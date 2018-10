Smůla, rusožrouti. Předseda Vondráček to v Moskvě zvládl s přehledem, vzkazuje Jiří Paroubek

Paroubek se ve svých slovech věnuje cestě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka do Ruska. Ta rozčílila, jak Paroubek uvádí, nejen českou pravici, ale i putinožroutské komentátory. „Vondráček se v Moskvě setkal s předsedy horní i dolní komory ruského parlamentu a to jsou prý osoby na sankčním seznamu těch ruských politiků, kteří přispěli k anexi Krymu v roce 2014,“ uvádí Paroubek a dodává, že pravice v Česku se snaží vykreslit situaci tak, jako by Rusko bylo zcela v mezinárodní izolaci.

autor: vef