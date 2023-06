Slíbili peníze. Bez žádání. Realita? 1 000 Kč neviděla. „Nemáme údaje.“ Ale mají

„Chování vlády k důchodcům je trapné a nedůstojné,“ soudí Alena Maršálková, místopředsedkyně strany PRO. A dokazuje to na příkladu. Ministr Jurečka totiž slíbil, že výchovné za děti bude připočítáno k důchodu automaticky. Skoro devadesátiletá paní Eva se těšila, že za dva syny tedy dostane tisíc korun. Výsledek? Nic. Úřady žádné údaje podle svého tvrzení nemají. Kdo chce peníze, musí žádat, dokládat a pak čekat a čekat. A to není podle Aleny Maršálkové všechno.

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu, jasně hovoří o právu fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci, nikoli o povinnosti tyto služby využívat. V § 14 (1) je uvedeno: „Nepodnikající fyzické osoby nemohou být nuceny využívat digitální službu nebo činit digitální úkony podle tohoto zákona.“ Nikdo nezpochybňuje, že digitalizace může být prospěšná, ale v naší republice nežijí jen občané, kteří IT zařízení ovládají a mají potřebnou digitální gramotnost. Možná že kdyby se poslanci a senátoři ve svých regionech setkávali s občany, naslouchali jim, pomáhali jim řešit problémy, a hlavně znali jejich názory na dění ve společnosti, pak by zjistili, že v naší zemi žijí lidé, kteří nemají mobilní telefon, počítač nebo tablet, Wi-Fi připojení či tiskárnu. Nehledě na to, že povinnost mít tato zařízení jim žádný zákon neukládá.

Vláda ve své on-line reality show tuto skutečnost přehlíží. Při našich návštěvách v regionech se na nás obracejí především starší občané, pro které je on-line svět velmi stresující, bojí se, že nezvládnou některé úkony, cítí se odstrkováni společností a často bezmocní a bezradní. Ne všichni mají kolem sebe rodinu či blízké, aby jim pomohli. Jeden příklad za všechny, jak naše on-line veřejná správa ve skutečnosti funguje. Řeknete si jeden příklad… Ovšem toto je realita mnoha tisíc důchodců.

Loni nám ministr Jurečka s velkou pompou oznámil, že důchodci dostanou 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. A světe div se, nemusejí pro to nic udělat. Na stránkách MPSV se dočtete, že ženám se důchod zvedne automaticky bez podání žádosti a muži si musejí požádat, protože plátce nemá v evidenci údaj o počtu vychovaných dětí. Což se dá u mužů pochopit.

A tak se paní Eva, 89letá důchodkyně z malé vesničky na Moravě, těšila na 1 000 korun měsíčně. Když v lednu ani v únoru 2023 peníze za výchovu dvou synů (68, 62) nedostala, požádala o pomoc svou snachu. Její pátrání po výchovném začalo dotazem na Ministerstvu vnitra, které paní Evě důchod vyplácí. „Musí si paní požádat! Nemáme údaje o vychovaných dětech.“ „Páni ministři Jurečko, Rakušane, proč jste to těm důchodcům tedy neřekli? Tohle je ta otevřená komunikace s občany? Nebo je to snad neomalený způsob šetření veřejných peněz, protože pokud si důchodce nepožádá do 31. 12. 2024, ten nárok zanikne?“ A pak je tady druhá stránka věci, máme registry, mnoho údajně propojených, je tedy tak složité pro pracovnici Ministerstva vnitra zjistit, kolik důchodkyně vychovala dětí? A reality on-line show pokračuje. Podle dalších instrukcí si měla paní Eva nejprve z webu stáhnout a vytisknout dvoustránkový formulář pro každého syna. Oba vyplnit, a to včetně údajů manžela a jeho rodného čísla, bez ohledu na to, že už třeba nežije. K formuláři pak bylo nutné přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu každého syna. Nechci ani domyslet, zda by se v případě, že by dítě už nežilo, dokládala kopie jeho úmrtního listu. Vše pak bylo nutné zaslat na příslušný odbor MV. Poslední informace od pracovnice byla, že i když to paní Eva podá hned v únoru, dostane výchovné nejdříve v květnu, mají toho hodně. A to je asi pravda, protože ani v červnovém důchodu výchovné nedostala.

Chování vlády k důchodcům je trapné a nedůstojné, přitom jsou to oni, kdo se zasloužili o prosperitu naší země. Tisíce lidí čeká už mnoho měsíců na své důchody, z mnohých se stali dlužníci, protože je nikdo neupozornil, že musejí platit zdravotní pojištění dokonce i předtím, než jim bude vyplacen důchod. Vládní loutky umějí jen mlžit, vymlouvat se na přetíženost úřadů, které jsou zahlceny papíry. Přitom tu byrokracii podporuje především vláda a její nekompetentní vládnutí a také 108 poslaneckých robotů, dneska už možná 109, kteří se raději nechávají zapírat, než aby pomohli lidem ve svízelných situacích, do kterých se dostali ne vlastní vinou, ale vinou státu. Ale jak říkám, strana PRO udělá maximum, aby tuto vládní on-line reality show zastavila. Občané mají právo žít off-line.

