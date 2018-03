Sněmovna upraví náhrady po úrazu či nemoci lidem bez práce

Sněmovna podle dnešního doporučení sociálního výboru schválí vládní novelu zákoníku práce, která náhrady sjednotí. Plénum by mohlo o předloze rozhodnout na schůzi, která začne přespříští týden.

Nyní se náhrady liší podle toho, u které ze dvou pojišťoven je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný. Sjednocení pravidel doporučil výbor přijmout hlasy všech 15 přítomných členů.

Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský ohlásil pozměňovací návrh, jenž by podle něho řešil situaci nezaměstnaných lidí s náhradou výdělku, kteří si najdou práci a po čase ji ztratí. Při stanovování náhrady by se podle úpravy vycházelo z původní výše minimální mzdy, nikoli z aktuální, jež by mohla být vyšší, čímž by náhrada klesla. Změna by podle Kaňkovského pomohla zejména poměrně početné skupině bývalých horníků.

Náhrada výdělku představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem či onemocněním z povolání a příjmem po zranění či nemoci, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Rozdíl zaměstnavatelé dorovnávají z pojištění. U nezaměstnaných se jako základ pro výpočet bere minimální mzda.

Zaměstnavatelé se nyní pojišťují u dvou komerčních pojišťoven – České pojišťovny a Kooperativy. Česká pojišťovna při stanovení náhrady u nezaměstnaných vychází z aktuální minimální mzdy, která v posledních letech každoročně roste. Do konce loňska činila 11.000 korun, letos 12.200 korun. Vyplácená částka se tak po každém zvýšení nejnižšího výdělku snižuje. Kooperativa bere v potaz minimální mzdu, která byla v době, kdy se pracovník po úrazu či s nemocí z povolání zařadil mezi uchazeče o práci. Náhrada se tak každý rok nemění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby se náhrada nezaměstnaným nově počítala z minimální mzdy, která se platila v den jejich zařazení do evidence úřadu práce. Podle autorů návrhu není důvod, aby se částky lišily podle pojišťovny.

Sněmovna už dřív podpořila v prvním čtení obdobný poslanecký návrh. Na rozdíl od vládní předlohy opomíjí příslušníky ozbrojených složek a dalších bezpečnostních sborů.

