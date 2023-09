Slovenské volby: Panské rady z Prahy? ČT či Tomáš Cikrt. A jako vrchol odhalený starosta Novotný

Naši východní sousedé dnes vyrazí k předčasným volbám a až do 22 hodin večer budou rozhodovat o novém složení Národní rady Slovenské republiky. Jistou roli v těchto volbách hraje i čeká karta, konkrétně rady českých politiků Slovákům, jak by měli hlasovat. S takovou radou vyrazil přímo do Bratislavy i expremiér Andrej Babiš (ANO) a doporučil Slovákům, aby hlasovali pro Roberta Fica. Ještě před ním se k volbám vyjádřil prezident Petr Pavel, který se nepřímo vymezil proti Ficovi. Ale zajímá vůbec Slováky, co si myslí Češi?

reklama

Slováci dnes rozhodnou o novém složení svého jednokomorového parlamentu – Národní rady Slovenské republiky. Poslední volby vyhrál Igor Matovič se svým hnutím OLANO. Získal 25 % hlasů. Ale v pozici předsedy vlády Slováky zklamal, v polovině funkčního období musel odstoupit. Na postu předsedy vlády ho tehdy nahradil jeho stranický kolega Eduard Heger, ale ani ten nedokázal volební období dokončit, protože Matovič se jako ministr financí v Hegerově vládě rozhádal s koaličními partnery. Politická scéna se proto nakonec dohodla na vypsání předčasných voleb, k nimž zemi dovedla úřednická vláda. První v historii Slovenska.

Odhady voličských nálad v posledních dnech naznačovaly, že volby nemají jednoznačného favorita. O první místo se přetahoval Směr-SD expremiéra Roberta Fica a Progresivní Slovensko Michala Šimečky.

Jistou roli v těchto volbách hraje i česká karta, konkrétně rady českých politiků Slovákům, jak by měli hlasovat. S takovou radou vyrazil přímo do Bratislavy i expremiér Andrej Babiš (ANO) a doporučil Slovákům, aby hlasovali pro Roberta Fica. Ještě před ním se k volbám vyjádřil prezident Petr Pavel, který se proti Ficovi vymezil.

Při pobytu v New Yorku na Valném shromáždění OSN Pavel konstatoval, že některá Ficova vystoupení odpovídají zájmům ruské propagandy. „To by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak,“ řekl Pavel pro ČTK.

Expert na politický marketing Oto Klempíř v rozhovoru pro CNN Prima News poznamenal, že Slováky podobné rady z Prahy dráždí. „Nedostalo se mu dobrého přijetí, jelikož Slováky nejvíce dráždí panské rady z Prahy,“ komentoval slova prezidenta Pavla o Slovensku.

Komentátor Martin Schmarcz se přidal. „Vlastně řekl, že pokud si nezvolí toho, koho on chce, zhorší se naše vzájemné vztahy. To byla obrovská chyba. Dokonce i Fico v reakci na toto prohlášení uvedl, že i když má jiné názory než Pavel, může v případě výhry zaručit, že na česko-slovenskou vzájemnost to nebude mít výrazný efekt. Zajímalo by mě, jestli toto chybné rozhodnutí vymyslel Pavel sám, nebo mu poradil některý z poradců, protože pokud ta formulace pochází z hlavy jeho týmu, musím říct, že tak velkou chybu jsem nečekal,“ zdůraznil.

Ke Slovákům na svém facebooku promluvil i český expremiér narozený v Bratislavě Andrej Babiš a doporučil jim, aby volili Fica, protože z jeho pohledu hnutí Progresivní Slovenko nabízí totéž, co čeští Piráti. Vítání migrantů a legalizaci drog. „Progresívne Slovensko je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody,“ nechal se slyšet Babiš.

„Vlastně chce říct: ‚Progresivci vás zaženou do područí Západu.‘ Mluví hlavně k Ficově skupině voličů, tedy ke starším lidem, kteří mají v paměti pragocentrismus. Bude ale vnímán jako napůl Čech a napůl Slovák, který mistruje Slováky, co je špatné a co dobré. A právě proto nemá na Slovensku nijak velkou šanci kohokoliv oslovit,“ ohodnotil Klempíř Babišovo vystoupení v čase předvolebního moratoria daného zákonem.

Někdejší zpravodaj ČT v Bratislavě Petr Obrovský si na sociální síti X položil otázku, kde vůbec čeští politici berou tu chuť posílat Slovákům nějaké rady. Zvlášť když Slováky vlastně názory Čechů na slovenské volby prakticky vůbec nezajímají.

„Po třech letech života na Slovensku jsem přesvědčen, že tamní voliče názor Andreje Babiše nezajímá. Ohledně doporučení našich bývalých prezidentů platí to samé. Nechápu, kde se bere v českých politicích potřeba posílat tyto vzkazy,“ napsal Obrovský k Babišovu vystoupení.

Pár slov k české kartě ve slovenských volbách poznamenala i publicistka Karolína Stonjeková, podle níž by Češi volby na Slovensku sice měli pečlivě sledovat, ale opravdu jen sledovat, a rozhodně by Slovákům neměli dávat dobré rady. Prezident Pavel podle ní tak akorát Robertu Ficovi přidal body.

„Chtěl-li náš prezident Robertu Ficovi přihrát politické body, asi těžko to mohl udělat lépe než tímto nešťastným a v podstatě zcela zbytečným prohlášením, jímž řadu našich sousedů prostě a jednoduše naštval. Jistě, za tento výrok může jak Pavlova politická nezkušenost, tak i jeho sympatie k prezidentce Čaputové, s níž je Fico dlouhodobě na kordy. Ani jedno ale Pavla neomlouvá,“ napsala Stonjeková v komentáři pro CNN Prima News.

Se svou troškou do mlýna přispěl také někdejší mluvčí na ministerstvu zdravotnictví Tomáš Cikrt, který se ostře vymezil proti Ficovi. Ve vzpomínkách se vrátil do časů sametové revoluce, kdy studoval v Bratislavě.

„Tenkrát jsme na Farmaceutické fakultě v Bratislavě uvítali na besedě disidenta Milana Šimečku, mírného a moudrého člověka, kterého jsme poslouchali se zatajeným dechem. Byl to původně Čech a učitel marxismu, ale osudy lidí v československých dějinách nejsou přímočaré, důležitý je součet na konci. Milan Šimečka byl mimo jiné po roce 1989 předsedou Rady konzultantů prezidenta Václava Havla. Vnuk Milana Šimečky Michal Šimečka je lídrem Progresívneho Slovenska, strany, která má šanci zítra porazit Robeta Fica. Toho Fica, který se z proevropského levičáka stal nejprve mafiánem, potom popíračem covidu a nakonec agentem Ruska,“ vyjádřil svůj názor včera Cikrt na svém facebooku.

Dále Cikrt zmínil, že „Fico šíří nenávist, vulgární styl politiky, bezostyšně lže“. Pokud by se potřetí stal premiérem, Slovensku to z Cikrtova pohledu neprospěje. A navíc by prý jeho vítězství nahrálo Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi.

„Přestože se nesmíme plést Slovákům do jejich voleb, tentokráte se nás sakra týkají. Pokud uspěje Fico, začnou ho Babiš, Okamura a spol. kopírovat. To znamená, že přitvrdí, protože se jim bude zdát, že je to účinný způsob, jak ve středu Evropy vyhrát volby. Budou více lhát, budou šířit více nenávisti, budou hrát dle moskevských not,“ vyjevil Cikrt.

Ale v pátek byl Cikrt ještě optimista a vyjádřil naději, že sobotní volby vyhraje již zmíněný Michal Šimečka.

K volbám na Slovensku, ale spíše k počínání České televize, se vyjádřil i bývalý poslanec za ČSSD Michal Hašek. „Progresivní Slovensko srdnatě přežívá. Může porazit Fica,“ napsala veřejnoprávní ČT. A Hašek se neudržel. „Neskutečné. Slovenská volební kampaň za peníze českých koncesionářů aneb Kavky v akci,“ vypálil.

Pražské poradenství slovenským voličům završil starosta městské části Řeporyje Pavel Novotný, který k volbám pozval sérií fotografií v odhalených pózách, kde největší množství textilu představuje slovenská vlajka.

Psali jsme: „Však tomu naštvanému volovi ukaž průkaz, ty k****e.“ Ptali jsme se na slovenské volby v rodišti Jánošíka „Pořád mi to nevychází.“ Slovensko asi čeká pat. Zkušený politik čte v předvolebních datech Lavička (Svobodní): Slovenské volby - levice versus ultralevice Okamura (SPD): Cenzura v přímém přenosu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama