Šmarda do toho v přímém přenosu hodil vidle: Radši být hlavou ve městě než ocasem ve vládě

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda už není kandidátem ČSSD na post ministra kultury. Připustil, že by mu bylo stydno, kdyby jej premiér Andrej Babiš představoval ve vídeňské opeře rakouskému kancléři, nebo v Národní galerii říkal Babiš prezidentu Macronovi, že je ministr kultury. „S problémy, které Babiš má... byl bych raději, kdyby mě představoval někdo jiný. Styděl bych se, ale vydržel bych to,“ podotkl na úvod.

Vyjádřil se k Babišově kritice o tom, že neumí cizí jazyky a nedokáže reprezentovat. „Kdyby přišel s těmi výhradami a všemi těmi řečmi, které vede, už před třemi měsíci, když odesílal mou nominaci na Hrad, tak jsme si mohli všichni užít hezké prázdniny a byli bychom v pohodě,“ kroutil hlavou Šmarda. „Nevím, proč z nás všech dělal tři měsíce blázny,“ doplnil.

Psali jsme: Předčasné volby! Nepolezu do zadku! Šmarda to „položil“ a po show ČT oznámil rozhodnutí

„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci, nedává to vůbec žádný smysl,“ oznámil do kamer České televize Šmarda, který se svým rozhodnutím již obeznámil i předsedu ČSSD Jana Hamáčka. „Po diskusi, kterou jsme před chvílí s Hamáčkem vedli, mě v mém rozhodnutí nakonec podpořil,“ doplnil Šmarda.

„Už tu nebudu s nikým hrát žádné hry typu: Počkáme a budeme ho ještě chvíli trápit a on pak odstoupí sám, abychom ho nemuseli z té pozice odvolávat. Tak tyhle habaďury mě otrávily,“ dodal Šmarda s tím, že s těmito hloupostmi už nehodlá ztrácet dál čas.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nyní dává premiérovi za pravdu v tom, že pro něj v jeho vládě skutečně místo není. „Po jeho posledních vyjádřeních, kdy mu vadí, že jsem se dokonce ohradil proti jeho kritice, nebo nemístným výrokům ministryně Schillerové vůči ministryni Maláčové nemůžu v té vládě být,“ zopakoval Šmarda důvody, proč se vzdává nominace své strany na ministra kultury. V podobném duchu prý bude dávat doporučení i sociální demokracii, když neví, jak se k nim postaví.

„Určitě je lepší být hlavou Nového Města na Moravě než ocasem v celé České republice,“ shrnul Šmarda s nadsázkou. Nevěří tomu, že by svůj názor Babiš měnil jen proto, že se bojí jeho kritiky. „Možná je to nějaká obava z konfliktu s panem prezidentem,“ zmiňuje další důvod, proč jej předseda vlády ve vládě nechce.

V jedné věci měl ohledně něj prý prezident Zeman pravdu. A sice že mu chybí přímý mandát od lidí. Tento nedostatek chce Michal Šmarda napravit, přičemž první příležitostí budou senátní volby.

O reakci na jeho vyjádření požádala Česká televize druhého koaličního partnera z hnutí ANO, poslance Aleše Juchelku, podle kterého Šmarda svým rozhodnutím „situaci odšpuntoval“. Oponoval však, že nemá pocit, že by právě premiér Babiš situaci okolo ministra kultury blokoval. „Byl tím, kdo aktivně jednal. To je nyní záležitost pana prezidenta, který není schopen jméno Šmardy akceptovat!“ zastával se Juchelka předsedy vlády. Zmínil, že problém může sahat daleko do minulosti. „Zeman je z ČSSD, může to být jejich nějaká vnitřní sociálnědemokratická hra,“ přemítal Juchelka.

K tomu, že Babiš nejdříve navrhne ministra a za pár týdnů obrátí a oznámi, že s ním nechce být ve vládě poslanec z hnutí ANO podotkl, že premiér říkal již od začátku, že Šmarda není vhodným kandidátem. „Není to žádná novinka, v tuto chvíli to vyvrcholilo poté, co Šmarda kritizoval ministryni Schillerovou,“ řekl s tím, že jinak se může kritizovat, pokud jste ve vládě, a jinak, pokud jste jejím nominantem.

Ing. Aleš Juchelka BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po většinu času Juchelkova řečnění se Šmarda usmíval. „Mě tady ty hrátky odšpuntovávání a zašpuntovávání už nebaví,“ povzdechl si a dodal, že Juchelka nyní situaci vysvětlil jen z jejich úhlu pohledu. „Oni to prostě vidí jinak, respektuji to a nemám k tomu už více co dodat,“ konstatoval smějící se Šmarda.

Nikdo nechce, aby vláda skončila a pokračovala v jiné vládní konstelaci, navázal pak na jeho slova Juchelka. Vláda je podle něj úspěšná a plní koaliční program. „Daří se nám plnit zvyšování důchodů i plnit program ČSSD, jako je karenční doba. Udělala se celá řada kompromisů,“ poznamenal.

Poté už moderátor s poděkováním rozhovor ukončoval, Šmarda se ještě ale přihlásil o slovo. „Víte, to je přesně ten způsob, který mi vadí a proč jsem kritizoval komunikaci hnutí ANO. V tuto chvíli je zvyšování důchodu kompromis ve prospěch ČSSD. Ve chvíli, kdy se důchody zvyšují, tak to ale zařídil Babiš a ČSSD s tím nemá nic společného,“ zlobil se Šmarda a zdůraznil, že je potřeba si tyto dvě věci říkat naráz. „Ona totiž je teď otázka, jestli zvýšení důchodu je ústupek ve prospěch ČSSD, nebo jestli je Babiš zvyšuje v červené čepici, jak říká ‚čau lidi‘, že jo!“ dodal Šmarda.

Juchelka na to konto poznamenal, že se Šmarda snaží problém jmenování ministra kultury přehodit na premiéra. „Je to ale vnitřní záležitost ČSSD,“ myslí si. Nyní se musí počkat na další vývoj. Během úterý se má sejít premiér s prezidentem, kde jej bude informovat o dalším postupu.

Psali jsme: Předčasné volby! Nepolezu do zadku! Šmarda to „položil“ a po show ČT oznámil rozhodnutí O Trikolóře šíří dezinformace. Hlavně ti, co prý bojují s dezinformacemi. Babiš a ČSSD nás nezajímají, říká Majerová-Zahradníková Havel, ten přímo diktoval! Zdeněk Zbořil trochu jinak o Zemanovi a vládní krizi Na ČT pozvali politologa Kroupu: Kdyby řidič dodržoval silniční pravidla jako Zeman Ústavu, skončí ve vězení















Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab