Smrtící rána pro český průmysl. Z Německa

Vysoké ceny energií drtí český průmysl. A pokud Němci uvolní na pomoc vlastní ekonomice v přepočtu 5 bilionů korun, mohla by to být pro český průmysl smrtící rána. Tak masivní finanční pomoc by český státní rozpočet neunesl a v takovém případě by německá konkurence převálcovala slabší české podniky.

Český průmysl čelí velké krizi. Ceny energií drtí skláře, drtí papírny, drtí restauratéry, drtí všechny. Premiér Petr Fiala (ODS) sice před časem oznámil, že vláda uvolní na pomoc podnikům 30 miliard korun, ale ze Svazu průmyslu a dopravy s obratem ozvalo, že je to málo.

Zvláště když Německo uvažuje o tom, že na pomoc domácnostem i podnikům napumpuje do ekonomiky v přepočtu 5 bilionů, čili 5 tisíc miliard korun. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) i premiér Petr Fiala (ODS) proto opakovaně mluví o nutnosti přijmout „celoevropské řešení“ ekonomické a energetické krize tak, aby byla zachována solidarita v celé EU a aby Německo výrazně nedominovalo nade všemi ostatními.

Místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar se už na konci září ptal, zda EU v současné energetické krizi zopakuje chyby z krize covidové.

„Zopakujeme si v energetické krizi, co se stalo během covidové krize? Bude se tak dlouho čekat na EU řešení cen pro velké firmy, až jim státy začnou pomáhat samy. Nekoordinovaně, čímž si budou navzájem ubližovat. Pak teprve přijde EU řešení, které tomu dá nějaký řád a pravidla?“ ptal se Špicar na twitteru.

O měsíc později v rozhovoru pro Echo24.cz Špicar konstatoval, že si neumí představit, co všechno by se stalo, kdyby Němci skutečně uvolnili pomoc 200 miliard eur, tedy v přepočtu 5 bilionů korun.

„Vidíme 200 miliard eur v Německu, ale nemáme potvrzené, že půjdou velkým firmám. Byť to hrozí. A kdyby se to stalo, opravdu si nedokážu představit ty důsledky. Nejdál jsou v pomoci velkým firmám Chorvati. Máme k dispozici jejich plán, který jasně ukazuje, že jsou připraveni na národní úrovni pomoci velkým firmám. (...) Podle mých informací na podobném plánu pracují i Slovinci. Musíme se o těch věcech bavit opravdu v detailech. To, že v Portugalsku a Španělsku platí velké firmy, naši konkurenti, za elektřinu čtyřikrát méně než my, není dáno tím, že by jim vlády zastropovaly ceny. Je to dáno jejich jiným energetickým mixem, fungováním trhu, tím, že jsou fakticky nepropojený energetický ostrov,“ upozornil v debatě Echa24 místopředseda evropského svazu průmyslu BusinessEurope Radek Špicar.

A 21. října obletěla Evropu zpráva, že německý parlament skutečně otevřel dveře oné pomoci 200 miliard eur.

„Německo chce fond pro financování úlev používat od letošního roku až do roku 2024. Na to kancléř Olaf Scholz opakovaně upozorňuje, když objem fondu před kritiky hájí. Poukazuje také na to, že peníze z fondu pomohou překlenout dopady energetické krize také v těch případech, u nichž se řešení hledalo již dříve a u kterých byly původně plánovány jiné cesty financování,“ napsala k tématu ČTK. „Průmyslové podniky by již od ledna mohly podle komise platit 7 centů (1,7 Kč) za kilowatthodinu až do výše 70 % předchozí průměrné roční spotřeby plynu. ... Fond chce vláda využít i pro úlevy před vysokými cenami elektrické energie,“ pokračovala agentura.

Česká vláda zastropovala cenu plynu pro domácnosti a malé i střední podniky na hladině 3 Kč za kilowatthodinu.

