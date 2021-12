Smrt Rakušana? Tajemné peníze STAN: Nová fakta. Zase Michalik

reklama

Z transparentního účtu Starostů a nezávislých je zřejmé, že po volbách začali dostávat sponzorské dary ve výši 100 až 200 tisíc a některé z firem, od nichž peníze přišly, jsou propojeny se společnostmi na Kypru. Ten je v EU považován za daňově velmi přátelskou zemi.

V prosinci poslala Starostům sto tisíc společnost Nemohold spojená s kyperskou společnost Urbania Investments Limited. Jediný člen představenstva společnosti Nemohold sídlící v Brně Jiří Fajkus v tom nevidí problém.

„Kvůli tomu mě zdržujete? My jsme soukromá společnost a můžeme svobodně rozhodovat o tom, komu přispějeme. Asi jsme si to vyhodnotili, že tady je vhodné přispět. To je vše, na shledanou,“ zavěsil.

Další informace naleznete zde

Od Starostů už zaznělo, že firmy nemohou od budoucího vládního hnutí čekat za své sponzorské dary nějaké výhody.

„U některých dárců jsme zaznamenali, že nechtěli poslat dar na kampaň, kterou jsme vedli s Českou pirátskou stranou. To je jedno z možných vysvětlení, proč tito dárci poslali finanční obnos až po volbách,“ uvedla Lucie Krejčová, manažerka hlavní kanceláře STAN. „Motivaci dárců samozřejmě nemůžeme znát. Můžeme ale vyloučit, že bychom vycházeli jakkoliv vstříc někomu, kdo nás finančně podporuje. Dárce ostatně výslovně v darovací smlouvě podepisuje, že poskytuje dar dobrovolně a nespojuje s ním žádnou protislužbu,“ zdůraznila.

Přesto může tato kauza představovat problém, protože jde v relativně krátké době o již druhou zmínku Starostů ve spojitosti s kyperskými firmami. Člen STAN Věslav Michalik se vzdal nominace na ministra průmyslu a obchodu poté, co vyšlo najevo, že si jeho někdejší firma půjčila peníze od neprůhledné společnosti na Kypru.

Poté, co na tuto skutečnost upozornil Deník N, Michalik prozradil, že firmu vlastní jeho žena. Vysvětlil také, že firma na Kypru se zrodila ještě před tím, než Česká republika vstoupila do EU a zdůraznil, že na samotném založení firmy na Kypru nevidí nic, co by bylo v rozporu se zákonem. Uvedl však také, že budoucí vládu nechce zatěžovat tím, aby se někdo stále dokola ptal na jeho někdejší podnikání. A proto se postu ministra vzdává.

Ing. Věslav Michalik, CSc. STAN



starosta obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže tím to neskončilo. MF Dnes teď upozorňuje, že existuje spojení mezi firmami, které posílaly Starostům peníze po volbách, a Michalikem.

„Mezi lidmi, kteří ovládají firmy posílající v současné době na transparentní účet hnutí Starostové a nezávislí (STAN) stovky tisíc korun, a politickou stranou existuje z minulosti propojení. Vede přes místopředsedu Věslava Michalika, který byl po volbách – kdy začaly finance do hnutí přicházet – kandidátem na ministra průmyslu a obchodu. Podnikatelé, kteří už poslali tři miliony korun, ovládají síť různých prodejen a obchodních domů Prior. Ty v minulosti patřily pod společnost Interkontakt Group, které Michalik v devadesátých letech radil při miliardové investici soukromé banky do této společnosti. Michalik odmítá, že by toto jeho spojení mělo nějakou souvislost s penězi, které nyní Starostům a nezávislým přicházejí. Připouští však, že se s podnikateli zná,“ napsal deník.

„Ve společnosti Interkontakt Group figuroval podnikatel Jan Tlačbaba, přítel současného místopředsedy STAN Věslava Michalika. Michalik tehdy pracoval jako finanční poradce pro velké banky a Interkontaktu radil při akvizicích,“ upozornil také list.

Na těžkosti hnutí STAN ukázal i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, jenž se netajil tím, že má pochybnosti o tom, zda mají Piráti vstupovat do vlády Petra Fialy (ODS). Kriticky se stavěl i ke spolupráci s hnutím STAN, které získalo 33 poslanců, zatímco Piráti jen 4.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Hnutí STAN v posledních dnech obdrželo několik kuriózních darů z Kypru, evropského daňového ráje. Platí, že politici by měli pracovat jen s penězi, jejichž původ umí vysvětlit. Věřím, že Vít Rakušan a STAN transakce vysvětlí, nebo peníze vrátí,“ napsal Peksa na Twitteru.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro předsedu STAN Víta Rakušana může být další zmínka o spojitosti mezi STAN a kyperskými firmami ranou pro jeho prezidentské ambice, které naznačil např. v rozhovoru v podcastu Politalk.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Teď mě oslovuje v té věci neuvěřitelné množství známých i neznámých lidí. Skutečně mám jakousi velkou pokoru k tomuhle úřadu. A nikoli k tomu současnému ani minulému prezidentovi. Mým prezidentem byl Václav Havel. To byl člověk se silným příběhem, historií a obrovitánskou životní situací. A já skutečně nevím, jestli dosahuji nějakých životních zkušeností a nějaké moudrosti, které bych dosahovat měl. Takže mě ty otázky mohou od lidí těšit, ale skutečně nejsem rozhodnutý, že bych šel za Petrem Fialou a říkal mu, že kandidátem má být Vít Rakušan,“ uvedl předseda STAN v říjnu tohoto roku.

Další informace naleznete zde

Ekonomický publicista Miroslav Motejlek tvrdí, že tyto kauzy v podstatě umrtvily šanci, že by se Rakušan na Hrad dostal. „Nesnesitelná lehkost zabití prezidentské perspektivy Víta Rakušana,“ napsal k tomu Motejlek na Facebooku.

Psali jsme: Koalice SPOLU, Piráti a Starostové: Schválili jsme usnesení o nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky Sláva! Gazdík pochválil Zemana Očkovaný třemi dávkami. Policejní prezident Švejdar má covid Když vyhrožovali jiným, neřešil. Když jde o něj, vadí mu to. Dvojí metr Víta Rakušana

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama