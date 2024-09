Sociolog vysvětlil Fialovu „techniku vládnutí“. A proto lidé nejsou nespokojení

Úvodem Hampl odpovídal na dotaz, zda nás naše poloha, velikost a historické zkušenosti předurčují k tomu, že budeme vždy svým způsobem vazalským státem.

„Myslím, že to tak nutně není. Podívejme se na Rakousko. Rakušani si hlídají svou ekonomiku, drží si ji, drží si i vojenskou neutralitu a další věci, a není to větší stát. Celé roky byli dokonce okupovaní Rudou armádou. Vidíme také Maďarsko a jeho nezávislou politiku. Možná i Slovensko. Kdyby se v Česku našel dobrý politický vůdce a kdyby se změnila mocenská situace, tak bychom to dokázali také,“ řekl Hampl v rozhovoru.

Cílem elit je podle Hampla udržovat lidi v klamu, aby byli lépe ovladatelní a aby nemohli pak dělat fundovaná rozhodnutí. „Děje se to a také to každou chvíli praskne, například že CIA dala někde peníze za šíření nějaké fámy,“ podotkl.

Kam povede cenzura v České republice? „Jednoznačně zesílí a lidé si to nechají líbit,“ míní Hampl. A vysvětlil některé sociologické aspekty „technologie vládnutí“.

„Lidová nespokojenost není tehdy, když jsou přísné poměry a lidem se daří špatně. Lidová nespokojenost vzniká tehdy, když je rozdíl mezi očekáváními a tím, co se reálně děje. Fialova vláda je mimořádně úspěšná v tom, že drží očekávání lidí nízko. Lidi už čekají, že bude hůř a hůř. Z hlediska techniky vládnutí je to dobrý kousek,” říká sociolog.

Druhá věc je, že samotná nespokojenost lidí nevede ke změnám. „Aby došlo ke skutečné změně, tak se musí stát něco jiného. Někde ve společnosti musí vyrůst kontra elita, tedy skupina lidí, která je na tom se svými schopnostmi výrazně lépe než vládnoucí vrstva, pak teprve je ten režim ohrožen,“ dodal Hampl.

„My čekáme na to, až se v této zemi vynoří kontra elita. Doufám, že už se někde formuje. Když se podíváme na všechny velké systémové změny za posledních 300 let, vždy to bylo tak, že během generace před tou změnou, v tichosti vyrostla kontra elita, která najednou zjistila, že jsou silní a že už se nemusí na tu šlechtu ohlížet,“ dovodil z historie Petr Hampl.

