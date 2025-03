Režisér a producent David Martínek se ve svém zamyšlení zaměřil na politickou kariéru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterou označuje za „hořké finále“ člověka, jenž podle něj nikdy neměl předpoklady pro tak náročnou roli. Martínek ve svém textu kriticky reflektuje Zelenského cestu od populárního herce ke klíčovému politikovi s globálním vlivem, přičemž nešetří ostrými slovy ani vůči ukrajinskému politickému establishmentu.

„Hrát roli v seriálu jako oblíbený herec je nepochybně zajímavá zkušenost. Něco naprosto jiného je ale stát se klíčovým politikem. Dokonce politikem se světovou působností. To není filmová role. To je velmi tvrdá hra,“ uvádí Martínek na úvod svého textu. Zdůrazňuje, že mezinárodní politika je jednou z nejtvrdších her na světě, kde každé slovo a každé rozhodnutí může mít fatální následky.

Martínek připomíná, že Zelenskyj nastupoval do úřadu s příslibem ukončení konfliktu na Donbasu, míru a boje proti korupci. „Ukrajinci chtěli klid, mír, spravedlnost, konec korupce a především konec dlouhotrvající občanské války. Tohle slíbil,“ píše. Podle něj však Zelenskyj nikdy nebyl schopen zvrátit brutální nastavení ukrajinské politiky, která byla podle něj dlouhodobě ovlivňována asociálními typy a ultrapravicovými silami. „Převahu asociálních typů, které tristní poměry v zemi řeší jediným způsobem – eskalováním a směřováním agrese – směrem na Rusko,“ dodává.

Režisér kritizuje také hstorické pozadí ukrajinské politiky, které podle něj vedlo ke glorifikaci kontroverzních postav, jako jsou Stepan Bandera a Roman Šuchevyč. „Jedině na Ukrajině tak dnes mohou stát sochy Bandery a Šuchevyče, odpudivých masových vrahů. Jedině zde pobírají banderovci důchody a mají oporu v zákonech,“ píše Martínek. Tento historický kontext podle něj přispěl k eskalaci konfliktu s Ruskem, který Zelenskyj podle něj nezvládl. „Zelenskyj se nakonec rozhodl výrazně eskalovat etnický konflikt na jihovýchodě Ukrajiny. Rozhodl se na Donbas a Luhansk poslat opětovně ukrajinskou armádu,“ uvádí.

Martínek také varuje před globálními důsledky ukrajinského konfliktu. „Válka, statisíce mrtvých. Na obou stranách. S obrovským rizikem pro celý svět,“ píše. Podle něj si mnoho lidí neuvědomuje, že konflikt na Ukrajině může vést ke globálnímu měření sil s katastrofálními následky. „Jako by si všichni ti váleční štváči, které ohromilo Zelenského statečné gesto na počátku války, kdy neutekl ze země, ale zároveň neuvědomovali, že odtud, z Ukrajiny, může vzejít globální válka,“ varuje.

V závěru svého textu Martínek oceňuje roli amerického prezidenta Donalda Trumpa, který podle něj „zatáhl za záchrannou brzdu ve vlaku řítícím se ke globální apokalypse“. Zároveň však vyjadřuje obavy z budoucnosti Ukrajiny, která je podle něj zničená válkou, zadlužená a nucená k výprodeji svých aktiv. „Statisíce mrtvých, zničená země, obrovské dluhy, které bude Ukrajina splácet po desítky let, a nakonec pod tlakem realizovaný výprodej aktiv. To je skutečný výsledek politiky člověka, který nikdy neměl sebemenší předpoklady ustát takto nekonečně náročný politický a geopolitický part,“ uzavírá.

Martínek také apeluje na čtenáře, aby se z této „hořké zkušenosti“ poučili. „Pro nás by tato hořká zkušenost měla být poučením. Nás to stálo 232 miliard. Vem je čert. Zvolili jsme si vládu, jakou jsme si zvolili. Za jejich rozhodnutí budeme platit a platíme všichni,“ píše. Klade si otázku, zda jsou lidé, které volí do vysokých funkcí, dostatečně připraveni na svou roli. „Jaké lidi máme k dispozici pro zastupování země na mezinárodní úrovni pro příště? Jak jsou tito lidé vybaveni pro svou misi? Komu vlastně svěřujeme ve volbách osudy země a takto i osudy vlastní. Je to velmi důležité,“ uzavírá Martínek svou úvahu.