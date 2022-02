Smrt Františka Mrázka. Mordparta spěla k cíli, pak jim to sebrali. Tohle Interview ČT ještě neslyšelo

reklama

„Devadesátky jsem sledoval jenom zprostředkovaně. Neměl jsem sílu se na to dívat, to je komerční projekt, který kopíruje nějakou realitu. Ale samozřejmě to vnímám od mnoha lidí,“ sdělil úvodem Tichý. Jeho osobně se žádné scény v seriálu nedotkly, ale ví, že „kluci z mordparty“ nejsou úplně nadšení z toho, jak to vůči nim vyznívá.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 16% Ne, je to nehorázné přirovnání 77% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 43791 lidí

Následně se zmínil také o tom, kdo byl nejnebezpečnější a čím. „Založili jsme na konci devadesátých let velký kriminální spis, který dostal název Krakatice. Ten spis měl ve vínku prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Klíčovou postavou a osobou byl František Mrázek a od něj se odvíjelo celé jeho společenství. Takže my jsme vytahali i staré spisy, poskládali jsme to, analyzovali jsme to. Naším cílem bylo jít po skupině těchto lidí. Ten jejich přesah byl vlastně do všeho, co v těch devadesátkách vzniklo – privatizace, pašování, tunelování, to byly prostě tyhle velké ekonomické kauzy... A v tomhle ten František Mrázek a lidé s tím spojení prostě byli a tam my jsme dokumentovali spojení s těmi lidmi. Aby mohl fungovat, potřeboval několik zásadních věcí – potřeboval mít komplice u policie, pokud možno na státním zastupitelství, nejlépe ještě u soudů, a hlavně také politiky. Takže tohle my jsme dělali,“ poznamenal Tichý, že nejhorší bylo propojení gangsterů s politiky. „Ale zároveň to bylo hrozně těžké dokumentovat,“ dodal.

Psali jsme: „BIS nepřetržitě natáčela Františka Mrázka. Kamera v 8. patře na balkoně. V den jeho vraždy pak..." Slova, u kterých se zapotí i ředitel Koudelka

„Výsledek Krakatice... To byl spis, kde jsme se vlastně odrazili. My jsme to poskládali, začaly problémy, útoky na nás, přejmenovali jsme nový spis, který se jmenoval Kmotr. A náš cíl byl prostě zavřít Františka Mrázka za něco, za nějaký pakatel – a že jsme počítali s tím, že když bude zavřený, takže se rozmluví lidé, kteří do té doby nemluvili, protože se ho báli. Tak jsme tam měli takové pokusy, asi se k nim nebudu vracet, ale byly to menší věci, ale byly nadějné,“ hovořil dále Tichý, že případy se pak předávaly dál, on byl jen operativcem.

Psali jsme: Lovec mafiánů Karla Tichého je bestseller

Cení si zejména toho, že dokázal s kolegy zabránit vytunelování státní firmy Čepro. „Tam kdyby se těm zločincům podařilo dotáhnout to, co měli v plánu, tak by český stát přišel o miliardy korun a o státní firmu. Tomu jsme my zabránili,“ zmínil Tichý, že je na toto pyšný.

Ze křtu knihy

A kdo zabil Františka Mrázka? „Mám na to nějaký názor, s mými kolegy. Třeba se ještě stane nějaký zázrak a někdo se rozmluví, nebo se objeví materiály, informace, které k tomu někde jsou. A možná tam dojde k nějakému posunu. Ale my jsme byli přesvědčení, že největší problém tady v tomto případu byl ten, že se snažil prodat firmu Setuza, a tam se střetlo několik zájmů, několik různých skupin, několik podnikatelů, i politických zájmů. A František Mrázek ještě ke všemu s námi začal před svým koncem komunikovat a docela jsme se posouvali i v rámci toho, že by nám byl schopen objasnit celou řadu dalších ekonomických kauz.

Psali jsme: Nikdo neměl vědět: Havel se snažil pomoci kriminalistům, kteří vyšetřovali ČSSD a Klausovu ODS. Marně. Krev tekla dál

A stala se tato věc. Myslím si, že velice podcenil toto nebezpečí, které mu hrozilo. Ale vnímal ho – původně na něj byl nasazen můj informátor, který když už se dostával, tak byl zavražděn, a byl zavražděn krátce potom, co mi zavolal a řekl, že jede od Mrázka a má pro mě ty věci, které položí vládu. Po této smutné události jsme na Mrázka nasadili mého zástupce pana Oldřicha Kopa, což byl velice schopný pracovník kriminální služby. Začal komunikovat s Mrázkem, samozřejmě jsme očekávali, že se to velice nebude líbit řadě lidí. Dokumentovali jsme, abychom kryli sebe i Oldu Kopa. Schůzky se dokumentovaly, nahrávalo se to, s tím se pracovalo. A jako blesk z čistého nebe, i pro nás, přišla ta zpráva, že Mrázek byl zavražděn,“ rozpovídal se Tichý.

„Asi nejvíc by k tomu mohl nyní mluvit Pavel Šrytr, což byl bodyguard. Dalším je Radovan Krejčíř a myslím si, že ví detaily z této kauzy,“ míní Tichý. „Jsem přesvědčený, že kdyby kauza vraždy zůstala pražské mordpartě, která s námi velice úzce spolupracovala a měli jsme připraveno, jak postupovat a co budeme prověřovat, tak jsem přesvědčen, že bychom to objasnili. Pro nás nepochopitelně přišel ten rozkaz, že se všechno sebere a dá se to na Zbraslav. A tam to dostali kolegové, kteří to možná mysleli dobře, ale nevěděli o tom vůbec nic,“ dodal Tichý a nevyloučil ani to, že by za vraždou Mrázka mohl být politický zájem.

Psali jsme: František Laudát varuje Rusko: Teď hazardujete se svojí existencí Svobodní: Nesmíme dovolit, aby hotovost zanikla Havlíček (ANO): Dopadlo to dle očekávání Bartík „Zemanova rakovina“ bude usilovat o řetěz. Sever Brna zažije zajímavou kampaň

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama