Slizké. Takhle se chvástal Feri u Krause, když byl ještě za hvězdu. Dnes ta slova dávají nový smysl

V souvislosti s aktuálním skandálem kolem Dominika Feriho, jenž měl dle výpovědí mnoha žen údajně sexuálně obtěžovat dívky, zní dosti mrazivě některé pasáže rozhovoru, který v roce 2017 s aktuálně končícím poslancem vedl moderátor Jan Kraus ve své show. Během večera Feri na Krause vybalil postřehy ze svých „politických diskusí s děvčaty“, čímž tehdy i takto zkušeného moderátorského matadora dosti zaskočil. Řešilo se, i co rád Feri dělá po večerech a Feriho záliba v moravském víně a moravských ženách. „Chlastání na Moravě škodí zdraví!“ varoval tehdy Kraus politika, ještě před potyčkou v Boršicích. Feri se mu na to již tehdy svěřil, že šrámy utrpěl. Roli v tom hrála právě „temperamentní“ moravská dívka a jedna z „politických diskusí“ s opačným pohlavím.

„Bude to mít grády,“ slibovala kampaň koalice SPOLU pro mladé voliče s Ferim v čele, již tehdy ovšem po sociálních sítích zaznívaly zprávy o údajném Feriho nevhodném chování k ženám, či dokonce o sexuálním obtěžování a nátlaku na studentky vysokých škol, či dokonce dívky studující střední školy, se kterými byl Feri v častém kontaktu.



O problémech Feriho informovaly ParlamentníListy.cz v pátek 21. května jako vůbec první médium, přičemž se redakce snažila neúspěšně poslance kontaktovat již od úterý 18. května. Neodpovídal ani tiskový pracovník TOP 09 Vladan Vaněk. Psali jsme: Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva? Mlčení možná skončí

Po uveřejnění článku ParlamentníchListů.cz se na sociálních sítích i prostřednictvím dalších médií sdílejících další zkušenosti dívek, které měl poslanec údajně obtěžovat, či dokonce zneužít, zvedl během uplynulého týdne na politika takový tlak, že se raději rozhodl sám odstoupit z funkce poslance a znovu nekandidovat v letošních volbách, a případu si povšimla i policie, která se věcí začala zabývat. JUDr. Dominik Feri TOP 09



Feri údajná nařčení ze sexuálního násilí odmítá, byť přiznal, že se v minulosti „ne vždy choval gentlemansky”. O chování Feriho k ženám jsme vás dále informovali i v rámci dalšího svědectví, které se redakce rozhodla zprvu nezveřejňovat.



Že byly chvíle s ženami během politické kariéry pro Feriho jednou s dosti velkých náplní jeho času tráveného mimo politická místa, se mladý politik netajil ani před čtyřmi roky v rozhovoru s moderátorem Janem Krausem, který tehdy předpověděl, že právě to může být jednou důvod jeho utlumení v politice.

Feri u Krause tehdy coby ještě dvacetiletý politik a student práv hned úvodem rozhovoru zhodnotil, že je politické působení nejisté a hned zkraje došlo na tehdy v duchu teroristických útoků a vrcholící uprchlické krize ožehavé téma arabských hostů v Teplicích. „Nejednou to začalo být exponovaný téma. Jezdil tam (do Teplic) každej… Okamura, Konvička a bůhví kdo ještě. Dělali z toho velkou mediální aféru, ale v reálu to bylo mnohem mnohem snesitelnější,“ vyjádřil se tehdy Feri coby ještě zastupitel Teplic. Doplnil, že tehdy bylo složité vyjít s tím, že má jiný názor než „nejhlasitější část lidí“, a kopl si ještě do jednoho ze zmíněných politických protivníků: „Představa, že bych měl na profilu názory Tomia Okamury, to by mě děsilo.“ Fotogalerie: - SPOLU na Petříně

Došlo tehdy i na čerstvá slova deníku Die Welt, jenž Feriho ještě před jeho zvolením do Sněmovny označil za „evropskou naději v politice“.



Následovaly Feriho přednášky pro mladé lidi o politice a jeho přesun do Prahy, aby zde mohl lépe cílit na tamní studenty. „Já vyprávím vlastní zkušenosti z komunální politiky. Pak vyprávím něco o sociálních sítích, to mladé docela zajímá, protože politika jako taková je nevděčné téma, blbě se docela předává,“ zhodnotil své četné besedy po středních školách.



A pak na sebe prozradil jednu ze svých „zálib“, která mu aktuálně zlomila vaz. „Vyrazíte si někdy večer někam?“ dotazoval se Kraus a Feri hned přikyvoval: „Jo, rozhodně! Za děvčaty!“ padlo. Pak ale rychle namítl, že „ne moc často“, a vyráží spíše na „politickou diskusi“. „Na politickou diskusi za děvčaty?“ zarazil tím i zkušeného moderátora Jana Krause. „No, odděleně… Ale jakoby… Je to politická diskuse, a děvčata… Ono se to teda, abych pravdu řekl, moc neprolíná,“ osvětlil to moderátorovi s tím, že když „se poštěstí“, tak se obě dvě Feriho náplně času prolnou. Že se obě dvě Feriho „záliby“ občas prolnou, nepříliš s dobrými vzpomínkami zaznívalo i ve článku serverů Deník N a A2larm.cz s výpověďmi, které byly dle těchto serverů obětí sexuálního obtěžování Ferim či v šířících se zprávách na sociálních sítích tvrdících, že měl Feri údajně sexuálně obtěžovat dívky na vysokých, ale i středních školách, kam zavítal častokrát na přednášky o politice. Fotogalerie: - Horká fáze TOP 09

Feriho slova Kraus nenechal bez rozvinutí a pokračoval: „Když chodíte na politické diskuse, tak to je na nějaké besedě, kde si vás pozvou, ale když jdete za děvčaty, tak to jdete kam?“ vypálil na mladého politika, který byl v té chvíli s odpovědí značně rozvážný. „Ehm, no… Já nechci práskat úplně svá místa, ale mám rád víno – pozdní sběr, zadní regál,“ vypadlo s něj nakonec s dodatkem, že nejraději jezdí na Moravu, a to i na školy. „Na Moravě to je nejlepší, zdaleka,“ řekl tehdy necelé dva roky předtím, než po roztržce na ochutnávce vín v moravských Boršicích skončil v nemocnici.



Feri tvrdí, že jej tehdy dvojice mužů v Boršicích na Uherskohradišťsku při ochutnávce vín napadla s rasistickým podtextem, vyšetřovatelé však takovýto motiv nakonec nepotvrdili a státní zástupce nakonec rozhodl o podmíněném odložení potrestání obou podezřelých po uzavření dohody.



„Žádný chlastání na Moravě, to škodí zdraví!“ napomenul tehdy prorocky Kraus Feriho, byť jej tehdy místo fyzické újmy odrazoval škodlivostí alkoholu poté, co se Feri doznal, že mu velmi vadí kouření tehdejšího teplického primátora Jaroslava Kubery. Fotogalerie: - Jedu s TOP 09

Morava pak Ferimu přinášela šrámy již v době před potyčkou, tehdy se totiž rozešel se svou moravskou partnerkou, na což vzpomínal dosti barvitě se slovy, že jsou moravské ženy „dosti temperamentní“. „Já jsem dost idiot,“ mínil k důvodu, proč se tehdy jeho vztah s moravskou dívkou nepěkně pokazil.



Důvod navíc zřejmě koreloval se jednou ze zdařilých „politických diskusí s děvčaty“. „Když jste na nějaké politické diskusi a bavíte se tam s nějakou ženou, někdo to vyfotí a pošle to té partnerce, tak si to prostě neobhájíte, jste vinnej. Je tam presumpce vinny, už tam něco děláte,“ odkryl během rozhovoru teplický zastupitel.

Psali jsme: Média. Umetala Ferimu cestičku. Idol mladých, „drž h*bu, kr*vo“. Žantovský volá psychiatra



Prozradil, že měl tehdy u své moravské přítelkyně něco, co sám vnímal jako „přísný režim“. „Máme tady jakousi genderovou rovnost…“ vyzvídal nato nadále Kraus s tím, zdali Feri neskončil jako oběť domácího násilí. „Ne, vůbec ne, ale… jakože, jestli jsem něco provedl, tak jsem dostal kartáč,“ mínil na to politik, přičemž mu Jan Kraus ještě připojil dodatek: „Teď jde o to, co jste provedl a čemu říkáte kartáč.“ Feri však raději úplně nechtěl o svém provinění do hloubky hovořit. „Já bych do toho úplně nezabředával,“ přetrhl téma. Fotogalerie: - SPOLU podepsali

I nadále u žen zůstal, když se vyjádřil, že by sice chtěl založit do deseti let rodinu, ale „ještě bude vybírat“. Kraus poznamenal, že se dá vždycky začít „od znova“, Feri však jeho úvahy přeťal slovy, že na „balení“ a první rande je „moc línej“. „Znova balit a znova první rande, na to jsem už moc línej,“ vyjádřil se ke vztahům se ženami s doplněním, že nyní „nehledá vážný vztah“. K soukromému životu též poznamenal, že „nemá moc času“.



Vzhledem k posledním dnům a Feriho rozhodnutí kvůli kauze nekandidovat v podzimních volbách a odstoupit z postu poslance se pak naplnila Feriho kritika „nedostatku sebereflexe“ v české politice. „Málokdo je schopný říct: ‚Já jsem to prostě podělal, odstupuju, končím,‘ “ vadilo tehdy Ferimu ještě před vstupem do Sněmovny, s tím, že doufá, že se držení místa politiky i přes skandály změní.



Zpětně též vyznívají slova Feriho, jakož tehdejší „evropské naděje v politice“, že i přes svůj věhlas nechce politiku dělat příliš dlouho a je v „permanentním odcházení“, či Feriho poznamenání, že mu kariéra politika staví „bariéru“ před ženami, načež mu Kraus závěrem prorokoval: „Zatím vás ta politika chrání před ženami, a pak vás budou chránit ženy před politikou.““



Celý rozhovor můžete zhlédnout na těchto dvou videích:





