Šok: Babiši, odstup, zaznělo od ČSSD

Babiš se sice zprávě zuby nehty brání, když ji mimo jiné nazval pochybnou, nepovedenou a nepravdivou či útokem na ČR, sociální demokracie se i tak přidala do řady Babišových kritiků. „Plete si Agrofert s Českem. Naše země naštěstí není jeho bývalý holding, byť by si to možná přál,“ uvedl Chvojka s tím, že celá situace ve straně nevyvolává veselí. Zároveň dodal, že je třeba počkat na konečnou verzi auditu.

Socialisté se však také domnívají, že ze strany hnutí ANO by bylo ideální, aby do křesla předsedy vlády navrhlo někoho jiného, například ministryni financí Alenu Schillerovou. Předseda ANO Babiš je totiž podle Chvojky ve střetu zájmů.

autor: vef