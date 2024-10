Smrt senátora ODS. Z okolností prý mrazí

Investigativní novinářka a členka Rady ČTK mezi lety 2019 až 2024 Angelika Bazalová, která se dlouhodobě snaží rozproudit debatu nad riziky očkování proti covidu, po zprávě o jeho úmrtí připomněla rozhovor se senátorem Krausem z 15. října.

Senátor Kraus byl velkým obhájcem plošného očkování proti covidu i chřipce. „Já jsem včera očkovaný zároveň proti chřipce a covidu. Včera ve 20 hod. Očkovala mě manželka doma, ona je zdravotní sestra. Takže když dostanu za 14 dní infarkt a umřu, tak vy řeknete, že to bylo kvůli očkování,“ řekl před čtrnácti dny v rozhovoru senátor. „Embolie je jeden z možných nežádoucích účinků covid vakcíny. Jeho úmrtí je mi líto a touto cestou bych chtěla vyjádřit soustrast všem jeho blízkým,“ napsala novinářka Bazalová s tím, že se podezření na souvislost úmrtí senátora s očkováním proti covidu musí vyšetřit a plně vyloučit.

15. 10. 2024 se v budově Poslanecké sněmovny konal Kulatý stůl. V diskusi promluvila Zdenka Němečková Crkvenjaš, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS, Roman Kraus, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu ČR, Roman Prymula, někdejší ministr zdravotnictví a vakcinolog, a Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví. Tématem kulatého stolu bylo Usnadnění dialogu o zlepšení prevence, kontroly a použití vakcíny proti chřipce, Covid-19 a RSV.

„Průběh onemocnění u očkovaných je prokazatelně podstatně méně komplikovaný. A to zvláště u seniorské populace 65+. … Uděláme vše pro to, aby vzdělanost a informovanost ohledně očkování byla skutečně pochopitelná a skutečně přesvědčila lidi, že je to věc, která jim může jen a jen pomoci. A doufám, že budeme schopni vyvrátit všechny argumenty, které nejsou podloženy reálnými daty, reálnými výsledky,“ řekl v úvodním slovu senátor Roman Kraus.

Při neformálním rozhovoru se senátorem Krausem se pak lékařka Vlaďka B., jak ji Angelika Bazalová označila, dozvěděla, že Kraus se den před konáním kulatého stolu nechal doma očkovat jak proti chřipce, tak i proti covidu. „Tak to vám udělám radost, já jsem včera očkovaný zároveň proti chřipce a covidu. Včera ve 20 hod. Očkovala mě manželka doma, ona je zdravotní sestra. Takže když dostanu za 14 dní infarkt a umřu, tak vy řeknete, že to bylo kvůli očkování.“

„Senátor Kraus zemřel 30. 10. 2024 na embolii. Očkovala ho jeho žena 10. 10. ve 20.00 doma a píchla mu obě vakcíny naráz. Díky jeho rozhovoru to víme přesně. Řekl to sám. Netajil se tím,“ napsala Bazalová. A dodala, že jedním z negativních účinků vakcinace proti covidu je právě embolie. „Embolie je jeden z možných nežádoucích účinků covid vakcíny. Jeho úmrtí je mi líto a touto cestou bych chtěla vyjádřit soustrast všem jeho blízkým.“

Podle Bazalové taková událost ne že by měla, ale musí vést k důkladnému prošetření. K vyloučení možnosti, že očkování má souvislost se skonem senátora Krause. „Tato souvislost se nejenže může, ale MUSÍ prošetřit. Předpoklad, že vakcína měla vliv na skon senátora Krause, je zcela na místě. Už kvůli tomu, aby se to neopakovalo, je třeba provést všechny kroky, aby se zjistilo, zda včerejší smutná událost s vakcínou souvisí, nebo ne,“ napsala důrazně Bazalová.

Je naprosto klíčové, aby se souvislost vyloučila, aby se prokazatelně doložilo, že souvislost mezi očkováním a skonem senátora je nesmysl, míní Bazalová. „Pokud chce někdo tvrdit, že souvislost s vakcínou není, pak to musí pečlivě doložit. Protože výrobce a kontrolní orgány musejí vyvrátit, že není. Druhá strana nemusí dokládat, že je,“ napsala.

Bazalová trvá na tom, že pokud je vedlejším příznakem očkování úmrtí, musí se daná šarže vakcíny zastavit a do vyšetření se nesmí aplikovat dalším lidem. „Úmrtí po vakcíně je důvodem k zastavení očkování danou šarží, případně k pozastavení očkování vůbec, do doby, než se daný případ vyšetří. Úmrtí nemůže být očekávaný nežádoucí účinek žádného preventivního zákroku,“ je přesvědčena investigativní novinářka.

Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně, kde vystupoval jako řečník i Roman Kraus, se zabýval i tím, že by se měly rozšířit možnosti, kde očkovat. Mluvilo se i o aplikaci vakcín v lékárnách. Tedy bez anamnézy pacienta, kterou by hlídal jeho praktický lékař. I proti tomu se Bazalová ohradila s tím, že očkování není jako housky v krámě. „Vakcína není houska na krámě. Vakcína je zásah do imunitního systému a ten se musí dělat promyšleně, individuálně a pouze tam, kde benefity převažují nad riziky. A to musí pečlivě zvážit lékař, který musí mít k dispozici všechny informace nejen o zdravotním stavu pacienta, ale o možných nežádoucích účincích. A to zejména u mRNA vakcín, jejichž možná rizika stále nejsou dostatečně objasněna,“ dokládá Bazalová.

A jako příklad uvádí omezenost přístupu k antibiotikům. „Vakcíny bezesporu zachránily miliony životů, ale to antibiotika taky. To ještě neznamená, že si je budeme kupovat u pokladny v samoobsluze,“ napsala ostře.

Angelika Bazalová vřele doporučila, aby si lidé poslechli celou diskusi kulatého stolu. „V Poslanecké sněmovně se sešli politici a lékaři, aby se domluvili na tom, kde všude vás budou moct očkovat. Řeč byla například o tom, že lidé nechtějí nechávat očkovat děti proti chřipce nebo o tom, že je nízká proočkovanost těhotných žen. Mluvilo se o nutnosti očkovat v lékárnách. Senátor Kraus byl pro. Sám se nechal naočkovat doma,“ dodala Angelika Bazalová.

Na konci června 2024 proběhla podobná diskuse i s podobným složením řečníků. Senátor Roman Kraus výsledek diskuse zhodnotil velmi kladně a dodal, že očkování skutečně zachraňuje životy. „Z výzkumu vychází, že redukce úmrtí od konce roku 2020 do března 2023 v 54 zemích světa byla 57 %. Očkováním bylo zachráněno přibližně 1,4 milionu životů v těchto zemích. Jsou to data nosná pro další vývoj a zejména pro případná další virová onemocnění. Je velmi důležité vnímat poměr mezi bezpečností a přínosem očkování, který je v tomto případě velmi dobrý!“ napsal na svých stránkách zhodnocení Roman Kraus.

Pohled Angeliky Bazalové sdílela například Krausova kolegyně senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Další senátor Václav Láska jí za to vzkázal, že je „hyena a naprosto odporná bytost“. Pro CNN Prima News pak dodal, že Zwyrtek Hamplová velmi často papouškuje proruskou propagandu a „pro pár lajků a šíření popularity se neštítí lhát“.

Předseda komory Miloš Vystrčil se rozloučil s kolegou slovy: „Nemohu tomu uvěřit. Bolí to, moc to bolí. Romane, kamaráde“.

