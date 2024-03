Šmarda vystartoval proti Rusku. Ale dostal za Zaorálka

Předseda SOCDEM Michal Šmarda na sociální síti schytává za výroky a postoje lídra kandidátky Sociální demokracie do Evropského parlamentu Lubomíra Zaorálka. Ozývá se kritika, že jeho vyjádření do médií z poslední doby jsou nehorázné a sympatizuje s „masovými vrahy“.

Šéf Sociální demokracie Šmarda se na platformě vyjádřil k nedemokratickému ruskému režimu a prezidenta Vladimira Putina označil za agresora a zločince. Na tom se podle něj nic nezmění, i když opět obájil prezidentský mandát.

„V Rusku žádná demokracie není. Když se Ruskem zaklínají tzv. vlastenci, je to fakt chucpe. Putin je viník současného napětí ve světě a spoluviník mnoha probíhajících krizí. Lidé v Rusku žijí v bídě a nemají základní občanská práva.

Putin válkou, hledáním vnějších nepřátel a agresivitou jen řeší vlastní neschopnost vybudovat z Ruska úspěšnou zemi, která má dobré vztahy se sousedy. I kdyby měl 110 % ve zmanipulovaných volbách, pořád to bude jen agresor a zločinec,“ konstatoval Šmarda.

Lidé v Rusku žijí v bídě a nemají základní občanská práva. Putin válkou, hledáním vnějších nepřátel a… — Michal Šmarda • Sociální demokracie (@MichalSmarda) March 18, 2024

Netrvalo dlouho a objevily se narážky na lídra kandidátky SOCDEM Zaorálka v eurovolbách, který podle některých v médiích prezentuje odlišnější názory.

„Váš lídr do EP to vidí jinak a den co den v českých médiích leze do prdele masovým vrahům,“ opřel se do bývalého šéfa Sněmovny, ministra zahraničí a kultury Zaorálka právník a člen ODS Ondřej Šimíček.

To určitě nedělá — Michal Šmarda • Sociální demokracie (@MichalSmarda) March 18, 2024

Šmarda se Zaorálka následně zastával, že nic takového podle něj Lubomír Zaorálek nedělá. Šimíček kontroval, že Zaorálek razí politiku srovnatelnou s SPD či Trikolorou. „Mimochodem Vás mám rád Michale, ale to, co předvádí Zaorálek v médiích, je srovnatelné s Okamurou nebo Trikolorou. Nehorázné pro člena a představitele sociální demokracie,“ dodal Šimíček.

Mimochodem Vás mám rád Michale, ale to, co předvádí Zao v médiích, je srovnatelné s Okamurou nebo Trikolorou. Nehorázné pro člena a predstavitele sociální demokracie — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) March 18, 2024

Podle Zaorálka se Evropa musí změnit. Aby přežila, měla by přestat být v zahraniční politice pokrytecká, a říkat například, jaký je maďarský premiér Orbán zloduch, že nechce Ukrajinu v EU. Připomněl, že v Evropě je řada zemí, kterým Orbánův postoj vyhovuje, jmenoval například Nizozemsko a Francii. V Evropě chce Zaorálek bránit tzv. „odtokovému systému“, kvůli kterému do zahraničí odchází z ČR 400 miliard korun ročně.

