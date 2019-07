Šmarda, to nemají lepšího? Babiš zavolá Hamího, Maláčovou a Petříčka a řekne jim, ať jdou do... Jaromír Soukup se rozjel

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup spekuluje, co se asi tak stane na konci srpna. Andrej Babiš si možná předvolá členy ČSSD a řekne jim, aby šli do...

Politická krize kolem Ministerstva kultury zatím stále nebere konce. Současný šéf resortu Antonín Staněk měl sice podle představ ČSSD a předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) skončit na konci května, předseda vlády požádal k tomuto datu o Staňkovo odvolání, ale prezident Zeman premiérův požadavek ignoroval. Prozatím je tedy Staněk stále ministrem kultury.

Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 10% Nechci 90% hlasovalo: 20204 lidí

ČSSD si dál trvá na tom, že Staněk musí skončit a na jeho místo má nastoupit místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Ten dal v nedávném rozhovoru pro Info.cz najevo, že by rád zvedl plat uklízečkám pracujícím v oblasti kultury a českou politiku by orientoval spíše na pohled do budoucna.

Prezident Zeman po několika týdnech otálení přislíbil, že Staňka odvolá s dvouměsíční zpožděním, tedy 31. července. A pokud jde o Šmardu, Zeman je připraven vynést ortel v polovině srpna. Co když to znamená, že se rozhodne Šmardu nejmenovat? Sociální demokraté možná doufají, že pak Babiš podá na prezidenta kompetenční žalobu.

Podle Jaromíra Soukupa se pak může stát, že si Babiš pozve sociální demokraty na pohovor a vykopne je z vlády.

„Andrej Babiš oznámil, že pokud se situace s ministrem kultury nevyřeší do konce srpna, tak ‚učiní zásadní krok‘. V ČSSD už se asi bouchalo šáňo, že to bude kompetenční žaloba na prezidenta. V kontextu včerejšího rozhovoru pana Babiše v Právu to ale spíše vypadá, že pan premiér zavolá Hamího (Jana Hamáčka), Maláčovou a Petříčka a řekne jim, že když nemají nikoho lepšího než ŠMARDU, tak ať jdou do... opozice,“ napsal Soukup na sociální síti Facebook.

Od několika lidí v diskusi pod příspěvkem zaznělo, že si vykopnutí sociálních demokratů z Babišova kabinetu z celého srdce přejí.





