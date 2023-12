Smutný výstup z vlády: Potraviny od ledna zdraží

reklama

Potraviny od 1. ledna spadnou do nižší sazby DPH ze současných patnácti procent na dvanáct procent. I přesto potraviny od ledna nezlevní, jak bylo původně v září avizováno, ale naopak zdraží. Podle zástupců obchodních řetězců je to mimo jiné proto, že kvůli očekávanému růstu cen energií dodavatelé potravin avizují, že budou zdražovat až o deset procent.

Výborný je s cenami v České republice v porovnání se sousedními státy prý nespokojen, ale nic s tím dělat nemůže. „Já jsem se jich ptal, jak je možné, že jedny a ty samé potraviny stojí v České republice více než třeba v Polsku nebo jiných státech. Zajímalo mě, jak je toto vysvětlitelné, otevřel jsem téma DPH, protože v této souvislosti je těžko vysvětlitelný rozdíl mezi nákupem u nás a v Polsku, který je v důsledku o 70 % dražší u nás. Jakkoliv vnímám to DPH aktuálně na patnácti procentech a některé vyšší provozní náklady, tak to stále nevysvětluje těch 70 %,“ prohlásil Výborný.

„Tady jsem bohužel jasné odpovědi nedostal, já bohužel jako ministr zemědělství nemám přímý vliv na tvorbu cen, nástroje na určování cen nemám, ale je mým úkolem, abych prostřednictvím těchto jednání jasně sděloval, že některé kroky řetězců jsou pro mě jako ministra zemědělství zcela neakceptovatelné,“ uvedl, že jediné, co může dělat, je na schůzi obchodníkům říci, že se mu to nelíbí.

Na vině je podle něj i vysoký počet obchodů na jednoho obyvatele, což zboží prodražuje. „Je to o struktuře celého segmentu, u nás je třikrát více obchodů na jednoho obyvatele než třeba v Německu. A to se započítává do výsledné ceny, ať už jde o energie, provoz obchodu, zaměstnance, to všechno je třeba zohlednit,“ pokračoval Výborný.

„A já jsem zklamán, že mi dnes obchodníci sdělili, ačkoliv dlouhodobě tvrdili, že se snížení DPH na potraviny propíše do zlevněných cen, tak dnes mi řekli, že očekávají od 1. ledna zdražení. To je opravdu špatně,“ dodal ministr zemědělství.

