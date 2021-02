Slízla to i Monika Babišová. Fridrichová v ČT již zcela odbržděná

reklama

„Dobrý večer, Česká republika se zmítá v krizi. Pandemie nemoci covid-19 znovu sílí,“ zahájila moderátorka Nora Fridrichová nedělní pořad ČT 168 hodin. Umí jí stát vůbec řešit?“ zeptala se ještě. A v následné reportáži ukázala, že vláda Andreje Babiše (ANO) ji rozhodně řešit neumí.

Doložila to nefunkčností chytré karantény a zadrhnutím trasování nakažených. A jako by toto nestačilo, distribuce vakcín vázne, podporu podnikatelům nelze označit za dostačující a všechno vyvrcholilo tím, že lidé už vládě nevěří, snaží se ekonomicky přežít, najít si také nějakou zábavu a nedodržují koronavirové restrikce.

Sečteno a podtrženo, Česko je až po krk v problémech.

Ekonom Ladislav Krištoufek, proděkan FSV UK, před kamerami prohlásil, že každý občan může na českém příkladě názorně sledovat, jak vypadá rozklad státu. „To, co tady sledujeme poslední měsíce, jsem nazval rozkladem státu, jako jakési vyvrcholení nějaké frustrace, která se kumuluje, myslím, nejen ve mně, ale v lidech obecně,“ poznamenal proděkan.

Německá veřejnoprávní televize ARD divákům oznámila, že česká vláda nemá pandemii pod kontrolou. V podobném duchu se vyjadřují i polská média, která popisují Česko jako „covidový kotel“. „Situace je katastrofální,“ shrnují popis naší situace Poláci.

Navzdory tomu, že v Česku již celé měsíce platí nouzový stav a výrazné koronavirové restrikce, které řadu podnikatelů přivedly ke krach, počty nových případů covid pozitivních osob stoupají každý den blízko k desetitisícové hranici.

„Musíme si uvědomit, že do konce února tady budeme mít 20 tisíc mrtvých. My jsme na špici ve světě, co se týče počtu mrtvých při přepočtu na počet obyvatel,“ upozornil biochemik Omar Šerý.

Politolog Stanislav Balík, děkan z Masarykovy univerzity, se také nedržel zpátky. „Tady skutečně vidíme, jak ten stát neumí v pozitivním slova smyslu něco organizovat, něco sám nově stavět, něco budovat. On umí povolovat a zakazovat,“ kroutil hlavou.

K dovršení všeho zlého vláda Andreje Babiš podle odborníků špatně komunikuje o situaci a málo propaguje očkování. To všechno vede k velké ztrátě důvěry v tento stát. „Podle posledního průzkumu WHO vládě Andreje Babiše nevěří 76 procent Čechů. Skoro polovina z nich chodí do práce i s příznaky koronaviru,“ zaznělo v ČT.

Již zmíněný Omar Šerý k tomu poznamenal, že vláda by se měla obrátit na psychology a sociology a nechat si poradit, jak komunikovat s veřejností, aby se důvěra v to, že stát ví, co dělá, zvýšila.

„Ono by to chtělo opravdu kvalitního psychologa a sociologa, ne jen PR agentury na tvorbu videí, ale opravdu vysvětlovat a vysvětlovat těm lidem a hlavně ne přikazovat, protože myslím, že jsme z těch příkazů docela všichni unavení,“ poznamenal Šerý.

Vláda Andreje Babiše také stále dokola apeluje na občany, aby co nejvíce omezili kontakty s jinými lidmi a co nejméně cestovali, ale lidé potom vidí fotky vicepremiéra za ANO Karla Havlíčka, který se sám pochlubil, jak výletuje po republice a vidí šéfa Národní sportovní agentury za hnutí ANO Milana Hniličku, jak se baví na nepovolené narozeninové oslavě teplického podnikatele Marka Bendy, kterou policie nezarazila. Do dalších podniků však policisté na kontroly chodí. A premiérova manželka Monika Babišová odpočívá v Dubaji.

Občanům se pak zdá, že si sice mají být všichni lidé rovni, ale ve skutečnosti jsou si někteří lidé rovnější a přísné koronavirové restrikce pro ně neplatí.

Zoufalí podnikatelé mezitím přemýšlejí, jak v covidové době přežít. Zjišťují totiž, že na vládní pomoc často vůbec nedosáhnou a když už na ni dosáhnou, dostanou málo.

„Všichni, kdo nemají zaměstnance, jsou v podstatě nahraní, nedostanou v podstatě nic a ti, kteří mají zaměstnanců málo, budou mít velmi a velmi nízkou podporu. Vládě nejde o nic jiného, než aby vyplatila co nejméně peněz,“ poznamenal k tomu předseda Výboru podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Stanislav Balík z Masarykovy univerzity v Brně k tomu poznamenal, že se vláda chová, jako by krizová situace nastala teprve teď a ona teď začala hledat řešení. „Ale my v ní jsme už skoro rok,“ připomněl politolog.

„Z mého pohledu je to velmi nešťastná cynická hra s lidskými životy,“ zaznělo z úst ekonoma Krištoufka.

„Bohužel, v současné chvíli i v posledních týdnech, jsme byli ‚best in covid‘,“ přisadil si ještě Šerý s odkazem na slova premiéra Babiše z léta minulého roku, že jsme ve srovnání s ostatními částmi světa nejlepší v boji s pandemií.

Premiér Andrej Babiš se z této krize snaží najít cestu v zemích, jako jsou Srbsko a Maďarsko, které nakoupili ruskou vakcínu Sputnik V. A sám uvěřil dezinformaci, která se po sítích o této ruské vakcíně šíří. Ruská strana tvrdí, že už podala žádost o registraci vakcíny Sputnik V u Evropské lékové agentury, s čímž operoval i Babiš.

Jenže jde o výmysl. Nepožádala.

Ruská strana se s žádostí o registraci vakcíny obrátila na profesní sdružení Evropskou lékařskou asociaci. Používá sice stejnou zkratku EMA, ale nejde o regulační orgán EU.

„Já tady vidím dvě možnosti, proč to udělali. Zaprvé nevěří tomu, že by to schválení prošlo a za druhé chtějí hrát politickou hru s některými evropskými zeměmi, aby obešly ty evropské regulační orgány, aby se nechaly možná až korumpovat tím, že budou preferenčně dostávat ruskou vakcínu. A co za to bude Rusko chtít, to je ta otázka,“ uvedl k tomu biochemik Jan Konvalinka před kamerami veřejnoprávní televize.

Když se Babiš dozvěděl, že Rusko ještě nepožádalo o schválení vakcíny Sputnik V, oznámil, že Česko nebude tuto vakcínu kupovat.

