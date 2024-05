Slovenští novináři po atentátu na Fica: Motiv je teď druhořadý. Budou té situace zneužívat

reklama

„Nevíme všechny podrobnosti. Víme, že se uskutečnil atentát na Roberta Fica hned po jednání vlády v Handlové,“ sdělila Balogová, že je možné hovořit o útoku jako o atentátu. „Je to pokus o vraždu a musím říct, že jsme všichni zůstali v šoku, a myslím, že i celá země. Právě proto, že je to ohavný trestný čin a je to velmi nebezpečné překročení červené linie. Tento pokus o vraždu nás skutečně tahá na úroveň zemí, kde se zabíjejí politici, zabíjejí se různé osobnosti, kde si ‚nenávist‘ bere do rukou zbraň a takto řeší frustraci nebo jakékoliv jiné pocity nebo životní postoje. Je to velmi nebezpečný precedens a skutečně se to týká každého jednoho občana v této zemi. A neumím si ani v tento moment představit, jaké to může mít následky. Ale myslím si, že si velmi dlouho budeme tento moment pamatovat. Musím dodat i to, že velká část země myslí nyní na Roberta Fica a upřímně si přejeme, aby tento útok přežil a aby se uzdravil,“ zmínila Balogová.

Krpelan její slova doplnil. „V první řadě chci říct, že tento útok naprosto odsuzuji. Je to neospravedlnitelná věc a Robertu Ficovi určitě všichni přejeme brzké uzdravení. Z těch videozáběrů, které jsem viděl, tak to vypadá tak, jako kdyby po skončení jednání vlády Robert Fico vyšel si podat ruku s občany. A očití svědci hovoří o tom, že jeden muž, když byl u něj Robert Fico blízko, vytáhl zbraň a několikrát vystřelil. To, co jsem viděl, byl okamžitý zásah policie a ochranky. Ochranka do pár sekund naložila Roberta Fica do automobilu a odvezla ho do nemocnice. Policie ve vteřinách zareagovala a útočníka zpacifikovala a zadržela,“ řekl Krpelan.

Dá se něčemu takovému předejít? „Je třeba říct, že každý ze tří ústavních činitelů má kolem sebe poměrně početnou ochranku, ale nejlépe jsou tito lidé zabezpečeni v chráněných budovách, do kterých mají lidé přístup, jen když projdou kontrolou. Nejnebezpečnější místa jsou právě místa na ulici. Mnohé atentáty ve světě se staly právě v ulicích. Pravda je taková, že před každým plánovaným výjezdem chráněné osoby policie několik hodin předtím zabezpečuje toto prostranství, ať už příslušníky policie, kteří jsou v uniformách, nebo příslušníky policie, kteří jsou v civilu. A monitorují všechno, co se na tomto území stane. Nikdy však nezkontrolují každého člověka, dávají si víc pozor na lidi, kteří se chovají nervózně nebo podezřele. Takové lidi mohou legitimovat a zkontrolovat, ale v případě, pokud je to člověk, který se chová absolutně klidně, tak nemají důvod ani policisté zabránit takovémuto člověku přijít do bližšího kontaktu s chráněnou osobou. A je třeba říct, že navzdory tomu, že osobní ochránci stojí od chráněných osob několik centimetrů, tak je prakticky vyloučené, aby zabránili takové situaci, k jaké došlo. Nyní bude určitě velká diskuse o tom, kdo selhal, neselhal. Je to mimořádně náročná situace. Zažil jsem množství výjezdů prezidenta nebo i jiných chráněných osob, které jsme potkávali na různých veřejných setkáních. Skutečně musím říct, že slovenská policie, úřad pro ochranu ústavních činitelů, si dávají velký pozor na to, aby se takové věci neděly. Ale jak říkám, nezabránili tomu ani v USA při atentátu na prezidenta Kennedyho, Ronalda Reagana nebo při atentátu na primátora Varšavy. Takové věci se dějí i v Německu. Je to mimořádně těžká situace, věřím, že se to už nikdy nebude opakovat ani na Slovensku,“ dodal Krpelan.

Balogová následně hovořila o tom, že v tomto momentu by bylo nesprávné spekulovat nad motivem. „Právě proto, že toto je moment, který jednoznačně má být věnovaný tomu, že bychom měli vyjádřit nějaký druh odsouzení této vraždy. Motiv je druhořadý. Umím si představit, že politicky budou mnozí lidé zneužívat tuto situaci, a hlavou mi běží různé scénáře a různá vyjádření, kdo to způsobil a kdo za to může. Ale v tomto bodě bych se skutečně vyhnula takovéto spekulaci,“ řekla Balogová. Výroky Andreje Danka, který po útoku hovořil o tom, že nyní ztratí zábrany, nechtěla Balogová komentovat.

„Jsem mentálně připravená, že nejen Danko, ale mnozí další budou zneužívat tuto tragédii ke svým politickým cílům, ale já bych se vlastně komentování, ať už atmosféry ve společnosti, nebo motivací toho útočníka, v tomto bodu vyhnula. Možná bych jen dodala, že naše společnost je skutečně momentálně plná nenávisti a mnozí lidé dlouho opakovali, že nenávist je nebezpečná v tom, že se může obrátit vůči komukoliv. Toto je asi přesně ta myšlenka, kterou bych ukončila z mé strany i okomentování, co k této vraždě vedlo,“ dodala Balogová.

Uměl si Krpelan představit, že by se něco takového mohlo stát? „Představit si umím všelicos, ale nevěřil jsem, že se něco takového může na Slovensku stát. Nebo takhle: nechtěl jsem věřit, že se něco takového může stát. Pamatuji si i útok před několika lety, kdy člověk s atrapou pistole namířil zbraň na v tom čase prezidenta Václava Klause a ochranka nezareagovala úplně adekvátně. Tím chci říct, že i v tomto prostoru střední Evropy se takovéto situace zjevně dějí. Je k zamyšlení – a je to úloha politiků, zda v době, kdy máme válku v sousední zemi a kdy je bezpečnostní situace v Evropě i v souvislosti s jinými teroristickými skupinami, které působí poměrně daleko od našich hranic, bychom se neměli zamyslet nad tím, jak víc posílit bezpečnost nejen politiků, ale i občanů na Slovensku,“ dodal Krpelan.

„Opět stojíme na křižovatce, která je velmi zásadní v tom, jak se vypořádáme s nahromaděnou nenávistí ve společnosti a jak se vypořádáme s tímto atentátem, pokusem o vraždu premiéra Fica. Jak politici odolají tomu, aby zneužívali tuto tragédii a vlastně zvyšovali, pumpovali další nenávist do země. Myslím si, že toto je něco, co velmi těžko dokážou usměrňovat, a myslím si, že je to velmi nebezpečná cesta, neboť skutečně, jak jsem říkala na začátku, překračujeme rámec normální demokratické země. Je to jako tabu. Zlomí se jedno tabu, a jako kdyby někdo oznámil, že i takto se dají řešit ať už osobní problémy nebo politické přesvědčení nebo frustrace. Nevíme ještě, jaká byla motivace útočníka, ale je to skutečně brutální odkaz do společnosti. A je to i mezinárodně velmi závažná věc. Od chvíle, kdy se objevila zpráva, v jednom kuse mi zvoní telefon, volají mi zahraniční novináři a samozřejmě každý chce nějaký pokus o vysvětlení, co se vlastně stalo. Ale já záměrně vlastně odolávám tomu spekulovat, co vedlo k této vraždě, nebo jak říkám, toto má být moment uvědomění si vážnosti této situace,“ zmínila Balogová.

„Měli bychom nyní udělat jeden krok zpět a skutečně bychom si mohli uvědomit závažnost těchto momentů. Neměli bychom se unáhlit v komentování nebo v různých spekulacích, ale měli bychom si uvědomit, že velmi bude záviset na tom, jakým směrem se bude tato země ubírat, jak se postavíme k této velmi závažné události,“ dodala Balogová.

„Politici by se měli v první řadě pokusit uklidnit tuto situaci, nerozdmýchávat vášně, neboť toto je to poslední, co potřebujeme, aby emoce byly vyhrocené na maximum. A my jako jednotlivci bychom měli vážit slova, která říkáme do veřejného prostoru, která píšeme na sociální sítě, která použijeme v diskusi v našich bublinách, neboť mnozí si často neuvědomujeme, co mohou slova, nejen skutky, způsobit,“ zakončil Krpelan.

Psali jsme: Mrazivé: Fico tušil, co se stane „Práce neziskovek a médií.” Ze Slovenska po postřelení Fica „Tohle se stalo ve střední Evropě. Šokující.“ Atentát na Fica. Zpráva letí bleskově světem „Jste spokojení? Fico bojuje o život.“ Danko křičel na tiskovce. Hrozba novinářům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama