novou mírovou iniciativu, která vyzývá českou vládu k aktivní podpoře politického a diplomatického řešení současného konfliktu na Ukrajině a o které mainstreamová média mlčí. „Připomíná mi to Chartu 77, která také nebyla zveřejněna, útočilo se na ni a po lidech se chtělo, aby ji odsoudili, aniž by znali ten text,“ vzpomněl Kavan.

V souvislosti s tím se věnoval situaci na Ukrajině. Označil za „absurdní předpovědi“ ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) nebo šéfa přes cenzuru a bezpečnost Tomáše Pojara, že když nezastavíme Rusy na Dněpru nebo na hranicích před rokem 2014, tak přijdou až do střední Evropy: „Vůbec nechápu, jak by se sem mohli Rusové dostat, když nejsou schopni okupovat ani jedno okresní ukrajinské město a o Bachmut bojují už mnoho týdnů,“ uvedl a dodal: „Jsou to absurdní tvrzení vytvářející jen pocit strachu, to je hrozně nebezpečné, protože neinformované lidi, kteří se ještě bojí, ty můžete velmi dobře manipulovat.“ Válka na Ukrajině je podle jeho názoru pouze v zájmu „amerického zbrojařského průmyslu“.

Považuje Kavan čínskou mírovou inciativu za realistickou při současném geopolitickém rozložení sil? „Ano. Ne kvůli tomu, co je tam přesně napsáno, těch dvanáct bodů, co jsou tam, je velmi obecných, ale vytvářejí platformu a rámec, v němž je možné hledat ten kompromis,“ uvedl s tím, že jinak než kompromisem válka neskončí, a považuje za vyloučené, že by se Rusko vzdalo Krymu. „Ale dovedu si představit, že v zájmu míru Rusové odejdou z těch dalších míst, která dnes okupují,“ dodal.

Prozradil, co si myslí o ambici současné šéfky Evropské komise Leyenové stát se generální tajemnicí NATO. „Doufám, že k tomu nedojde. Nejsem si jist, zda by to z hlediska vojenského bylo pro Alianci výhodné,“ domnívá se Kavan.

Pozornost věnoval také propírané kauze, kdy olympijský vítěz a voják z povolání David Svoboda v České televizi neodsoudil možnou účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Odsoudil reakci ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a to, že Svoboda kvůli svému postoji také skončil v čele komise sportovců Českého olympijského výboru a dostal důtku od ředitele ASC Dukla Praha Pavla Bence. „Považuji to za zcela absurdní. Kritizovat ho za něco takového, a dokonce trestat, to je smutná vizitka naší představy, jakou roli by měli hrát naši sportovci,“ dodal zklamaně.

„Obecně jsem proti tomu, aby se sportovci kteréhokoli státu trestali za politiku jejich vlády, s níž nesouhlasíme. To se sportem nemá nic společného! V politice se pohybuji řadu let a nevšiml jsem si, že by během války ve Vietnamu, Afghánistánu a Iráku někdo vznesl požadavek, aby se američtí sportovci olympiády účastnili. To není možné. To je klasická ukázka dvojího metru, který je třeba odmítnout,“ konstatoval Jan Kavan závěrem.

